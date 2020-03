Neven Ilic, presidente de Panam Sports: “Esto tendrá un costo económico importante”

El agitado ritmo que mantiene el olimpismo mundial no le ha dado descanso a Neven Ilic (57 años). Una tras otra, el presidente de Panam Sports todos los días ha debido atender llamadas y videoconferencias para poder reorganizar sus federaciones y eventos ante la obligada pausa por la propagación del coronavirus. Ahora lo hará con aún más dedicación, ante el anuncio de que Tokio se aplazó definitivamente a 2021.

¿Cómo recibe el deporte panamericano esta noticia?

Es una decisión tremendamente acertada, que va a revolucionar los calendarios de cada una de nuestras organizaciones y tendremos que saber cómo adaptarnos. Es la decisión que se debía tomar, pensando en la salud y preparación de nuestros atletas, llega en el momento adecuado.

¿Demoró el COI en aplazar?

El COI nunca quiso acelerar esta decisión hasta tener todas las herramientas en la mano, siempre guiado por la opinión de la OMS, que ha visto como el coronavirus no disminuía, sino que mantiene un crecimiento sostenido. Además, ya tenemos noticias de que el virus entró en África, donde se presume será difícil contener esta pandemia y en Europa también es una problemática importante.

¿Cómo se reordenarán los eventos?

Se viene una reorganización de los eventos de todas las federaciones internacionales. El próximo año hay Mundiales de atletismo y natación, Copa UEFA, Copa América, Champions League… El gran desafío será compatibilizar los calendarios de buena manera.

¿Cómo se lo toman los atletas?

Tuve la posibilidad ayer de tener una conferencia telefónica con nuestra comisión de atletas y para ellos poder enfrentar unos Juegos Olímpicos requieren por lo menos seis meses de preparación constante, día a día y de alto nivel y eso, dadas las circunstancias, no está siendo posible. Creo que el mundo recibió muy bien esta noticia, sobre todo los deportistas.

¿Hay nueva fecha o se sabrá en cuatro semanas, como dijo el COI?

No hay. Las cuatro semanas eran para tomar la decisión de cuándo hacer los Juegos, pero se vio acelerada por las advertencias de la OMS. No sé cuánto se demorarán en definir la nueva fecha, porque hay que compatibilizar con todos los eventos del mundo del próximo año, que además están chocando con todos los eventos que se pospusieron este. Entiendo que será lo antes posible, porque los atletas necesitan prepararse. El 57 por ciento de los atletas aún no clasifica a los Juegos, lo que significa que aún quedan clasificatorios en casi todos los deportes.

¿La nueva fecha también será en el verano del hemisferio norte?

En teoría, debieran ser en la misma fecha que estos Juegos: junio, julio y agosto. Japón un poco antes y después de esos meses tiene invierno, por lo que hay que ser muy estratégico para solucionar esto, porque hay que conectar todos los eventos que giran en torno a Tokio. La gran mayoría de los presidentes de federaciones reconocen que la prioridad son los Juegos, por lo que el resto de los eventos se van a acomodar pensando en esto. Nosotros, de hecho, tenemos los Panamericanos de la Juventud de Cali, que también vamos a adaptar.

¿Cuánto dinero cuesta esta decisión?

Van a requerir más recursos. No es fácil congelar por un año todo lo que estaba previsto para julio, hablo de la Villa Olímpica, de la fuerza de trabajo que deberá trabajar un año más, y el costo de todos los países para la preparación de sus atletas. Los presupuestos, por lo general, son anuales y para este año estaban considerados los Juegos Olímpicos. Esto tendrá un costo económico importante.