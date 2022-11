Todos cuidan a Messi: Hinchas argentinos crean la aplicación Messimetral para calcular la distancia entre la Pulga y Canelo Álvarez

Evitar que el múltiple campeón mundial de boxeo, Saúl Álvarez, y Lionel Messi se encuentren ya es prioridad en Argentina. Es que las amenazas del púgil azteca hacía el ídolo transandino, por una supuesta falta de respeto a la camiseta mexicana, tras el encuentro entre ambas naciones en el Mundial, fueron tomadas en serio por la fanaticada del futbolista.

Por lo mismo, un grupo de hinchas argentinos creó un sitio web dónde se puede georeferenciar la posición de ambos en el planeta, para que así el jugador del PSG evite encontrarse con su ahora enemigo número uno. Es tan eficaz la pagina virtual que calcula la distancia que hay entre ambos iconos del deporte internacional y el nivel de riego que existe de un posible cruce.

¿Cómo lo hace? La plataforma utiliza los datos de las redes sociales de Messi y Álvarez para calcular a qué distancia se encuentran y encender una alerta si es necesaria. Claro que por ahora, el nivel de riego que arroja dicha web es bajísimo, pues Canelo está en su país y Lio en Qatar. La aplicación se llama Messimetral.

Cabe recordar que todo esto comenzó cuando se viralizó una imagen dónde se ve al capitán de la selección albiceleste pasar a llevar con su pie una tricota de sus pares mexicanos y que fue interpretado por el boxeador como “una falta de respeto”.

Fue entonces cuando Saúl Álvarez posteó en su cuenta de Twitter: “¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?; ¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre!”, escribió y agregó: “Así como respeto a Argentina, se tiene que respetar a México. No hablo del país, hablo de Messi por su mamada que hizo”.

Hecho que originó una serie de reacciones en el mundo del fútbol, a favor del formado por Barcelona, donde incluso se le entregó una explicación del suceso. “Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor. Después, si ves bien, (Messi) hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”, detalló el Kun Aguero.

Mientras todo esto sucede, Argentina se prepara para enfrentar a Polonia en la tarde de este martes (16 horas), en un duelo clave para ambas selecciones pues definirá quién pasa a octavos de final de la cita planetaria.