Ricardo Gareca será el décimo: ¿Cómo le ha ido a la Roja cuándo cambia de DT en medio de las Eliminatorias?

La Roja se juega puntos claves en la fecha FIFA. Ricardo Gareca tendrá sus primeros partidos al mando de la Selección en las actuales Eliminatorias. El Tigre ya tuvo su debut, jugando amistosos y la Copa América. Sin embargo, recién ante Argentina tendrá su debut en el proceso rumbo a Estados Unidos, México y Canadá.

En este camino, tras la sorpresiva renuncia de Eduardo Berizzo luego del empate ante Paraguay, fue Nicolás Córdova el encargado de dirigir ante Ecuador. Claro que se trata de una elección momentánea, ya que es un interinato y desde la ANFP ya manifestaron que, más allá de lo que ocurra este martes, no existe la intención de que siga.

Ahora, el ex DT de Perú será el décimo en la historia de la Selección que asume con un proceso clasificatorio a una Copa del Mundo en curso. Antes ocurrió en las Eliminatorias rumbo a los mundiales de 1966, 1998, 2002 (2), 2006, 2014, 2018 y 2022. Los resultados han sido dispares. En tres ocasiones se logró llegar al certamen planetario, en otras tres no fue así. En el camino a Corea y Japón hubo dos cambios. En esa ocasión, el Equipo de Todos fue colista.

Mundial Fecha Lugar Resultado Técnico reemplazante y reemplazado Inglaterra 1966 12-10-1965 Lima Chile 2-1 Ecuador Luis Álamos a Francisco Hormazábal Francia 1998 06-07-1996 Santiago Chile 4-1 Ecuador Nelson Acosta a Xabier Azkargorta Corea-Japón 2002 27-03-2001 Lima Perú 3-1 Chile Pedro García a Nelson Acosta Corea-Japón 2002 07-10-2001 Curitiba Brasil 2-0 Chile Jorge Garcés a Pedro García Alemania 2006 04-06-2005 Santiago Chile 3-1 Bolivia Nelson Acosta a Juvenal Olmos Brasil 2014 22-03-2013 Lima Perú 1-0 Chile Jorge Sampaoli a Claudio Borghi Rusia 2018 24-03-2016 Santiago Chile 1-2 Argentina Juan Antonio Pizzi a Jorge Sampaoli Qatar 2022 03-06-2021 Santiago del Estero Argentina 1-1 Chile Martín Lasarte a Reinaldo Rueda Norteamérica 2026 21-11-2023 Quito Ecuador 1-0 Chile Nicolás Córdova a Eduardo Berizzo

Con el Zorro a Inglaterra

La historia de Luis Álamos y la selección chilena tiene varios capítulos. Primero en 1962, como ayudante de Fernando Riera en el Mundial. Luego como técnico titular, ese mismo año, en las Copa Carlos Dittborn y Copa Juan Pinto Durán. Claro que comenzaría a consolidarse en 1965, cuando asume en el último partido del proceso eliminatorio a Inglaterra 1966. En esas clasificatorias, la Roja estaba en el grupo junto a Ecuador y Colombia.

El entrenador era Francisco Hormazábal. Sin embargo, los cuestionamientos le pasaron la cuenta, ya que se trataba de una zona, en el papel, accesible. Culminó igualado en puntaje con la Tricolor y debieron definir en cancha neutral. Después, una serie de derrotas significarían la salida del estratega. Entre otras cosas, porque no quería que le impusieran a Álamos como asesor, un cargo que ya había ocupado en el pasado. De esta manera, el Zorro quedó como entrenador titular.

Lima fue el lugar escogido para la definición del último cupo de Conmebol al Mundial y allí la Roja ganó por 2-1, con anotaciones de Leonel Sánchez (15′) y Rubén Marcos (40′). La escuadra nacional clasificó al certamen planetario. En territorio británico, Chile se quedaría en la fase de grupos. El Zorro Álamos volvería a hacerse cargo del seleccionado en 1973, clasificando a Alemania 1974. Es el único entrenador que ha dirigido al combinado local en dos mundiales.

Las expediciones de don Nelson

Nelson Bonifacio Acosta vivió su primera experiencia al mando de la Selección en 1993, pero solo dirigió un partido. Su recorrido tendría el arranque definitivo en 1996. El Calvo Estratega se hizo cargo del Equipo de Todos luego de la salida de Xabier Azkargorta. El español abandonó el cargo tras igualar ante Venezuela en el debut del proceso a Francia 1998. De esta manera, el uruguayo-chileno dirigió casi todo aquel camino.

Con la dupla Sa-Za como estandarte, el Pelado logró clasificar a la Roja a la cita en tierra gala. Continuó en el banquillo hasta noviembre de 2000, cuando renunció. Sin embargo, cinco años más tarde volvería a dirigir a Chile, en las clasificatorias a Alemania 2006.

