Robert Lewandowski da detalles de su conversación con Lionel Messi en el Mundial de Qatar

Robert Lewandowski y Lionel Messi han tenido más de un enfrentamiento. En Qatar 2022, el argentino se impuso. Los suyos vencieron a Polonia en el último partido de la fase de grupos. Sin embargo, más allá del resultado, fue una charla entre ambos la imagen que dio la vuelta al mundo tras el cotejo. Algo que se dio justo después de un desaire en en el encuentro, cuando el transandino ignoró los intentos del artillero por disculparse, tras una falta.

Al parecer, todo quedó en la cancha. Así lo da a entender el atacante del Barcelona, en una entrevista concedida al medio Sport. “No quiero decir de qué hablamos, pero fue una buena charla. Creo que este tipo de cosas no hay que explicarlas porque son privadas, pero fue muy agradable”, dijo.

El ex Bayern Múnich es el goleador del cuadro catalán, donde Messi es ídolo máximo. Por lo que se refiere a la posibilidad de jugar juntos. Sabe, eso sí, que eso no depende de lo que el desee. “Vemos que ahora juega más como un creador, quizás anota menos goles y da más pases a sus compañeros, aunque sigue marcando. Pero comparando con otros tiempos, ahora es el futbolista con el que cualquier delantero soñaría tener a su lado”, sostiene el polaco.

Lionel Messi no responde al gesto de Robert Lewandowski. Foto: REUTERS/Dylan Martinez

De disputas a elogios

La historia entre Lewandowski y Messi tiene varios episodios. Primero, la suspensión de la edición 2020 del Balón de Oro. Luego, que el argentino ganase el de 2021, provocando la rabia del centrodelantero. “Es un honor estar aquí contigo, has batido récords y también mereces ganar el Balón de Oro. Todo el mundo estuvo de acuerdo que el año pasado fuiste el ganador. No se pudo hacer por el tema de la pandemia, pero creo que mereces tener este trofeo en tu casa”, dijo el actual campeón del mundo, en ese momento.

La respuesta del atacante polaco no fue en los mismo términos. “Me gustaría que su declaración fuera honesta, no palabras vacías”, expresó a un canal de televisión de su país. No obstante, a días del Mundial, se desdijo de aquella afirmación. “¿Por qué las cosas no estarían bien con Messi ¿Cuándo y dónde dije eso? ¿Cuándo? No recuerdo haberlo dicho. Quizás viste en Instagram que alguien dijo eso, pero yo no fui”, le contestó el delantero a un periodista del canal TyC Sports que le preguntaba al respecto.

Robert Lewandowski y Lionel Messi. Foto: Archivo.

Ahora, con la Copa del Mundo finalizada, cualquier rencilla parece haber quedado en el pasado. De tal forma, que Lewandowski visualiza en Messi a un justo campeón. “Es un sueño hecho realidad para él. Se de la enorme presión que ha tenido que soportar durante muchos años”, reconoce.

“Lo ha logrado todo en el fútbol, es el mejor futbolista del mundo. Y ahora lo disfruta, puedo imaginarme lo que significa para él y para el país. Lo ha visto todo el mundo. Es muy difícil jugar contra él. Es el campeón de forma muy merecida”, puntualiza.

Compartiendo grupo, el otrora Borussia Dortmund sostiene que la Albiceleste nunca perdió su condición de favorito, pese a caer ante Arabia Saudita. “Siempre que alguien me preguntaba, decía que el favorito era Argentina. Incluso perdiendo en su debut, estaba seguro de que iban a llegar a la final y, seguramente, ganarla”, cierra.