Mateo Acosta, el argentino que busca ser el goleador de Huachipato: “Quiero experimentar lo que vivió Zampedri”

Mateo Acosta se tiene confianza. El artillero argentino es el primer refuerzo de Huachipato de cara a la temporada 2023 y, desde ya, se coloca metas altas. Será la primera experiencia fuera de su país para el delantero que viene de jugar 75 partidos y anotar 14 goles en el Atlético Brown, de la Primera B transandina.

Con 30 años y 1.90 metros de estatura, aterriza en Talcahuano con el objetivo de ser el punta de lanza del equipo acerero en una campaña donde quieren dejar atrás el trago amargo que significó no clasificarse a ninguna copa internacional en el Campeonato Nacional de 2022. Habiendo confirmado a Gustavo Álvarez como nuevo entrenador hace algunas semanas, ahora empiezan con la articulación de la plantilla.

En conversación con el sitio oficial del cuadro siderúrgico, el ariete explicó sus motivos para venir al país. “Cuando mi representante me comentó la posibilidad de venir a Huachipato le pedí que cerrara esa opción. Tenía buenas referencias de esta liga y quería estar acá. Puse todas las ganas para que se diera y eso me pone muy contento”, explicó.

El entusiasmo del que habla se explica en que conoce a dos centrodelanteros que han cruzado la cordillera con éxito durante los últimos años. “Chile es una muy buena posibilidad para mi carrera, lo he visto en varios compañeros, como Fernando Zampedri y Tobías Figueroa, que estuvieron ahí y la verdad es que les fue muy bien. Yo quiero experimentar esa posibilidad”, sostuvo.

El atacante viene de ser el máximo anotador de su ex escuadra. Sin embargo, garantiza que se queda con todo el proceso vivido, más que con las conquistas en sí. “Tuve una gran temporada. Todos me hablan de los goles, pero yo me quedo con los dos años y medio muy buenos que estuve en Brown. Fueron 75 partidos que disputé de corrido. Muchos minutos, y eso me deja tranquilo. Me pude entregar al máximo y en Huachipato quiero lo mismo, con todo lo que puedo dar”, agregó la nueva incorporación de los aurinegros.

Al momento de referirse a sus cualidades dentro del campo, Acosta no duda en destacar el sacrificio. “Voy entregarme al máximo para estar comprometido con la institución, con mis compañeros y que todo eso me lleve a los goles. Siempre aspiro a lo máximo para que como equipo podamos ser protagonistas en el Campeonato y pelear de igual a igual contra cualquiera”, cerró.