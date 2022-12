En Francia ponen a Zinedine Zidane entre las alternativas para ser el próximo entrenador de Brasil

La Copa del Mundo de Qatar 2022 provocó varios movimientos en las bancas de las selecciones participantes. Uno de ellos fue la salida de Tite como entrenador de Brasil después de que el equipo sudamericano quedara eliminado de la competencia en los cuartos de final.

“Es una dolorosa derrota, pero estoy en paz conmigo mismo. Fin de ciclo. Ya lo había puesto (el cargo) hace más de año y medio, no soy un tipo de dos palabras. Yo no estaba jugando para ganar y luego haciendo drama para quedarme, quien me conoce lo sabe”, planteó el DT en la conferencia de prensa posterior a la caída en la definición a penales contra Croacia.

De inmediato comenzaron a surgir nombres para asumir el puesto de la banca de Brasil. Uno de los primeros fue el de Carlo Ancelotti. Sin embargo, el italiano ratificó que su compromiso en este momento está con el Real Madrid.

“De momento, estoy genial en Madrid, tenemos muchos objetivos en esta temporada. Ya habrá tiempo para pensar en mi futuro. Tengo contrato hasta el 30 de junio de 2024 y, si el Madrid no me echa antes, no me voy a mover”, explicó el adiestrador días después en diálogo con Radio Anch’io Sport.

Zidane, una nueva opción

De acuerdo a la información entregada por el medio francés L’Equipe, Zinedine Zidane aparece como un nuevo candidato a la banca de la Verdeamarela. Según han publicado Zizou cumple con todos los requerimientos solicitados para tomar el mando de Brasil.

Sin embargo, todo esto dependerá de la decisión que tome Didier Deschamps, actual entrenador de Francia. El entrenador que llevó a Les Bleus hasta la final del Mundial, donde terminaron cayendo en penales contra Argentina, tiene estipulado en su contrato la opción de renovar hasta la Eurocopa de 2024 de forma unilateral.

Claro que él tiene pensado extender el vínculo hasta el Mundial de 2026, por lo que se encuentra negociando con la federación de fútbol de Francia.

A estas conversaciones está atento Zidane, pues entre sus expectativas está el transformarse en el seleccionador de su país. Así, de confirmarse que Deschamps sigue, la alternativa de sumarse a Brasil tomará mayor fuerza.

Numerosos candidatos

Además de Zizou, L’Equipe menciona que hay más técnicos que reúnen las condiciones para tomar el cargo en la selección brasileña. Entre ellos están Marcelo Gallardo, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Roberto Martínez o Rafa Benítez.

A su vez, en España han mencionado que Joachim Löw, Pep Guardiola y Manuel Pellegrini están entre “los nombres que salieron en la Comisión Técnica”.

Sobre el chileno, el Betis ya sabe que la Canarinha tiene interés en él. “Estamos al tanto de que la selección de Brasil tiene a Manuel Pellegrini como uno de sus candidatos a la banca de su equipo nacional. Un dirigente llamó la semana pasada al entorno del chileno para conocer las condiciones de su contrato”, indicaron a El Deportivo hace algunos días.

“Si bien quien llamó no fue el presidente de la confederación, sí le puedo aclarar que fue un directivo de segunda línea, con llegada directa a la presidencia”, continuó la misma fuente.