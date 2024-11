Visitas, retrasos e informes lapidarios: la historia detrás del portazo de la FIFA al Sausalito para el Mundial Sub 20

El martes 19 de noviembre, Christian Schmölzer, manager de torneos masculinos de la FIFA, se hizo presente en el Estadio Nacional. Enviado desde Zúrich, el exfutbolista austriaco venía con la misión de tomar nota de todo lo ocurrido en el partido eliminatorio entre Chile y Venezuela. Desde el comportamiento del público hasta las salidas de emergencia fueron algunas de las imágenes capturadas por el funcionario que hoy está a cargo del levantamiento del Mundial Sub 20. Tomó varias fotografías de los sectores que recorrió. No era la primera vez que visitaba Chile ni que lo hacía en medio de un encuentro. Al menos en Ñuñoa, su finalidad era observar la organización de un partido internacional en el país.

Schmölzer estuvo durante varios días en Chile. Visitó todas las sedes que propuso la ANFP para realizar el certamen que se jugará desde el 27 de septiembre al 19 de octubre del 2025. Ciertamente, volverá un par de veces más, incluso como parte de una comitiva mayor, ya para las definiciones finales en torno al certamen. El pasado 18 de noviembre, a través de una carta, la casa del fútbol chileno propuso a Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, Rancagua y Talca tras una revisión de más de 13 coliseos alrededor del país. El corte en la zona central se produjo, principalmente, por la petición de la FIFA de evitar los traslados aéreos de las selecciones participantes.

Christian Schmölzer, director de torneos masculinos de la FIFA, en el Estadio Nacional.

La sorpresa, sin embargo, se produjo en la visita al estadio Sausalito, en Viña del Mar. El Municipio no había cumplido con la hoja de ruta y de cumplimientos que fue enviada con anterioridad. Desde FIFA ya habían advertido que el reducto debía ser sometido a una serie de trabajos para quedar con un estándar acorde al torneo que se ejecutará. Se pidió, entre otras cosas, mejorar la iluminación, la cancha principal del coliseo y los camarines. ¿El costo? Según conocedores de la operación, Viña del Mar debía desembolsar cerca de $2 mil millones, que aún ni siquiera habían sido licitados. El informe resultó ser lapidario para las aspiraciones del reducto costero.

Por lo mismo, este lunes, cerca del mediodía, desde FIFA avisaron a la ANFP que el estadio Sausalito salía de la lista original. Más allá del portazo, desde Zúrich siempre insistieron en la idea de realizar el certamen en cuatro estadios para evitar levantar un plan que obligara a una mayor logística. De paso, confirmaron las sedes que albergarán el evento: el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago de Chile; Estadio El Teniente, Rancagua; Estadio Fiscal, Talca; Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

El Estadio Nacional recibirá los partidos más importantes del Mundial Sub 20.

La carta que llegó a la sede que comanda Pablo Milad fue dirigida a Jorge Aguilar, el presidente de la organización del Mundial Sub 20. “Nos complace confirmar que hemos recibido su carta del 18 de noviembre, en la que resume los últimos datos relativos a la planificación de renovación de infraestructuras en los estadios de la Copa Mundial Chile 2025. De acuerdo con la información recibida, cabe resaltar que no se ha proporcionado el alcance de las obras, el presupuesto ni los plazos para finalizar el estadio Sausalito de Viña del Mar”, dice la misiva.

“Dado el retraso de la planificación y la evaluación de riesgos que ha presentado el Comité Organizador Local (COL), entendemos que no es posible finalizar la renovación del estadio Sausalito de Viña del Mar en el tiempo que falta para el comienzo de la competición el 27 de septiembre del 2025″, complementa.

Desde la ANFP, Felipe De Pablo, director del Comité Organizador Local del Mundial Sub 20, al ser consultado por El Deportivo, entrega su versión tras la drástica medida de la FIFA. “Esta semana recibimos la comunicación oficial de FIFA en la que nos confirma las sedes para el mundial y explicita la situación de Viña del Mar, ciudad que fue descartada principalmente por falta de información respecto de las remodelaciones que se deben realizar al Estadio Sausalito. Debemos considerar que todos los estadios ya están muy avanzados respecto a sus licitaciones y planificación general para con el torneo. En base a lo anterior es donde FIFA levantó la alerta y tomó esta determinación”, señaló.

Los millones detrás del Mundial

Para que todo resulte en el certamen planetario, los costos son cercanos a US$ 20 millones. Esta cifra será enviada desde Zúrich a Quilín. Los gastos serán en infraestructura y otros elementos relacionados al evento. En Argentina, el gasto del Mundial Sub 20 bordeó los US$ 30 millones. Al igual como sucederá en Chile, la edición llevada a cabo en el país transandino contó con cuatro subsedes. En esa ocasión fueron La Plata, Mendoza, Santiago del Estero y San Juan.

Además, la billetera fiscal también aporta. El Instituto Nacional de Deportes proyecta alrededor de 15 mil millones para el mejoramiento de los recintos que albergarán la cita futbolística. Sin embargo, la ley de presupuestos destinó otros US$ 11 millones para la organización de la cita. Es decir, el aporte estatal bordeará los US$ 25 millones.

El Mundial Sub 20 toma forma. Con las subsedes definidas, el siguiente paso es deportivo: saber quienes lo disputarán y cuales serán los grupos. Chile, como país anfitrión, ya tiene su lugar asegurado. Aun así, debe participar, de una manera más testimonial y para llegar con ritmo competitivo, del Sudamericano Sub 20. Hasta ahora, aparte de la Roja Sub 20, ya están clasificados Cuba, España, Estados Unidos, Francia, Italia, México, Noruega, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, Panamá y Ucrania. Son 12, de 24, por lo que aun falta definir la mitad.