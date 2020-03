Su Helen Galaz, futbolista: “A nosotras lo que nos importa es el balón”

Su Helen Galaz (28) vive días de relajo y sacrificio mientras se resguarda en casa del coronavirus. La defensa de la Roja femenina entrena mañana y tarde, aunque no niega tener tiempo para distraerse desde la comodidad de su hogar. No oculta sus sentimientos ante la suspensión del repechaje a los Juegos Olímpicos ni sus ganas de volver a una cancha. En una pausa a su rutina, habla de todo con La Tercera.

¿Cómo va la cuarentena?

Desde el lunes 16 de marzo que estamos en cuarentena. Nos mandaron rutinas de entrenamiento para la casa. He salido a comprar al supermercado a abastecernos de algunas cosas necesarias y evitando salir a la calle, solo a comprar a la farmacia o supermercado. El resto, entrenar, ver series y jugar para matar el día.

¿El entrenamiento en casa es comparable al de la cancha?

No, porque nos gusta entrenar con balón. En casa son trabajos más físicos, para mantener, pero a nosotras lo que nos importa es el balón. Pero igual es entretenido saber que se pueden hacer cosas en casa.

¿No es necesario un preparador físico que la exija para ponerse las pilas?

A mí al menos me gusta entrenar en casa, siempre cuando no esté cansada o me vaya a sobre entrenar. Uno hace abdominales y planchas y cosas así, porque como entrenamos todos los días, igual es agotador.

¿Desde la Roja les enviaron rutinas?

Sí, porque nosotras entrenábamos de lunes a miércoles en la Selección y jueves y viernes en el club. Igual nos enviaron rutinas para toda la semana, por si a alguna, su club no le envía.

¿Y se la puede con las dos?

Ahora estoy haciendo la que mandó la kinesióloga de la Selección, porque cuando llegué de Turquía tenía un edema en el cuádriceps y tenía que bajar las cargas. Cuando no tenga dolor haré las otras.

¿Debe distraerse en alguna otra cosa o no?

Trato de no dormirme tarde, pero me cuesta. Me levanto a desayunar, luego entreno, lavo la loza, cocino, descanso un rato, veo alguna serie o teleserie entremedio. Después, la merienda, un matecito o frutita, cereal o qué se yo. No se pasa mal. Después, en la tarde, otra vez ejercicio. Tengo una barra que es ajustable y cada vez que paso por ahí trato de hacer. De alguna forma se mata el tiempo, jugando cartas, Nintendo, bailando, de todo un poco.

Los hombres juegan harto videojuegos de fútbol. ¿Ustedes igual?

Yo por lo menos no juego mucho, soy más de juegos de aventura, como el Crash, Mario Kart, pero fútbol no mucho. Con mis primos a veces.

En el juego FIFA agregaron la rama femenina e incluyeron a la Roja.

El otro día lo vi, sale el nombre, el número, pero ni nos parecemos. Aunque las estadounidenses son igualitas.

¿Cómo tomó la suspensión del repechaje?

Es lamentable, nosotras esperamos todo el verano para jugar los fines de semana y ahora más encima se suspende el repechaje. Para nosotras es súper importante, porque por primera vez tenemos la posibilidad de jugar unos Juegos Olímpicos. Hay que esperar nomás. No alcanzamos ni a jugar el campeonato, solo un partido. Es súper fome solo entrenar y no jugar.

Llegaban con confianza por el campeonato amistoso que disputaron en Turquía.

Sí, le ganamos a los equipos africanos y a las de Irlanda del Norte. Felices, pero sabemos que tenemos que trabajar bastante. Mientras, no nos quedamos de brazos cruzados y entrenamos en casa.

También se suspendieron los Juegos Olímpicos.

Así como estamos no se debían realizar. Si las cosas se mejoran y no hay casos de coronavirus, o ya hay cura, quizás sí se puedan realizar. En todos los deportes nos preparamos para algo, pero también está primero la salud de todos.

La ANFP cerró el caso Letelier, donde se le acusaba de actitudes inadecuadas con una jugadora.

Esos problemas son netamente de él, él sabe solucionarlo y tiene a su gente para hacerlo. Nosotras nos mantenemos al margen. Qué bueno que se solucionó y ojalá que no se vuelvan a hablar cosas como esas. No sé si nos afectaba, pero igual se hablaba todo el día. Obviamente nos sacaba un poco.

Varias del plantel lo respaldaron.

Sí, hubo jugadoras que lo respaldaron porque lo conocían de tiempo atrás y saben cómo es.

¿Para qué está este Santiago Morning?

Nos estamos reforzando para la Libertadores y el Campeonato Nacional. Tenemos que andar bien acá para llegar en las mejores condiciones a la Libertadores, que es lo que más nos importa.

Se reforzaron bien.

Teníamos una muy buena base y siempre es importante que lleguen jugadoras a sumar. Creo que nos va a ir bien.

¿Cómo se toman que ahora tengan hasta auspiciadores?

Para nosotras es un orgullo. Antes apenas teníamos camisetas, así que es bueno que nos apoye un auspiciador, como Absolut, por ejemplo. Espero que se sumen muchos más a esto, que bueno que hayan empresas que quieran fomentar el fútbol femenino.

¿Les mandan vodka de regalo?

De repente nos regalan botellitas, las tenemos coleccionando, ja ja.

¿Por qué? ¿No consumen nada de alcohol las futbolistas?

No. Cuando fui a Brasil en mis vacaciones pude tomarme algo, pero tranquilo, porque después empieza el campeonato y es difícil.

¿Le queda mucho al fútbol chileno en el camino a la paridad?

Estamos a años luz, pero ha mejorado y eso es bienvenido. Espero que en más clubes las jugadoras tengan contrato. Ya son tres los clubes que tienen, si no me equivoco. Es un gran paso. Espero que otros clubes no solo le den el nombre al equipo, sino que las ayuden de verdad. El otro día jugó Temuco contra Santiago Morning y hubo una niña que salió lesionada y la sacaron en brazos porque no había camillas. No exigimos tanto, exigimos lo mínimo que se merece cualquier deportista.

¿Las futbolistas son más jugadas que los hombres al momento de manifestarse contra las injusticias sociales?

Cada uno se expresa como quiere o siente. De repente uno tiene que alzar la voz, uno tiene el derecho a expresarse libremente. Tenemos las redes sociales para expresarnos. Los medios están, depende de uno y cada uno es libre de expresarse. Si ellos no se quieren expresar están en todo su derecho.