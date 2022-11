Nadal queda eliminado de las ATP Finals y Carlos Alcaraz cerrará el año como número uno del mundo

La maldición de Rafael Nadal (2°) en las ATP Finals suma otro capítulo. Como ya es costumbre para el español, el año se cierra sin el título por el que se enfrentan los ocho mejores de la temporada. Ahora el adiós fue en la ronda grupal, luego de caer ante Felix Auger Aliassime (6°) y que Casper Ruud (4°) venciera a Taylor Fritz (9°).

Y es que la realidad tenística de Nadal lo tuvo muy complicado a lo largo de sus dos partidos en Turín. Con solo cinco torneos en los últimos cinco meses, el ritmo del español aún no logra ponerse a la par de sus rivales, quienes a su diferencia llegaban encendidos a este cierre de año. Primero cayó ante Taylor Fritz por 7-6(3) y 6-1. Hoy fue ante el canadiense por 6-3 y 6-4.

Dos derrotas, que sumados a los otros resultados del Grupo Verde sellaron la eliminación del balear en la fase de Round Robin. Ya son 11 años disputando el Masters de final de temporada, consiguiendo su mejor resultado en 2010 y 2013, cuando llegó a la final.

“Lo que ha pasado hoy y en las últimas dos semanas... no es una gran sorpresa. Eso no significa que no esté triste por los resultados. Es algo que podía ocurrir, pero he pasado algunos meses muy duros. Eso es todo. Lo único que puedo hacer es seguir trabajando, seguir haciendo todo lo que debo hacer para darme una oportunidad de empezar con oportunidades reales en 2023. Eso es lo importante. Me has preguntado por cosas positivas. Sí, algunas cosas positivas. He podido jugar dos torneos en las últimas tres semanas, algo que no he podido hacer en bastante tiempo”, comentó el español una vez consumada su derrota ante Auger-Aliassime.

Una declaración en la que siguió profundizando y la cual incluso le sirvió para ponerse un objetivo de cara a 2023: “Lo que tengo que hacer ahora es volver, trabajar duro, ser positivo cada día, aceptar el desafío, aceptar que probablemente tenga que sufrir un poco más. Estoy listo para pasar por todo este proceso, y en un par de meses sabremos si tengo determinación en todo el proceso”, añadió.

Cabe destacar que Nadal cerrará su año en Sudamérica, realizando una gira de exhibiciones, en donde incluso pasará por Santiago. Antes de aquello deberá disputar su último partido de las ATP Finals. Enfrentará a Casper Ruud.

Alcaraz cierra el año como número uno

La eliminación de Nadal en las ATP Finals también oficializa que Carlos Alcaraz cerrará el año en lo más alto del ranking mundial. Un logro que consigue tras una temporada extraordinaria donde consiguió ganar el Masters 1000 de Miami, Masters 1000 de Madrid y el US Open, logrando así ser número uno del mundo con tan solo 19 años.

El murciano necesitaba que Nadal no fuese campeón en Turín y que Tsitsipas perdiera al menos un encuentro para asegurar su plaza, algo que se confirmó tras solo dos jornadas en el evento. Alcaraz no está participando del certamen producto de una lesión abdominal que sufrió tras su participación en el Masters 1000 de París.

Ruud vence a Fritz

El Grupo Verde también tuvo acción entre Ruud y Fritz durante la tarde de jueves. Fue un duelo apasionante, que terminó en un tiebreak dramático para definir el tercer set. El noruego logró sumar dos victorias y asegurar su presencia en la ronda de semifinales.

Esto, ya que en el debut había superado a Felix Auger Aliassime por 7-6(4) y 6-4 en dos horas de encuentro. Hoy, también en un partido de más de 120 minutos, logró vencer al campeón de Indian Wells por 6-3, 4-6 y 7-6(6).

Resultados que lo clasifican directamente a las semifinales, cuando aún queda un partido en la fase grupal. Por segundo año consecutivo, está entre los cuatro mejores del Torneo de Maestros.