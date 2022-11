¿Mala relación? El notorio desprecio de Lionel Messi a Robert Lewandowski en pleno partido de Argentina y Polonia

Argentina vence a Polonia y la felicidad es total en el elenco de Lionel Scaloni. La alegría es plena en la cancha, por cierto, ya que el 2-0 en contra no le impide a Polonia meterse en los octavos de final, como segundos del grupo detrás de los transandinos. Sin embargo, dentro del campo, los ánimos estuvieron caldeados hasta el cierre. Así lo demostraron Lionel Messi y Robert Lewandowski.

Cuando el encuentro llegaba a su cierre, el atacante del Barcelona le cometió una infracción al del PSG. Tras el cobro del árbitro, el polaco se acercó al astro argentino para disculparse, sin embargo, la Pulga ignoró los gestos del artillero, que le tocaba el brazo en señal de perdón.

Los resquemores se arrastran desde 2021. En noviembre de aquel año, Lionel Messi se llevó su séptimo Balón de Oro, siendo secundado por ex Bayern Múnich en la elección. Al momento de recibir el galardón, el oriundo de Rosario se acordó de su colega. “Es un honor estar aquí contigo, has batido récords y también mereces ganar el Balón de Oro. Todo el mundo estuvo de acuerdo que el año pasado fuiste el ganador. No se pudo hacer por el tema de la pandemia, pero creo que mereces tener este trofeo en tu casa”, fueron las palabras de capitán de la Albiceleste.

No obstante, para Lewa, la respuesta fue insuficiente. “Me gustaría que su declaración fuera honesta, no palabras vacías”, expresó a un canal de televisión de su país. Luego, en declaraciones a una revista polaca, dejó entrever otras razones. “No es que no pueda dormir después de no ganar un premio, preguntándome en qué fallé. Especialmente porque me he dado cuenta de que la política en el fútbol también juega un papel a veces”, lanzaba.

Más allá del desaire durante el partido, Messi y Lewandowski conversaron después del cotejo. Foto: AP/Hassan Ammar

La polémica tuvo otro episodio. Hace pocas semanas, antes de que iniciara el Mundial, Lewandowski aseveró que jamás ha dicho que Messi no merecía el Balón de Oro en la temporada 2021. “¿Por qué las cosas no estarían bien con Messi ¿Cuándo y dónde dije eso? ¿Cuándo? No recuerdo haberlo dicho. Quizás viste en Instagram que alguien dijo eso, pero yo no fui”, le contestó el delantero a un periodista del canal TyC Sports que le preguntaba al respecto de un eventual desaire con el argentino.

Más allá de los roces, y de la indiferencia de Lionel Messi en el cruce, una vez culminado el cotejo se les vio conversando sin mayores problemas. Incluso, ambos se decían cosas al oído, para que las cámaras de televisión que los seguían no capten el diálogo. En la cancha, el duelo lo ganó la escuadra del transandino, que, de todas formas, no pudo tener su premio personal, al errar un penal en el primer tiempo.