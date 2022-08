“Un bautizo discreto”: la prensa francesa reacciona ante el debut de Alexis Sánchez en el Olympique de Marsella

Desde su llegada a Francia, Alexis Sánchez ha sido el foco de atención del Olympique de Marsella. El chileno está destinado a ser el emblema ofensivo de la escuadra del sur y ya en su primer partido tuvo la atención de los medios. Pese a solo jugar 45 minutos ante el Brest, prácticamente toda la prensa deportiva gala tuvo palabras para el ex Inter de Milán.

El problema fue que las sensaciones no fueron las mejores. En un duelo donde el OM no pudo demostrar su poderío (y ni siquiera congeniar bien como escuadra) el nortino tampoco pudo aportar esa cuota de dinamismo que les permitiera vencer al Stade Brest. Aquello provocó que la crítica francesa fuese mesurada con su actuar, siempre haciendo énfasis en que falta tiempo para que el chileno encuentre su lugar y su mejor versión.

Una de las reacciones más extensa fue la que realizó el medio RMC Sport, quienes titularon su actuación como “El discreto bautizo de Alexis Sánchez”. La tradicional radio dedicó un espacio en su crónica virtual para el desempeño del nacional, apuntando lo siguiente: “Ante la apatía de su equipo, Tudor intentó aportar dinamismo lanzándolo al descanso. Pero después de unos diez minutos bastante alentadores, el delantero chileno, probablemente al perder ritmo, desapareció de la circulación”.

Otro medio que mantuvo ese tono fue Le Équipe. El periódico parisino no profundizó en el actuar del delantero de Tocopilla, pero sí cuestionó el poco rodaje que tuvo con el equipo antes de debutar. “Llegado el martes por la noche a Marsella, el internacional chileno de 33 años fue lanzado muy rápidamente al baño olímpico por Igor Tudor. Jugó todo el segundo tiempo el domingo por la noche y fue bastante discreto”, se desprende del comentario del encuentro.

Otros medios también abordaron el debut de Sánchez con su nueva camiseta, destacando algunas pinceladas de su mejor versión. Le Provence afirmó que “el ex Barcelona tuvo un rendimiento aceptable durante su gran debut en el OM”, mientras que Le Phoceen acotó que “en su primera pelota el chileno eliminó adversarios con clase, sin embargo al equipo le falta unión”.

Comentarios que llegan tras una primera aparición que no pudo terminar en victoria. El Olympique de Marsella no mostró su mejor versión y pese a comenzar ganando gracias a un tanto de Nuno Tavares a los 38′, el equipo aflojó en defensa y recibió un tanto a los 61′ el cual no pudo superar. El punto conseguido dejó sensaciones negativas en la prensa especializada.

Pese a aquello, el entrenador del chileno se mostró conforme con lo realizado por su equipo, destacando incluso la labor que tuvieron los jugadores ofensivos que ingresaron al segundo tiempo (Alexis y Payet). “Han evolucionado a un buen nivel. Dieron lo mejor de sí. Estas son dos buenas entradas. Intentaron cosas”, añadió Igor Tudor.

Ahora habrá que esperar ver las reacciones y el juego que pueda tener el Niño Maravilla en su próximo partido, uno que incluso podría significar su debut en su nuevo estadio. Esto, ya que el Marsella recibe este sábado (15:00 de Chile) al Nantes en el Vélodrome.