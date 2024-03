Sifup en guerra contra la ANFP y Antofagasta por la complicada situación del jugador Jens Buss

El Sindicato de Futbolistas Profesionales vuelve a tener diferencias con la ANFP. Esta vez, la situación del jugador Jens Buss obligó a una rápida reacción del organismo gremial que se lanzó con todo en contra de los máximos dirigentes del fútbol y el club Deportes Antofagasta.

¿La razón? La negativa en la inscripción del jugador por una nueva institución chilena, a pesar de que el lateral se desvinculó de manera legal del cuadro de los Pumas.

“En la última semana de febrero, el jugador y el club pusieron término a su contrato de trabajo, exigiéndole Antofagasta al futbolista el pago de US$ 40.000, la que le fue cancelada”, establece el Sifup en un comunicado.

Asimismo, agrega que “posteriormente, el club redactó y envió firmado a notaría el finiquito, concurriendo el jugador a suscribirlo y ratificarlo ante ministro de fe, dando cumplimiento a los dispuesto en el artículo 177 del Código del Trabajo. En dicho documento, y atendido a que Antofagasta le adeuda remuneraciones de diciembre de 2022 y febrero de 2024 entre otras, no reconocidas en el finiquito, Jens Buss dejó una reserva de derechos en el documento”.

Todo en regla para que zaguero que el año pasado jugó cedido en Deportes Copiapó firmara con el subcampeón del fútbol chileno. Sin embargo, en Quilín negaron la inscripción del jugador “de manera ilegal y arbitraria”, según la gremial.

“Terminada la relación laboral entre las partes, el futbolista fue contratado por Cobresal, quien envió el respectivo contrato de trabajo a la ANFP y acompañó el referido finiquito, dando cumplimiento a lo exigido por el artículo 8 de las bases del Campeonato Nacional. Sn embargo, de la manera ilegal y arbitraria, la ANFP se negó a habilitar a Jens Buss, argumentando que Deportes Antofagasta les informó que ‘desconocía’ quien había firmado el finiquito por el club y que el notario no había autorizado la firma de esa persona, por lo que el documento era nulo”, se lee en el comunicado.

Mal procedimiento

Ocurrido esto, el Sifup se hizo parte en el reclamo del futbolista. De acuerdo con la versión del sindicato, las razones del cuadro del Norte Grande están equivocada legalmente, tanto en forma como en fondo.

“Lo anterior no resiste análisis. Primero, porque la nulidad de un finiquito debe ser declarada por nuestros Tribunales de Justicia. Segundo, el documento fue enviado a notaría ya firmado por el club, por lo tanto, dicha firma es de exclusiva responsabilidad de Deportes Antofagasta. Tercero, el notario no puede autorizar la firma de una persona que no concurre a firmar ante él, como lo pretende el club”, explica la gremial.

De acuerdo con la opinión de la gremial, Antofagasta ha contravenido las bases del torneo en las últimas dos temporadas, por el hecho de inscribir jugadores a pesar de mantener deudas con su plantel.

“Deportes Antofagasta, avalado por la ANFP, está trabando la habilitación de Jens Buss única y exclusivamente por el hecho de que el jugador efectuó una reserva de derechos en el finiquito por los dineros que el club le adeuda por remuneraciones de diciembre de 2022 y febrero de 2024, entre otras. Esto es muy preocupante, pues da cuenta que Antofagasta inscribió jugadores en las Temporadas 2023 y 2024, a pesar de mantener una deuda vencida con Jens Buss (art. 21 Reglamento de Licencia de Clubes) desde el año 2022, lo que está prohibido de acuerdo con el inciso 2° del art. 8 de las Bases del Campeonato Temporada 2023 y 2024 indica que: ‘los clubes que no se encuentren al día en el pago de remuneraciones o cotizaciones previsionales de sus jugadores o miembros del cuerpo técnico, no podrán inscribir nuevos jugadores o miembros del cuerpo técnico mientras no acrediten su debido cumplimiento de conformidad con las disposiciones de las presentes Bases y la demás normativa aplicable’”, confirma el Sifup.