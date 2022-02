Tiger Woods alaba a Niemann por su desempeño en el Genesis Invitational: “Se ha vuelto mucho más fuerte y es muy atlético”

Durante la jornada del sábado, Joaquín Niemann volvió a tener una gran actuación y se consolidó en la punta del Genesis Invitational. El chileno suma -19 en su tarjeta, tres menos que su perseguidor más cercano, Cameron Young, y buscará este domingo obtener su segundo torneo del PGA Tour.

En ese marco, la leyenda del golf y segundo máximo ganador de majors, Tiger Woods, elogió al nacional por su forma física y su gran desempeño. “Se mantiene extremadamente explosivo pese a no ser un muchacho grande. Ha hecho un muy buen trabajo”.

“Su labor en el gimnasio ha sido increíble. Se ha vuelto mucho más fuerte y es muy atlético”, indicó sobre la mejora física del chileno.

Además, el estadounidense también le entregó su consejo de cara a la última jornada del torneo y la posibilidad de que Joaco se consagre campeón. Woods le recomendó evitar errores y jugar de forma segura.

“Sigue haciendo tus pares (…). Obliga a los otros a salir de su plan de juego y venir a buscarte”, indicó en la transmisión oficial.

Adelanto de la última jornada

Luego de confirmar su liderato, Niemann valoró su rendimiento en el Genesis Invitational. El nacional tiene la primera opción para convertirse en campeón y así sumar su segundo título del PGA Tour, por lo que espera no ponerse nervioso y enfocarse en su juego.

“Los primeros tres hoyos no le pegué bien, pero le pegué un muy bien fierro en el cuatro y a partir de ahí se me empezó a soltar mejor el juego. Al darme chances, la he estado aprovechando y eso es lo que debo hacer”, indicó el golfista chileno.

“Uno va preocupado, pero trato de enfocarme en mi juego. Voy a jugar como siempre, ir a divertirme, con buena actitud, pegar los tiros que quiero y ver qué pasa en el último hoyo”, sentenció en diálogo con Golf Channel.

Desde las 15:25 horas de nuestro país, Niemann disputará la última ronda del Genesis Invitational y buscará obtener su segundo trofeo en el PGA Tour.