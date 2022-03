Pellegrini: “Me voy con la sensación de que somos un equipo maduro tras llegar a esta final”

Medido como siempre. Manuel Pellegrini se mostró contento por su paso a la final de la Copa del Rey con el Betis tras el empate con el Rayo. Sin embargo, insistió que la temporada recién comienza en su etapa final.

“Estoy muy contento por el día de hoy, sobre todo por el respaldo de la afición. Somos finalistas, es un logro que permite jugar la Supercopa y ya veremos en abril. Intentaremos ganar es final desde el primer minuto ante Valencia”, destacó el chileno.

Y agregó que “pudimos quedar eliminados. Uno mira a hacia adentro estamos terceros en la LaLiga y en octavos de la Europa League. Este es mérito del plantel, pese a la rotación constante”.

“Equipo maduro”

Sobre sus sensaciones tras la certificación de este epílogo, el adiestrador santiaguino destacó la madurez que ha logrado el plantel en todas las competencias.

“Me voy con la sensación de que somos un equipo maduro para llegar a esta final. Tomamos la iniciativa del comienzo ellos no tuvieron ocasiones en los 90 minutos, al margen del tiro libre. Buscamos permanentemente, ellos sacaron una pelota en la línea. Con el 1-0 no nos desesperamos, buscamos con mucha madurez y pasamos a la siguiente ronda”, explicó el DT.

De la misma manera, se quejó que “es difícil jugar los jueves porque tienes menos descanso. Atlético de Madrid, nuestro rival del domingo, se prepara de otra manera, con más tiempo. Debemos celebrar hoy en su justa medida. Mañana tenemos que descansar mentalmente, el desgaste emocional es más que el físico. La exigencia es mayor cuando estás a más altura. La ambición se agranda, en el plantel, el club y los hinchas”.

Sobre el trámite del duelo, el Ingeniero aseguró que “Claudio Bravo no tuvo ninguna intervención en los 90 minutos, ellos jugaron mucho al contragolpe. El equipo siguió ordenado, creyendo en las ocasiones que podíamos lograr en 8 minutos que estuvimos abajo. No estamos acostumbrando, con la madurez de no jugar con el resultado en la cabeza”.

E insistió que “el factor determinante es el convencimiento. El Rayo no supo cómo estuvo en ventaja, con un tiro libre, de potencia y velocidad. La madurez del equipo se reflejó en los 8 minutos que estuvimos abajo en el marcador. Si llegamos hasta aquí es por la confianza en la capacidad y el rendimiento de los jugadores en los entrenamientos”.

Consultado sobre la alegría de los hinchas béticos, Pellegrini reconoció que “estamos tratando de hacer una temporada de acuerdo lo que el club hace en la cancha. Me alegra mucho en llegar hasta la final, sobre todo ante una hinchada tan pasional que no estaba hace 17 años en esta instancia. La temporada no está terminada”.