Todo el mundo sale en defensa de Messi tras la polémica con Canelo Álvarez: “Cuando quieras, un 12 ‘raun’ en Las Vegas”

El partido entre Argentina y México sigue jugándose, pero afuera de la cancha. Este domingo, el múltiple campeón mundial de boxeo, Saúl Álvarez amenazó a Lionel Messi, vía Twitter, luego de que se viralizara un video del astro argentino poniendo un pie sobre la camiseta de la selección azteca. Las reacciones del mundo futbolero no se hicieron esperar.

Canelo, como es apodado el deportista, escribió varios Tweets en referencia a la supuesta falta de respeto del Diez. “¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?; ¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre!; Así como respeto a Argentina, se tiene que respetar a México. No hablo del país, hablo de Messi por su mamada que hizo”, indica la secuencia. Hay otro mensaje que dice: “El que no defienda su patria es un culero. Una cosa es el fanatismo, otra es tu identidad. ¡Viva México, cabrones”, para cerrar.

En defensa de atacante transandino saltaron Sergio Agüero y Cesc Fábregas, excompañeros de la Pulga, quienes acusaron al boxeador de no entender sobre fútbol. “Señor Canelo, no busques excusas o problemas. Seguramente no sabes de fútbol y que pasa en un vestuario”, arranco escribiendo el Kun, en la red social, respondiéndole directamente al mexicano.

“Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor. Después, si ves bien, (Messi) hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”, expone el otrora goleador.

Las palabras llegan de un Agüero que ha sido un actor con mucho ruido en Qatar. Lejos de las canchas, el exjugador aseguró que no lo dejaban entrar a la concentración del seleccionado argentino: “El mensaje mío es que si no quieren que vaya, está bien, pero que me lo digan a la cara”, dijo en su momento.

Claro que aquellas criticas quedan en el pasado. El formado en Independiente compartió camarín con Messi desde las juveniles de Argentina y son íntimos amigos. Incluso, compartían habitación en cada concentración durante la última década. Sin ir más lejos, el siete veces ganador del Balón de Oro actualmente no tiene compañero de pieza.

Además, luego del triunfo de la Albiceleste sobre México, finalmente el Kun si pudo visitar al plantel. Ingresó el día que el cuerpo técnico permitió, además, que entraran familiares de los futbolistas.

Por otra parte, Fábregas, quien compartiera equipo con Lionel Messi, en el Barcelona, entre 2011 y 2014, también envió un mensaje. “Ni conoces a la persona, ni entiendes el cómo funciona un vestuario o lo que pasa después de un partido”, dijo de inicio, al igual que Agüero, apuntando al desconocimiento del boxeador.

“Todas las camisetas, incluso las que usamos nosotros mismos, se van al suelo y se lavan después. Y más cuando celebras una victoria importante”, cerró el volante que comparte equipo con Guillermo Maripán en AS Mónaco.

Más respaldo a Messi

Claro que no todas las defensas llegan desde el universo del balompié. Ezequiel Matthysse, joven promesa del boxeo argentino, justifica el accionar del delantero del PSG. “¿Qué onda, Canelo? Canelón, ¿qué onda con Messi? Mira que acá, si alguien se mete con Messi, saltamos todos los argentinos. Ojo, perro. Si alguno salta, va a saltar mi bandeja. Con Messi no, eh”, escribió el peleador.

“Todo bien con el saludo que me mandaste una vuelta, pero con Messi no, eh. Ojo, guacho. Cuando quieras, 12 ‘raun’ en Las Vegas”, agregó, sobre la misma.

Otra respuesta, vía Twitter, fue de Santiago Ponzinibbio, luchador argentino de artes marciales mixtas, quien combate en la UFC. “Estás equivocando. Messi nunca fue irrespetuoso en toda su carrera. Mal interpretas un acto aislado. No entiendo la amenaza. Yo también voy a estar cuando se encuentren”, le escribió a Canelo Álvarez.