La directiva comandada por Reinaldo Sánchez lo llamó de urgencia para ver si el equipo lograba una arremetida en la fase final que la llevara al certamen en la nación teutona. A diferencia de lo sucedido en la década anterior, esta vez no pudo lograrlo. Claro que estuvo a cargo en tan solo cinco partidos.

Juan Antonizo Pizzi, Pedro García y Luis Álamos asumieron con la clasificatoria jugándose.

Los fracasos de 2002

Tras la clasificación de Chile a Francia 1998 y su llegada a octavos de final, se pensó que rumbo a Corea-Japón sería una historia similar. La carrera de Marcelo Salas iba en alza y estaban apareciendo otros nombres que se podrían complementar en la Roja. Sin embargo, la Eliminatoria fue a la baja. En la primera rueda, la Selección fue irregular, pero se mantenía entre el sexto y el séptimo lugar. La segunda mitad fue un desastre.

Comenzaron las renuncias de jugadores y Chile terminó jugando con lo que podía, más que con lo que tenía. Pedro García, técnico experimentado, pero sin éxitos desde la década de los 80, asumió de urgencia y los resultados no se le dieron. “Es para largo, la dirigencia quería que siguiera Nelson Acosta, pero renunció. Nadie quiso tomar el fierro caliente, yo lo hice. Yo no tuve una posibilidad de escoger, ni de elegir. Llegué como bombero, querían un extranjero, pero no había un solo peso. Prácticamente, la eliminación ya estaba concretada. Querían a fulano o zutano, pero no había plata. Me pidieron el favor y yo, como chileno, sopesé las cosas y acepté”, señalaba hace algún tiempo a El Deportivo.

El Charro, como es apodado, renunció tras seis meses en el cargo, luego de caer ante Venezuela en Santiago. Jorge Garcés se hizo cargo durante los últimos tres compromisos.

Desde Borghi hasta Pizzi

Con la base de la Generación Dorada llegando a los mejores equipos del mundo, algo pasaba en Juan Pinto Durán en el proceso de Claudio Borghi, con resultados que iban a la baja. Si bien, con el Bichi en algún momento la Roja llegó a liderar las Eliminatorias a Brasil 2014, una mala racha derivó en su salida. En cuestión de meses asumió Jorge Sampaoli, quien había cosechado logros en Universidad de Chile.

El casildense logró enrielar al combinado nacional y llevarlo a los mejores resultados de su historia. La recta final de esas clasificatorias fueron muy buenas para Chile. En Brasil 2014 tuvo una participación destacada y un año después ganó la Copa América. Pero la huida de Sergio Jadue puso en una posición complicada al transandino. Con el proceso a Rusia 2018 iniciado (4 fechas jugadas, 7 puntos conseguidos), Sampaoli se iba. En su reemplazo, Arturo Salah puso a Juan Antonio Pizzi en el cargo.

Macanudo vivió las dos caras de la moneda. Ganó la Copa América Centenario y llegó a la final de la Copa Confederaciones. Se asumía que el paso al Mundial era un trámite prácticamente. Pero tras una mala doble fecha en septiembre de 2017, la Roja quedó pendiendo de un hilo y finalmente hipotecó sus chances de meterse en el torneo de los mejores. La diferencia de gol fue el factor clave que favoreció al Perú de Ricardo Gareca, que fue al repechaje y luego entró al certamen planetario.

Machete no dio frutos

Reinaldo Rueda nunca convenció en la Selección. Pese a sus consolidados pergaminos, el colombiano no daba con los resultados. En los amistosos siempre quedaban dudas y en la Copa América, pese al cuarto lugar, los últimos dos partidos fueron muy negativos. El camino a Qatar 2022 inició a los tumbos (4 puntos en 4 fechas y una histórica derrota en Venezuela) y a esa altura la relación estaba tensa con la directiva de Pablo Milad, quienes asumieron con el cafetero ya en el cargo de DT.

Pese a esto último, su salida fue un dolor de cabeza para el directorio. Casi todas las negociaciones fallaron y terminó llegando, de forma muy improvisada, Martín Lasarte. El uruguayo fue, como se dice, directo a los leones. No tuvo chances de preparar al equipo en amistosos. Eliminatorias y Copa América. Todo en 12 meses, porque el calendario se había apretado por la pandemia. Pese a luchar hasta la recta final, Machete no logró meter al Equipo de Todos en la cita mundialista. Luego de caer ante Uruguay en la última jornada, Lasarte se fue y al tiempo asumió Eduardo Berizzo. El Toto, como es sabido, renunció hace un par de días. Este martes se da un nuevo debut con las clasificatorias en marcha.