Miguel Ángel Mujica: “Si las acusaciones terminan siendo solo memes, sin el debido proceso, creo que no es la forma de proceder”

Han sido días intensos para Miguel Ángel Mujica, presidente del Comité Olímpico de Chile. En un respiro, después de Santiago 2023, hace un balance sobre los Juegos Panamericanos.

Más en frío. ¿Con qué sensación se queda tras los Juegos?

Con muchas sensaciones positivas, pero especialmente muy feliz por cómo se dieron las cosas. La organización estuvo a la altura de las circunstancias, cuando muchos pensaban que no sería así; el interés del público fue increíble, con estadios llenos y con el país paralizado viendo los Juegos, sólo pendientes del deporte; y con la mejor actuación histórica de nuestros deportistas en unos Panamericanos. Creo que se conjugó el escenario ideal, y haber sido testigo del cariño de la gente hacia el Team Chile, es un recuerdo que no vamos a olvidar nunca.

Usted hablaba de 10 medallas de oro como mínimo, lo que se cumplió. Sin embargo, ¿no quedó con gusto a poco con la producción de oros y por cómo se dio?

Al revés. El deporte tiene esas cosas, y nos ayudó a darnos cuenta que ningún indicador, incluso a nivel técnico, es significativo por sí sólo: estuvimos a un oro de Lima 2019, pero podríamos haber ganado perfectamente ocho o 10 oros más. Hubo algunas definiciones milimétricas contra potencias mundiales. Eso demuestra que somos muy competitivos en muchas disciplinas, lo cual se confirma con las 79 medallas en total, una cifra que hace algunos años era una locura sólo pensarlo.

¿Cómo se puede proyectar este éxito de los Panamericanos en París 2024?

Son escenarios distintos. Usted vio el poder de Estados Unidos en estos Panamericanos. Bueno, en Juegos Olímpicos hay varias potencias de ese nivel, por lo que la competencia no tiene comparación. Yo siempre le digo a nuestros deportistas que clasifican a Juegos Olímpicos que tienen que estar orgullosos de esa clasificación porque ya es un logro increíble. Pero sé, y en eso no me pierdo, que todos sueñan con ganar alguna vez una medalla. Nuestro trabajo, junto a las federaciones, Plan Olímpico, el Mindep-IND y todos los estamentos involucrados, es ayudarlos a que ese sueño alguna vez pueda transformarse en realidad.

¿Cree que es correcto relacionar las Olimpiadas Especiales como un evento en la línea del camino a los Juegos Olímpicos?

Creo que las Olimpiadas Especiales son un evento deportivo muy significativo, que nos ayuda a reconocer el verdadero espíritu del deporte, el cual muchas veces perdemos de vista en el alto rendimiento tradicional. Respondiendo su pregunta, creo que todos los eventos deportivos internacionales son una gran responsabilidad y dejan varias enseñanzas a los países organizadores, especialmente si alguien piensa en albergar eventos de cada vez mayor magnitud.

¿A qué evento cree que usted que el país debiese aspirar siguiendo el camino tras los Panamericanos?

Yo creo que sería grandioso poder recibir eventos mundiales de disciplinas específicas. Está la infraestructura necesaria y ya vimos que la respuesta de la gente es multitudinaria, me parece que sería el paso correcto, y además visibilizaría el trabajo de las federaciones de Chile a nivel planetario.

Foto: Andrés Pérez

¿Cómo tomó el escándalo del atletismo?

Es una lástima, pero el deporte, al igual que todas las esferas de nuestra sociedad, está compuesto por personas. Y las personas muchas veces tienen discusiones, distintos puntos de vista, etc. Lo que yo dije la semana pasada, y lo repito ahora, es que el deporte cuenta con la normativa necesaria para encauzar cualquier denuncia que exista de parte de deportistas, entrenadores, dirigentes, apoderados, etc. Por eso es muy importante que si alguien quiere denunciar lo haga en los canales adecuados, que están amparados en la ley, para que los derechos de todos los involucrados sean respetados y exista un debido proceso. Si las acusaciones terminan siendo sólo memes o comidillo de redes sociales, sin el debido proceso, creo que no es la forma de proceder, ni en este caso ni en cualquier otro.

¿Pudo conversar con Leslie Cooper?

Sí. Conozco a Leslie hace años y somos parte del directorio del COCh. Claro que conversé con ella. Fue una conversación más humana; ella y su familia no lo están pasando bien. No puedo hacer más comentarios porque no me gustaría interferir en ninguna investigación que esté llevando a cabo la Federación Atlética.

Como miembro de la Corporación, ¿sabe si le pidió explicaciones a Ximena Restrepo?

Por supuesto que dentro de la corporación han conversado con Ximena, pero no creo que “pedir explicaciones” sea el concepto adecuado. Ella tendrá que hacer sus descargos en el momento y lugar que corresponda, que, tal como le comenté anteriormente, son los canales que nuestro ecosistema deportivo tiene por ley.

Claudio Orrego propone crear una corporación para administrar los recintos del Parque Estadio Nacional. ¿Está de acuerdo con esa idea? ¿Cuál sería la mejor forma para usted?

Mucha gente no lo sabe, pero nosotros en el Comité Olímpico gestionamos espacios deportivos para 17 federaciones en el CEO Marlene Ahrens, para dos federaciones en Curauma y para siete federaciones en La Reina. Lo hemos hecho desde el 2008 y no hemos tenido problemas, porque tenemos experiencia en gestión deportiva y porque tenemos vínculo directo con las federaciones y trabajamos muy bien con ellas.

Yo creo que la mejor forma es la que asegure que las federaciones van a tener incidencia en la gestión deportiva de los recintos, y estamos abogando porque así sea. Por supuesto que esto no quiere decir que su uso sea exclusivo para el alto rendimiento, pero sí que las federaciones puedan velar por sus horarios y fechas para potenciar a las selecciones nacionales.

Ahora bien, también es muy importante que para el IND y el Mindep la figura de administración sea eficiente y coherente con la realidad de nuestro país, y que se presente la figura legal o normativa necesaria para que se puedan cumplir con todos los objetivos. Esas son las conversaciones que estamos llevando adelante, y espero que en los próximos días tengamos buenas noticias al respecto.