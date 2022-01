Santiago City, el nuevo club de Las Condes que ingresa a la Tercera B del fútbol chileno

La Región Metropolitana tiene un nuevo equipo. Santiago City, cuadro que debutará en la Tercera B del fútbol chileno, tendrá sede en el estadio Municipal de Las Condes y ya cuenta con un cuerpo técnico en el que destaca el regreso de Marco Cornez, como preparador de arqueros.

No se trata del malogrado proyecto de telenovela de Megavisión, que sólo estuvo semana en el aire, en 1997. Y es un alcance de nombre que, inmediatamente, hace pensar en un nuevo integrante de la familia City Football Group, la misma que tiene como cabeza al equipo de Manchester, con equipos en Nueva York, Montevideo o Melbourne.

“Santiago City no tiene nada que ver con el Grupo del Manchester City, pero le aseguro que quien inventó ese club tiene una estrellita de oro. No descarto que en el futuro pueden venir de ese grupo y tratar de tentarlo. La Anfa autorizó su inclusión porque tiene la infraestructura adecuada para la categoría, con la inscripción del estadio de Las Condes”, explica Antonio Medina, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur, Anfa.

Santiago City lleva dos meses en las redes sociales y ya tiene más de 22 mil seguidores en Instagram.

Debut en abril

El Sancity, como se lee en sus redes sociales, debutará en la quinta división del fútbol chileno. Un torneo que cuenta con 36 equipos divididos en tres grupos de 12 clubes cada uno.

Los dos primeros de cada grupo van a una liguilla de seis que se disputa en el sistema todos contra todos. El primero y segundo del minitorneo ascienden a la Tercera A. Los dos últimos pierden la categoría y tienen que esperar un año para volver a sumarse a la Tercera B.

“Hay una proyección de que empiece en abril o la primera semana de mayo. Todavía no es seguridad del inicio, pero la idea es terminar la primera semana de diciembre”, explica Medina.

Claro que los planteles tienen un requisito esencial. Existe una restricción para tener jugadores de sólo hasta 23 años. Tenemos que darle más posibilidades a los jóvenes, que se muestren para tener más espacio.

“La idea es que todos los clubes estén en igualdad de condiciones, por eso sólo aceptamos futbolistas de la clase 1999. Esto lo hicimos porque si los más grandes ya no rindieron en las categorías más altas, no le pueden quitar opciones a los más chicos. Anfa lo único que permite es una ayuda en colación viatico, alojamiento y locomoción. No pueden tener contrato, porque si no pasan a ser profesionales, el club es sancionado y pierde la categoría”, aclara el timonel de Anfa.

Arrasa en las redes

Pese a que el equipo sólo lleva un par de meses inscrito, su aparición ha provocado una gran efervescencia, sobre todo en las redes sociales. En Instagram ya cuenta con más de 22 mil seguidores, muchos más que clubes de la Primera B chilena como Santiago Morning, Rangers de Talca o Magallanes.

Un proyecto ambicioso, que ya cuenta con más de veinte jugadores inscritos y un cuerpo técnico que luce como grandes figuras al técnico Cristian Febre, al preparador físico Justo Farrán y a Marco Cornez, arquero mundialista de España ‘82, como preparador de los futuros guardametas.

“Esto ha sido súper importante para mí. Esto de estar inserto otra vez en el fútbol es una terapia importante, es una manera de salir del tema de la enfermedad. Hago lo que me gusta, estar con los arqueros. Es un gran proyecto para la comunidad de Las Condes y una buena opción para dignificar la profesión. Es una apuesta interesante, que enfrentamos con mucha seriedad y ambición. Además, este nombre de Santiago City engancha mucho a la gente”, explica el ex meta de la UC y de Palestino quien mantiene una dura lucha contra el cáncer.

Febre, quien hace sus primeras armas como entrenador titular luego de trabajar en las inferiores de Audax Italiano, agrega que “es un proyecto muy serio, un club que tiene todos los elementos para estar incluso en el profesionalismo”.