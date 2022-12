Paulo Bento renuncia a la banca de Corea del Sur: “El resultado es justo, perdimos ante uno de los grandes candidatos al título”

Paulo Bento renunció a la banca de Corea del Sur tras la goleada que propinó Brasil. FOTO: REUTERS.

Tras la goleada de 4-1 frente a Brasil, el entrenador portugués aseguró que “ahora toca pensar en el futuro, que no pasará por la selección de Corea del Sur, voy a descansar y luego veré qué hacer”. Asimismo, el DT luso afirmó que “nuestra participación fue digna, me enorgullece y me satisface”.