Manuel Pellegrini y el momento azul: “Me extraña que la U esté tantas temporadas tan abajo”

Manuel Pellegrini ofreció una conferencia de prensa en el hotel Sheraton de Santiago, en el marco de su gira por el país junto al Betis. El cuadro andaluz enfrentará a Colo Colo mañana en Concepción y el sábado en Viña del Mar. Ahí abordó diversos temas relacionados con la U, la Selección y los jugadores chilenos.

“El volver a Chile significa siempre algo especial. El mismo hecho de estar 23 campañas seguidas en el extranjero, siempre todos los años trabajando, es una motivación. Por eso no he podido volver tampoco, sino hubiera vuelto más”, partió señalando.

También recordó también su paso como entrenador. “Me tocó en una Universidad de Chile, donde no había un peso para pagarle ni a los jardineros y tuve la audacia de tomar el equipo y tener que descender. Y lo asumo plenamente. Es más, creo que fue el comienzo de mi carrera y que me hizo a lo mejor redoblar mi objetivo que yo pretendía como técnico”, expresó.

Asimismo, se refirió al actual momento de los azules y no escondió su sorpresa por el presente del club que lo formó. “Una U como la de estos años, que ha estado permanentemente invirtiendo en jugadores, me extraña que esté tantas temporadas tan abajo. Un equipo tan importante, con tanta hinchada y presupuesto... Los motivos y el nivel de fútbol no los puedo explicar porque sería una audacia, porque no he visto ningún partido por el horario. Pero sí me produce extrañeza”, confesó.

En relación al amistoso ante Colo Colo, el DT expresó que esperar mejor la imagen del 0-4 del domingo ante River Plate en Mendoza. “Siempre hay un prestigio dentro del campo de juego y a nadie le gusta perder. También hay una rivalidad en los amistosos en que uno no se puede sustraer. Tenemos un par de días más de adaptación y ojalá que mañana hagamos un muy buen partido y tengamos un buen resultado”, respondió.

La Roja

Dentro de los conceptos que brindó el entrenador, tuvo espacio para hablar de la Selección y mostró su admiración por varias de esas figuras. “Me habría encantado dirigir a Alexis Sánchez, Arturo Vidal, todos jugadores con una trayectoria muy difícil de copiar para alguien. Jugaron en los clubes más importantes de Europa, que pueden comprar al jugador que quieren, y compraron a Bravo, Vidal y a Alexis, por nombrar a algunos”, expresó.

Si bien reconoció que le faltaban antecedentes, Pellegrini entregó una visión general acerca del momento de la Roja y la falta de recambio de la Generación Dorada. “No puedo hablar de lo que pasó. Yo creo, y no solo hablo de Chile, que la manera de desarrollar el fútbol de un país es justamente tener una base fuerte, tener campeonatos, donde los hinchas quieran ir al estadio, campos de entrenamiento y formación atractivos para que el fútbol vaya mejorando. No creo que el técnico de una Selección vaya a clasificar si no hay una base de competencia local importante. Esa misma base permitió sacar esa generación. No tengo la información de por qué se produjo un vacío tan grande y la siguiente”.

Una opinión similar tuvo sobre los técnicos chilenos: “Así como una generación importante de jugadores que triunfaron en Europa, antes hubo mucho menos. A través de la historia, muchos técnicos chilenos no dirigieron afuera. No es un tema puntual de ahora. Yo creo que para ir a Europa se necesita tener logros importantes. No sé cómo estará la formación de técnicos en Chile, pero uno siempre tiene que plantearse la posibilidad de que si llega el momento, estar preparado. A pesar de los cursos, hay una preparación personal a la que se le puede dedicar muchas horas”.

En cuanto a ponerse el buzo de la Selección, el ingeniero reiteró que le atrae el desafío en algún momento. “He dicho algo que lo siento. A mí me gustaría dirigir a la selección nacional en un Mundial. He tenido la fortuna de dirigir seis o siete Libertadores, seis o siete Champions, seis países... Lo único que no he podido hacer es dirigir en un Mundial. Lo que yo no creo es que una persona pueda ser capaz de llevar a una selección nacional al Mundial si no hay un fútbol de base con una formación correcta. Cuando haya una directiva que pueda plantearse el desarrollo del fútbol, con planes claros, con inversiones, a mí me encantaría estar a cargo de un proyecto serio. Por ahora, hay un técnico que está empezando y al que ojalá le vaya muy bien y repita su periodo. Y, por otro lado, tengo contrato con el Betis hasta el 2025 y espero cumplirlo”, comentó.

El Mundial

A días del comienzo de Qatar 2022, Pellegrini habló de sus favoritos para ganar la cita. “No estando Chile, mi segundo deseo es que lo ganen las selecciones de los países donde he trabajado. Estuve en España, Inglaterra, Argentina, Ecuador, así que cualquiera de esos equipos me pondría muy feliz de que fueran campeones”, comentó. Y añadió: “Ahora, después hay una realidad futbolística, donde siempre Brasil y Francia están ahí metidos y que son las dos selecciones más potentes, y además siempre aparece un candidato oculto”.

Finalmente, no quiso polemizar con el DT de España por no haber nominado a jugadores de su club para el Mundial. “Si me pregunta como técnico del Betis, varios jugadores hicieron méritos para estar en la nómina de la Selección. Por otro lado, hay que respetar a un seleccionador nacional que está viendo jugadores de todos los equipos, todos los partidos y que le debe costar muchísimo hacer una lista. No quiero contradecir a Luis Enrique, porque él tendrá los motivos, el análisis y la evaluación de cada uno”, puntualizó.