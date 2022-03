Tite demuestra respeto por Chile en la previa al duelo por las Eliminatorias: “Su base es bicampeón de la Copa América”

En Brasil están relajados de cara a la última doble fecha Eliminatoria. Ya clasificados hace tiempo, los dirigidos por Tite se toman los duelos ante Chile y Bolivia como una oportunidad de ver variantes estratégicas, así lo deja en claro el mismo entrenador: “Ellos están peleando entrar y nosotros estamos en nuestra preparación para la Copa del Mundo”, dijo.

Claro que esto no debe ser malinterpretado. Anticipa que se verá un Brasil igual de competitivo que durante todo el proceso clasificatorio. “Espero que nos vayamos con una buena presentación, un buen resultado, una armonía y energía fresca. La presión que tenemos es sobre nosotros mismos”, sostuvo.

Al hablar de la Roja, Tite no tuvo más que elogios a la Generación Dorada: “Vamos a jugar ante un equipo experimentado, redondo, cuya base es bicampeón de la Copa América”, aseguró.

Su relación con Neymar

Es tema la situación de Neymar, quien no la pasa bien en el PSG. Tite no lo desconoce, pero intenta bajarle el perfil. “La realidad del club es una y la de la selección, otra. Varios jugadores han pasado por adversidades en sus equipos, mientras que otros vienen con una alta autoestima. Todos tenemos presión, no solo Neymar. Claro que la expectativa sobre él es mayor porque es nuestra gran estrella”, expresó.

Sobre una eventual charla con el futbolista, el entrenador dijo que: “Son cosas que quedan dentro del vestuario. Si yo fuese jugador, no me gustaría que mi técnico exponga mis problemas públicamente”.

Tite junto a Neymar durante una sesión de entrenamiento. (Imagen: AFP)

Entrando al terreno de juego, se ha visto que en las últimas prácticas el astro del París Saint-Germain ha estado centralizado en ofensiva, algo que el DT confirmó. “No me gusta jugar con falso 9. Neymar es un 9 verdadero, un delantero con libertad creativa”, fueron sus palabras al respecto.

Sostiene su salida

Hace algunas semanas, el estratega dijo que luego de Qatar 2022 finalizaría su proceso al mando de la Canarinha. Tras el anuncio, desde la Confederación Brasileña de Fútbol aseguraron que intentarían convencerlo de continuar al mando, hoy Tite no quiso se referirse a aquello. “Es tema pasado”, declaró.

Luego del partido ante Chile, Brasil debe visitar a Bolivia en la última jornada de las Eliminatorias. Claro que aún les queda el duelo pendiente frente a Argentina, que la FIFA afirma que se va a jugar, pese a que para el mismo Tite ha dicho en el pasado que es una perdida de tiempo para su selección.