Universidad Católica intenta curar sus heridas en la Copa Chile ante Everton

Después de lograr solo un punto en dos partidos en el campeonato nacional, Universidad Católica tiene la oportunidad de enmendar esos malos ratos en la Copa Chile. El equipo cruzado se mide ante Everton en la segunda semifinal de la zona Centro Norte del torneo, misma región en la que Colo Colo espera rival para meterse en el cuadrangular final que decidirá al campeón.

Porque el segundo torneo en importancia del fútbol nacional tiene un valor agregado. El campeón se ganará el derecho a jugar la fase preliminar de la Copa Libertadores, competencia en la que los de la franja están lejos de llegar a través del campeonato nacional, en el que están en el noveno puesto, a 12 puntos del líder Cobresal y con diez fechas por disputar.

En ese escenario, el duelo ante los ruleteros en Santa Laura, a las 20:30 horas, asoma como vital para la reivindicación del equipo de San Carlos de Apoquindo, pero también para su nuevo entrenador Nicolás Núñez, quien todavía no conoce de victorias desde que asumió el cargo, hace solo dos encuentros.

Así lo toman los jugadores del equipo universitario, quienes se impusieron del deber de levantar la copa, tal como confidenció el volante Ignacio Saavedra en la antesala del duelo frente a los viñamarinos.

“Esta copa no la hemos ganado desde el 2011, entonces es un desafío y nos propusimos ganarla porque sería algo lindo para el club. A mí también me falta ganar esa copa con el club. Es una buena oportunidad para todos”, dijo el Nacho ante los medios.

Consultado sobre las virtudes del rival, el mediocampista reconoció que “bueno, como todos los equipos de Francisco Paqui Meneghini, ellos juegan muy bien; proponen, presionan bien arriba, es un cuadro ofensivo y atrevido. Tenemos la obligación de tratar de contrarrestar eso e imponernos en la cancha”.

Sin embargo, el equipo ha vivido una temporada llena de sobresaltos, sin la opción de jugar la fase internacional de la Sudamericana y con la partida del técnico Ariel Holan, quien enrieló la peor racha de un entrenador de la UC en seis años.

Por eso, los jugadores reconocen que todavía queda tiempo para intentar asaltar los primeros puestos del campeonato nacional, una competición que ha estado llena de altibajos para la mayoría de los equipos, sobre todo en las últimas fechas.

“Nos propusimos ir fin de semana a fin de semana. No podemos perder energía en pensar en el final del campeonato. Ahora pensamos en el siguiente desafío. Ojalá llegar lo más arriba posible en la Copa Chile y en el torneo nacional iremos semana a semana”, afirmó Saavedra.

La renovación de Saavedra

A poco más de cuatro meses del final de su contrato, Ignacio Saavedra aún no llega a un acuerdo para la extensión de ese vínculo, aunque ya confirmó a sus cercanos que su idea es salir al extranjero. Sobre ese respecto, el futbolista reconoció que aún no hay nada concreto sobre su futuro.

“Personalmente, no he tenido ninguna conversación con nadie de la directiva. Mi representante lleva esas conversaciones, creo que han estado dialogando, pero todavía no hay nada concreto. Yo me centro en el presente, soy jugador de la UC y tengo mucho que aportar al club”, explicó el talentoso volante.

Consultado sobre el posible regreso de Nicolás Castillo, quien está entrenando en las instalaciones del club aunque por ahora sin contrato, Saavedra sostuvo que “es más importante para el club y para quienes nos formamos acá. Esta es su casa y sería bueno tenerlo, puede ser un aporte y ayudar a muchos jóvenes. Ojalá se ponga a punto y pueda volver a disfrutar en la UC, donde se crio”.