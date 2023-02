Nicolás Jarry revela las claves de su éxito en Río: “He estado muy firme de cabeza y aguantando muchos momentos durante esta semana”

Nicolás Jarry culminó una faena notable en el ATP 500 de Río de Janeiro tras derrotar por un doble 6-2 al español Pedro Martínez, en un partido muy luchado en un comienzo y en el que pudo establecer diferencias en el comienzo de ambos parciales. Tras el encuentro, el número dos nacional entregó las claves de su victoria.

Al ser consultado si su triunfo fue fácil, Nico respondió: “No, la verdad que no. No diría que fue así. Fue muy duro, Pedro es un gran luchador y había que estar muy focalizado durante todo el partido. Fui jugando de menos a más, eso me pone muy contento. Pude aprovechar muy bien mis oportunidades para iniciar ambos sets break arriba, eso me dio la confianza de ir soltándome de a poco, y es duro para él empezar break abajo con un jugador que es sacador como yo. Sé que esa presión los rivales la sienten. Fue muy bueno para mí”.

En esa misma línea, tampoco se sintió confiado a pesar de la diferencia que fue construyendo. “Nunca siento que no se me va a escapar, siempre los partidos se dan vuelta. El tenis es así, no puedes bajar los brazos en ningún momento, porque el otro siempre está peleando. Se ha demostrado numerosas veces cuando el partido está casi ganado y el otro lo da vuelta, así que por ningún motivo pensaré así. Nunca”, expresó.

Asimismo, comentó qué ha sido lo más importante de este comienzo de temporada. “He estado entrenando muy bien, he estado jugando muy bien durante todo el año. Tengo claro las cosas que tengo que buscar dentro de la cancha, tengo que salir con mucha energía y tratar de realizar mi juego al máximo posible. He podido estar muy firme de cabeza y aguantando muchos momentos durante esta semana”, reveló.

En cuanto a su condición física, el pupilo de Juan Ozón destacó que está bastante bien, además no ha perdido más de cinco juegos en los cuatro partidos que ha disputado en Brasil. “Tuve dos días de recuperación que los aproveché un montón. El cansancio es parte del juego, me entreno duro durante todo el año para aguantar estas ocasiones; para poder mantener una buena energía física y un buen foco mental y por ahora estoy bien. La humedad de Río tampoco ayuda mucho, pero ahí estamos poniéndole la máxima de las ganas”, manifestó.

“Seguir jugando como estoy jugando, seguir manteniendo el foco y la concentración y tratando de realizar mi juego lo máximo posible”, añadió al ser consultado sobre la estrategia para el duelo de este viernes frente al argentino Sebastián Báez.

Por último, se mostró emocionado de regresar al torneo que le dio muchas alegrías. “Primera semifinal de ATP 500, campeón de dobles... Las condiciones me gustan mucho con el tipo de cancha, disfruto mucho. La mañana es tranquila, se juega de tarde y de noche el ambiente es muy bueno. Hay muchos chilenos, les di un par de entradas a unos que me vieron el primer día y estaban ahí apoyando. Es rico siempre tener público y en casi todas las partes del mundo tenemos la suerte de tener”, remató.