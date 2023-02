Nicolás Jarry alcanza la semifinal de Río de Janeiro y se mete en el top 100 después de tres años

Nicolás Jarry hace historia en el ATP 500 de Río de Janeiro. El tenista chileno se metió en la semifinal del torneo, tras vencer al argentino Sebastián Báez (35°) con parciales de 6-3 y 7-6 (3) en una hora y 43 minutos de juego.

Así, se metió en el top 100 del circuito, algo que no ocurría desde marzo de 2000. Hoy se medirá al español Carlos Alcaraz, segundo del rankig y primer sembrado del torneo. Además, recuperó el número uno de Chile e ingresará de manera directa al cuadro principal del ATP de Santiago.

El chileno no pretendía cortar el hilo y rápidamente se puso en ventaja. El primer juego lo ganó sin mayores sobresaltos, mientras que en el segundo aprovechó el primero de los dos puntos de quiebre que logró para cerrar el game y ponerse 2-0 arriba. Con la misma contundencia, dejó al transandino en cero y se colocó 3-0 en el Court Guga Kuerten.

Jarry no tenía sobresaltos e imponía sus términos. Tuvo un nuevo punto de quiebre en el cuarto juego, pero el tenista argentino logró sacar la tarea para descontar el marcador y ponerse 3-1 abajo.

Así, el chileno solo tuvo que mantener su servicio para conquistar el primer set. Logró imponerse en el quinto para el 4-1, pero su oponente logró salir del mal momento que tuvo en el inicio para quedar 4-2 abajo.

En los juegos finales, el crédito nacional no tuvo mayores contratiempos. Y aunque Báez también su saque, Jarry se impuso 6-3 en 38 minutos, con más del 80% de los puntos ganados por su servicio.

Duelo disputado

La segunda manga comenzó con otra intensidad, pero en el mismo equilibrio. Jarry tuvo dos puntos de quiebre en el primer game y no los desaprovechó para quedar inmediatamente arriba por 1-0. Sin embargo, su adversario devolvió la mano y quedó 1-1 tras quebrar. El tenista chileno no falló en el tercero y volvió as romper el saque del 35° del mundo para quedarse otra vez en ventaja.

Después de ese vertiginoso comienzo, el chileno retomó el ritmo de su servicio y no demoró en quedar 3-1 arriba. Y aunque el argentino logró mantener su saque, el crédito nacional hizo la propio para mantenerse con ventaja en el resultado de 4-2.

El séptimo fue un problema para el argentino, estuvo dos puntos de quiebre en contra, pero logró salvarlos para descontar, aunque 4-3 abajo. Y remontó, tuvo tres puntos de quiebre en el octavo, recuperó el quiebre para el 4-4 y mantuvo el hilo para estar pro primera vez arriba con el 5-4. Ambos tenistas mantuvieron sus servicios y así llegaron al tie break.

Una instancia en la que el argentino logró estar 3-2, pero Jarry remontó, ganó cinco puntos consecutivos y se impuso 7-3 en la definición para buscar su segundo título ATP, ahora en Brasil.