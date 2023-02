Escándalo en el PSG: Neymar reconoce conflictos internos y lanza duro mensaje

Europa volverá a paralizarse este martes. Para mañana está previsto el regreso de la Champions League con dos encuentros de lujo. Uno de ellos enfrentará al Milan contra Tottenham, mientras que el otro pondrá cara a cara al PSG de Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé contra el Bayern Múnich.

Si bien el club parisino tiene algunos jugadores en duda debido a las lesiones, la escuadra de la capital francesa tendrá que darlo todo para superar a un difícil rival. Y en la previa de este duelo Neymar encaró los micrófonos para referirse a este compromiso y a los conflictos que han estado rondando al interior del camarín.

Estas dificultades han sido reforzadas en especial por las derrotas contra el Monaco de Guillermo Maripan en la Ligue 1, además de la caída contra el Olympique de Marsella por la Copa de Francia lo que significó la eliminación del PSG.

“El equipo no se parecerá en nada al grupo que viajó a Mónaco. En los grandes encuentros sé que los jugadores saben aumentar su calidad de juego”, anticipó el DT Christophe Galtier en la previa del compromiso.

Por el lado de los jugadores uno de los integrantes que habló fue Neymar. El atacante brasileño aprovechó la ocasión para referirse al encuentro contra los germanos, además salió a enfrentar los rumores sobre conflictos internos entre el director deportivo del PSG, Luis Campos, y Marquinhos.

Lejos de evitar el tema, Neymar lanzó que “hubo una pequeña discusión, no estábamos de acuerdo. También discuto con mi novia y seguimos juntos. Las discusiones son parte del fútbol, y nos ha ayudado para saber lo que pensamos cada uno”, comenzó señalando respecto al tema.

“Es mis sexto año aquí y siempre hay rumores, a veces mal intencionados. No sé qué decir, no soy el responsable de eso. Soy un atleta y estas cosas pueden afectar pero no podemos tratar todo lo que sale. Es un poco triste porque debe quedar entre nosotros, no debería salir, porque es el día a día y tenemos que ir juntos. Cuando sale esto nos molesta pero es complicado saber cómo sale. Algunas veces son verdad y otras no”, añadió.

En cuanto al enfrentamiento contra el Bayern Múnich, resaltó que “no estamos aquí de paseo. Estamos para ganar. Caímos en la Copa de Francia, pero ya es pasado, hay que analizar las cosas para mejorar. Ellos son un gran equipo, con grandes jugadores, pero nosotros también tenemos nuestros talentos”.

También mostró su confianza para encarar este desafío. “Desde que estoy en Europa siempre he estado a tope (...) Me gustan los partidos importantes, los jugadores de calidad no se pueden esconder”.

Por último, dejó ver la posibilidad de que Kylian Mbappé pueda sumar algunos minutos en la Champions. “Mañana será un juego nuclear. Tenemos los jugadores para hacer un gran partido”. Agregó que “Kylian es un crack, un jugador importantísimo para nuestra plantilla. Espero que pueda jugar unos minutos. Me dijo que está bien. Estas son buenas señales”, apuntó.

El duelo entre el PSG y el Bayern Múnich está programado para este martes a partir de las 17.00 horas de Chile y lo podrás seguir minuto a minuto a través de El Deportivo.