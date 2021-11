“Toca el balón el portero, esquina”: el audio del VAR en el penal que reclama la U en el clásico universitario

La intervención del arquero de Universidad Católica, Sebastián Pérez, frente al ingreso del área del delantero azul Nahuel Luján sigue dando qué hablar. La incidencia pudo significar un penal decisivo en favor de Universidad de Chile, sobre todo en la lucha por evitar el descenso, pero el juez Julio Bascuñán optó por sancionar el lanzamiento de esquina, pues consideró que el meta cruzado había tocado el balón.

Sin embargo, los reclamos azules no cesan. Y a esas quejas se suman, también, los seguidores de Colo Colo, que se declaran perjudicados por una incidencia que pudo resultar clave para dirimir de otra forma un encuentro clave en la disputa por el título. Para despejar las dudas, la ANFP liberó el registro del VOR, la cabina en la que se administra el VAR. Con ese respaldo, le terminan dando la razón a Bascuñán en la resolución que adoptó.

“Tranquilo, no reanudes”

Como suele suceder en jugadas controversiales, a Bascuñán le encargan no reanudar el juego hasta que se revisara la jugada en detalle. “Esquina” se le escucha decir al juez principal mientras Roberto Tobar, quien estaba a cargo del circuito de cámaras comienza a pedir las distintas tomas. “Ya, otra, la contraria”, solicita. “Si, toca el balón”, le indican a Bascuñán, mientras le piden no reiniciar el juego. “Julio, no reanudes”, le dicen. “Vamos a chequear la acción”, añaden. “Veo que disputan el balón. Llega el arquero. Llegan juntos”, puntualiza Bascuñán, requerido del relato de la jugada según la percepción que tenía desde el campo de juego.

Julio Bascuñán enfrenta reclamos azules en el clásico universitario (Foto: Agenciauno)

La revisión continúa hasta que Tobar dictamina. “Julio, toca el balón el portero así que muy bien”, sentencia. “Toca el balón el portero, esquina”, insiste Bascuñán, ya con la decisión ratificada. En San Carlos de Apoquindo, Cristián Paulucci y sus dirigidos celebran la determinación.