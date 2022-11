El Mundial de las sorpresas: los grandes batacazos que se han registrado en Qatar

La Copa Mundial de fútbol es el certamen deportivo más trascendental del orbe. Un torneo que cautiva a jugadores, entrenadores, hinchas y espectadores, y del que, sin duda, todos quieren formar parte, ya sea dentro o fuera de la cancha.

Qatar está albergando un torneo inédito en muchos sentidos. Es la primera Copa del Mundo disputada en territorio asiático y será la de menor extensión territorial. Además, será realizado entre los meses de noviembre y diciembre, debido a las altas temperaturas que aquejan a Medio Oriente en junio y julio, fecha en la que tradicionalmente se ha llevado a cabo el torneo.

Las curiosidades, restricciones y polémicas marcan al anfitrión Qatar, pero no son lo único. La vigésimo segunda edición del certamen se está caracterizando por los históricos resultados que selecciones de menor categoría han logrado sobre otras de mayor envergadura histórica.

Y claro, ahí está la belleza del fútbol. Todo puede pasar, principalmente en el evento magno de la disciplina. Y sobre todo en una nueva era del fútbol que, como todas, se destaca por las innovaciones y tendencias futbolísticas, en el que el pragmatismo está siendo trascendental. La fortaleza defensiva y la cautela para salir al ataque pareciera ser la predisposición de muchos elencos. Tener la posesión del balón ya no es una obligación, es más, cada vez es menos importante y los equipos suelen dejarla de lado. El rival puede tener la pelota, pero si no profundiza, no anota, y si no anota, no gana. La fórmula es clara y las potencias no se ven beneficiadas.

Batacazos históricos

A los poderosos cada vez les cuesta más y cada vez son menos los que ganan arrollando al rival. Aunque en la excepción está la regla, pues España, una de las selecciones favoritas, superó por 7-0 a Costa Rica en su debut en tierras qataríes. La Furia Roja, sin dudas, tuvo una actuación descollante y avasalladora para asentarse en el Grupo E. En dicha zona ocurrió uno de los resultados más sorpresivos de la cita planetaria.

Japón se impuso por 2-1 ante Alemania y dio un golpe en el grupo. El elenco teutón fue amplio dominador durante la primera etapa e incluso estuvieron en ventaja durante más de 42 minutos, con el gol de penal de Ilkay Gundogan (33′). Sin embargo, los nipones salieron con todo en el complemento y lograron la remontada, complicando seriamente las aspiraciones del cuadro dirigido por Hansi Flick.

Los teutones están cerca de realizar un verdadero papelón, ya que podrían quedarse fuera del Mundial en la primera fase por segunda vez consecutiva.

El plantel japonés festeja la victoria sobre Alemania. REUTERS/Annegret Hilse

Festín árabe

La selección argentina protagonizó la primera gran sorpresa del Mundial. En el papel, se esperaba una cómoda victoria de los transandinos, que venían de 36 encuentros sin conocer la derrota. La Albiceleste, flamante campeona de América, era una de las claras favoritas para obtener el tan ansiado trofeo, pero arrancaron con un doloroso traspié.

Tras una ráfaga de goles en el segundo tiempo, Arabia Saudita sorprendió y dejó a la vista las carencias en la escuadra comandada por Lionel Messi. Los argentinos se vieron lejos de su mejor fútbol y sufrieron con la intensidad de las Águilas Verdes. Finalmente, Los asiáticos sellaron la remontada y se impusieron por 2-1, llevándose unos históricos tres puntos y el primer triunfo en el historial entre ambos combinados nacionales.

La selección árabe celebra ante la mirada de Lionel Messi y el resto de los futbolistas argentinos. (AP Photo/Natacha Pisarenko)

Bélgica, la decepción

El último batacazo se dio en la pasada jornada dominical. Marruecos tuvo una gran actuación y superó inapelablemente a Bélgica, otra selección que en principio era favorita. Los Diablos Rojos, terceros en Rusia, han tenido dos actuaciones deslucidas y han estado lejos de su mejor nivel, tanto colectiva como individualmente. Sin duda, una de las decepciones de la cita planetaria. Antes, cuando el engranaje de Roberto Martínez no funcionaba, una de sus rimbombantes figuras se vestía como el salvador, ahora ni eso.

El cuadro magrebí fue superior en actitud y en juego, y tuvieron su recompensa tras un gran arranque en el certamen. Los africanos lograron su primer victoria mundialista en 24 años tras imponerse por 2-0 sobre los europeos y se instalaron en la cima de un encendido Grupo E.

Los jugadores de Marruecos festejan tras anotar el segundo gol ante Bélgica. Foto: REUTERS/Molly Darlington

Más sorpresas

Dinamarca, selección llamada a entrometerse y complicar a los grandes, empató con Túnez en su debut. Todo indicaba que los escandinavos pelearían e incluso podían competir con Francia en su grupo. Los daneses, que estuvieron cerca de ser cabeza de serie al estar en el noveno lugar del ranking FIFA, vencieron dos veces a los galos en el último año y los dejaron en el tercer lugar de su grupo en la UEFA Nations League. Por otro lado, algunos pensaban que podian repetir el gran desempeño mostrado en la última Eurocopa, pero el estreno con Túnez y la posterior derrota ante les bleus, dejaron más dudas que certezas.

Croacia, a pesar de clasificar a la fase final de la Liga de Naciones, no llegaba en el mejor momento y afrontaron el certamen con la vieja guardia, valga la redundancia, algo avejentada. Sin embargo, un subcampeonato del Mundo pesa y mucho, por lo que su papel como favorito estaba ahí. A pesar de esto, los europeos, con un mezquino desempeño, empataron ante la sorprendente Marruecos en su estreno mundialista.

El empate entre Uruguay y Corea del Sur dejó dos conceptos claros. Primero, el retroceso charrúa en el gran desempeño que venían mostrando y el notorio crecimiento del balompié asiático, que cada vez es más competitivo. Deslucida paridad sin goles entre ambas escuadras. En tanto, Ecuador sorprendió a Países Bajos en la segunda jornada del Grupo A. Los sudamericanos, que venían de vencer a Qatar, le jugaron de tú a tú a los neerlandeses y, por largos momentos, fueron amplios dominadores. Los pupilos de Gustavo Alfaro sorprendieron y estuvieron cerca de llevarse la victoria, pero no les alcanzó ante el repliegue de los europeos.

En el primer duelo de la jornada dominical, Costa Rica sorprendió a Japón y dejó atrás la abultada goleada propinada por los españoles. Los nipones, con su estilo ordenado e intenso, fueron claros dominadores del partido. Tenían todo para celebrar y acercarse a la clasificación a los octavos de final, sobre todo después de la victoria ante los germanos. Eran los favoritos. No obstante, los ticos sentenciaron la victoria sobre el final en el único remate que tuvieron dentro de los tres palos y siguen con vida a falta de una fecha.