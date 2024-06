Niemann, Mito, Jarry, Garin, Weil, los Grimalt y más: ¿en qué está la lucha de las estrellas chilenas por entrar a París 2024?

Los Juegos Olímpicos de París 2024 están a 49 días de comenzar y los grandes atletas del país siguen buscando un cupo que les permita ser parte de la fiesta deportiva más importante del planeta. Eso sí, 27 de ellos ya consiguieron el boleto que los tendrá en la capital francesa.

Es una carrera extensa, que para esta edición contó con la particularidad de que el ciclo olímpico solo duró tres años, tras el histórico retraso que sufrió Tokio 2020 por la pandemia. Eso mismo provoca que en las siguientes semanas se viva el periodo más frenético del proceso clasificatorio, con cientos de competencias, de decenas de disciplinas, que servirán para ir definiendo participantes. Un gran ejemplo es que actualmente el país tiene 28 cupos reservados para la cita y que se espera que, finalmente, a París lleguen más de 40.

Sin ir más lejos, algunos de los nombres más destacados de la escena nacional aún no tienen su clasificación cerrada, aunque sí en muchos casos bien encaminada. Otros, matemáticamente ya están adentro, pero deben esperar al cierre de las listas. Ejemplos de esto último son Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo, quienes sí o sí acompañarán a Tomás Barrios en el tenis masculino, ya que ambos estarán en París 2024 gracias a su ranking ATP (19 y 24 respectivamente), la vía principal de ingreso para esta disciplina y que define su corte este lunes 10 de junio.

En total son 64 los tenistas que pueden decir presente en el singles, con un máximo de cuatro jugadores por país. De esos, 56 cupos son elegidos a través del listado planetario, dos reservados para excampeones olímpicos o de Grand Slam y seis por desempeño en torneos continentales (Juegos Panamericanos, Juegos Asiáticos y Juegos Africanos). Es precisamente este último factor el que permite que Barrios (plata en Santiago 2023) esté en la capital gala.

Christian Garin, en cambio, tendrá que esperar al menos a Los Ángeles 2028 para poder representar a Chile en unos Juegos Olímpicos. Su caída en el ranking mundial (113°) y su no participación en Santiago 2023 lo dejan, a solo días del cierre, sin chances matemáticas de clasificar. Un golpe que sin dudas afecta al nortino, que se bajó de Tokio 2020 por la inestabilidad de la temporada y las condiciones establecidas por el estado de pandemia. “No me permitirán vivir la experiencia real de lo que significan unos Juegos Olímpicos”, justificó en aquella oportunidad a través de un comunicado. En ese mismo texto además confesó: “Sin duda que París 2024 será un gran objetivo en mi carrera”.

Cara y cruz en el golf

En Tokio 2020 Mito Pereira rozó la medalla olímpica tras un desenlace dramático, donde solo el desempate y una bola maldita lo dejaron sin el bronce. Fue, junto a Yasmani Acosta, los chilenos con mejor desempeño en la cita planetaria. Algo que, a falta de confirmación, no podrá replicar este 2024.

El precio lo paga casi exclusivamente por su decisión de disputar el LIV a comienzos de 2023. Al no ser reconocida por el ranking mundial, la superliga no entrega puntos en sus torneos, provocando que sus atletas cada semana vayan siendo desplazados por golfistas que sí disputan circuitos oficiales como el PGA Tour, Asian Tour y DP World Tour. Hoy, figura en el puesto 256 del mundo.

El sistema de clasificación en el golf permite a las naciones que tienen representantes más allá del Top 15 mundial poder aspirar a un máximo de dos plazas por género, las cuales en el caso masculino, de momento están siendo ocupadas por Joaquín Niemann y Cristóbal del Solar, dejando sin chance a Mito de ingresar al field de 60 jugadores.

Mito Pereira y Joaquín Niemann en Tokio 2020. (AP Photo/Matt York)

Niemann, quien también forma parte del LIV, está actualmente en el puesto 95 del ranking mundial gracias a una seguidilla de buenos resultados en eventos de otros circuitos, los cuales ha disputado precisamente para no perder terreno en el listado planetario. A finales de 2023 por ejemplo, fue campeón del Abierto de Australia, lo que de paso le permitió invitaciones al Masters de Augusta y al PGA Championship, dos de los torneos más importantes (y que más puntos reparten) en el calendario.

Del Solar, por su parte, disputa de manera íntegra el Korn Ferry Tour, circuito de desarrollo del PGA, estando ubicado en el lugar 242 del mundo. Es, además, el 52 en el ranking clasificatorio a París, sitial que a solo 10 días del cierre, le permite tener prácticamente sellada su participación en los Juegos Olímpicos.

Weil está a un paso

El atletismo nacional, de momento, tiene tres cupos asegurados en París 2024. Se trata de los maratonistas Carlos Díaz y Hugo Catrileo, además del lanzador de disco Claudio Romero. Eso sí, de aquí al 30 de junio, fecha en que cierra el proceso clasificatorio de la mayoría de las pruebas, la lista puede aumentar considerablemente.

