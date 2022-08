Niemann tiene fecha y equipo para su estreno en el LIV Golf

Joaquín Niemann tiene fecha y equipo para el debut en el LIV Golf, la millonaria liga que se financia con capitales de origen árabe a la que se integró después de dar un paso tan crucial como controvertido: abandonar el PGA Tour, la competencia más tradicional de este deporte.

El chileno disputará el Boston Invitational, un certamen que, según la particularidad que ofrece el incipiente circuito, ofrece dos modalidades: una individual y la otra, por equipos. De hecho, la organización acaba de informar la escuadra que integrará el oriundo de Talagante: será parte de Torque GC y tendrá a connotados compañeros a su lado: el zimbabuense Scott Vicent, el español Adrián Otaegui y el australiano Jed Morgan.

Tres días y muchos millones

Para entender la modalidad, cada equipo tiene un capitán. Los torneos duran tres días. Es decir, se disputan 54 hoyos, sin cortes y con salidas más cortas y ventanas de juego más rápidas.

El otro aspecto llamativo es, naturalmente, el dinero en juego. A modo de referencia, cada evento de la temporada regular (son los siete primeros) distribuye una bolsa de US$ 25 millones. De ellos, US$ 20 millones se repartirán entre los 48 golfistas participantes. El ganador obtendrá US$ 4 millones y el último US$ 120 mil. Los otros cinco millones de la divisa estadounidense se distribuyen entre los equipos que terminaron dentro de los primeros tres lugares (US$ 3 millones para el ganador, US$ 1,5 millones para el segundo y US$ 500.000 para el tercero).

Vale decir, Niemann tendrá la primera oportunidad de agregarle ganancias al millonario contrato que acordó con la organización de la naciente liga, que la prensa especializada internacional cifra en US$ 100 millones.