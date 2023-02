Vecinos de Neymar se quejan de las excesivas fiestas del delantero: “No tiene ningún respeto”

El delantero brasileño Neymar no lo ha estado pasando bien en el último tiempo. El jugador arrastra una lesión que sufrió durante la competencia del Mundial de Qatar 2022 y que no le ha permitido desarrollar al máximo su juego con el PSG.

Por lo mismo, el atacante ha sido el receptor de numerosos comentarios que involucran su estilo de vida fuera de las canchas. Uno de estos es la frecuencia y el estilo de sus fiestas, situación que ha molestado en especial a los hinchas del club parisino, pues en el último tramo han perdido buena parte de la ventaja que sostenían en el liderato de la clasificación.

De esta manera, el medio francés L’Equipe ha realizado un reportaje en el que da a conocer los testimonios de algunos de los vecinos del brasileño, quienes se quejan de sus constantes y ruidosas fiestas.

Para ello acudieron a Bougavi, una población acomodada de cerca de 8 mil habitantes en las afueras de París. Allí uno de los residentes cercanos a la casa del futbolista declaró que “esta persona no tiene ningún respeto. El hecho de que sea Neymar no le excusa. Algunas de sus fiestas han durado 48 horas”, recoge el medio galo.

Una de estas celebraciones ocurrió el pasado 5 de febrero, momento en el que Neymar celebró su cumpleaños con música al aire libre.

De hecho, el propio alcalde Luc Watelle había mostrado su impotencia por los festejos del seleccionado del Scratch por las frecuentes fiestas en diálogo con Le Parisien.

De todas formas hay algunos vecinos a los que estas celebraciones no les importan tanto. “Se oyen gritos de chicas y rugidos de motores, pero es aceptable. Ocurre una vez al mes como máximo”, indicó otro habitante.

Los otros conflictos

El último mes ha sido intenso para Neymar. De hecho en la previa del choque de ida de los octavos de final de la Champions League el astro brasileño había confirmado uno de los conflictos internos del club entre el director deportivo del PSG, Luis Campos, y Marquinhos.

En la conferencia de prensa previa al duelo afirmó que “hubo una pequeña discusión, no estábamos de acuerdo. También discuto con mi novia y seguimos juntos. Las discusiones son parte del fútbol, y nos ha ayudado para saber lo que pensamos cada uno”.

“Es mis sexto año aquí y siempre hay rumores, a veces mal intencionados. No sé qué decir, no soy el responsable de eso. Soy un atleta y estas cosas pueden afectar pero no podemos tratar todo lo que sale. Es un poco triste porque debe quedar entre nosotros, no debería salir, porque es el día a día y tenemos que ir juntos. Cuando sale esto nos molesta pero es complicado saber cómo sale. Algunas veces son verdad y otras no”, añadió.

Aunque la última polémica llegó justo después de la caída contra el Bayern Múnich en París por 0-1. Tras el encuentro el delantero fue a disputar un torneo de póquer y fue visto luego al interior de un local de comida rápida.

Una crisis que se agudizó después de la particular crítica que lanzó el lesionado Kylian Mbappé tras la caída ante los alemanes. “Ahora hace falta que todos nuestros jugadores estén en buena salud e iremos allí (por Alemania) a clasificarnos. Todos debemos comer bien, dormir bien y prepararnos”, expresó en directa alusión al brasileño.

De hecho, esta última situación también tuvo reacción del técnico Christophe Galtier, aunque este último intentó calmar la situación. “No voy a asociar la declaración de Kylian con la foto de Neymar en un restaurante de comida rápida”. A continuación, agregó: “Hablé con Neymar y le dije lo que pensaba de la foto en la comida rápida”.

“La conversación se quedará entre nosotros. Él tiene derecho en su día libre, a él le gusta jugar al póquer y tiene derecho a hacerlo. No hay necesidad de mezclar las cosas”, cerró.