Actualmente son 11 los atletas chilenos (tres de ellos ya confirmados) que se encuentran en puestos de ingreso directo a los Juegos Olímpicos, aunque este listado sin dudas irá cambiando con las últimas competencias que se disputarán. Otros tres están fuera del corte, pero a menos de 10 puestos de poder ingresar al grupo de deportistas que competirá en la cita de los anillos.

Uno de esos tres casos es el de Santiago Ford, quien actualmente marcha 28 en el ranking del decatlón, prueba donde solo clasifican 24 atletas. El medallista de oro en Santiago 2023, en estos momentos, se encuentra en Cuba, entrenando de cara al EAP International Combined Events Meeting que disputará en Inglaterra. Con los días contados para el cierre y con su comprometedora ubicación, toma más fuerza la compleja situación que atravesó en Italia hace un mes, donde no pudo competir con sus garrochas, ya que la aerolínea en que viajó no le permitió llevarlas.

Martina Weil, otra de las medallistas de oro en Santiago 2023, tiene un camino más amigable. De hecho, hoy se encuentra virtualmente clasificada y con un margen de 17 ubicaciones en el listado. La estrella de los 400 metros participa regularmente en el circuito europeo, donde ha firmado los tiempos que hoy en día le permiten estar a menos de dos meses de sus primeros Juegos Olímpicos.

Gabriel Kehr y Humberto Mansilla marchan 11° y 12° en el listado de la prueba del martillo, la cual tiene 32 cupos para los JJ.OO., por lo que su presencia está prácticamente confirmada. Los otros atletas que hoy aparecen dentro de los Juegos, pero con un margen menor, son Ivana Gallardo (Bala), Berdine Castillo (800 metros), Martín Sáenz (110 vallas), Lucas Nervi (disco) y Natalia Duco (bala).

Los Grimalt quieren sus terceros Juegos

Durante la última década, pocos deportistas de Chile han conseguido mejores resultados que Marco y Esteban Grimalt. Los primos formaron parte de las comitivas nacionales en Río 2016 y Tokio 2020, ganaron medallas panamericanas en 2019 y 2023, además de conseguir tres primeros lugares en Circuito Mundial de Voley Playa.

Pero el anhelo de volver a unos Juegos Olímpicos aún no está asegurado. De hecho, solo les queda una vía para lograrlo, ya que la opción de entrar por el ranking planetario quedó descartada este miércoles al no poder entrar al cuadro principal del Beach Pro Tour Elite de Ostrava, República Checa. Los chilenos son actualmente la 20° mejor dupla del planeta y necesitaban avanzar un puesto en el listado planetario para ingresar directo a París. Como la lista cierra en cuatro días, eso ya no será posible.

Los primos Grimalt en Santiago 2023. (REUTERS/Pilar Olivares)

Por eso la única chance que les queda es el Preolímpico Sudamericano, que se disputa en Iquique durante el 21 y 23 de junio. El torneo solo reserva un cupo para la dupla ganadora, por lo que deberán ser los mejores exponentes en un evento donde participarán competidores de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia y Venezuela.

Los Grimalt son todavía una de las grandes esperanzas del Team Chile, ya que pese a estar fuera de los 10 mejores del mundo, en reiteradas ocasiones han conseguido resultados que les permiten ser considerados referencias en el planeta. Por ejemplo, el 11 de mayo recién pasado resultaron ganadores del Circuito Sudamericano al vencer en la final a la dupla brasileña compuesta por Evandro y Arthur, quienes ya tienen asegurada su presencia en los Juegos Olímpicos al ser el sexto mejor binomio del mundo.

Los clasificados

Con solo 49 días por delante, la comitiva nacional de momento tiene 28 clasificados a los Juegos Olímpicos, aunque hay un caso especial. Este lo protagoniza Svenja Grimm, quien actualmente está apelando a su cupo en el TAS. La chilena demandó a la Federación Ecuestre Internacional (FEI) por desdecir su determinación de entregarle una cuota al país y, tras haber tenido su audiencia hace una semana, se encuentra a la espera del fallo.

Más allá de esa situación, la comitiva nacional la componen de manera oficial 27 atletas. 16 son hombres y 11 mujeres, distribuidos en disciplinas tan diversas como tiro con arco, esgrima, ciclismo ruta y tenis de mesa.

Algunos de las figuras más laureadas del país, y que estarán presentes en París, son Francisca Crovetto (tiro skeet), María José Mailliard (canotaje) y Yasmani Acosta (lucha grecorromana). También aparecen competidores jóvenes, pero que han entrado con fuerza en el plano internacional durante los últimos años como las hermanas Abraham (Remo) y Martín Vidaurre (Ciclismo MTB).

El anhelo es que obviamente los clasificados sigan aumentando y se alcancen cifras récord. Hasta ahora el registro más alto se consiguió en Tokio 2020 con 58 competidores. Cinco años antes (los Juegos en Japón se disputaron en 2021), fueron 42 los que dijeron presente en Río de Janeiro 2016.