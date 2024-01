Vuelve a España: Matías Dituro firma en equipo de la Segunda División y será dirigido por Sebastián Beccacece

En pleno mercado europeo de invierno y mediante una conferencia de prensa, el Elche, perteneciente a la segunda división española, presentó al ex golero de la Universidad Católica, Matías Dituro, como su nuevo refuerzo para la temporada. El ex cruzado, que se encontraba representando los colores del Fatih Karagümrük de la Superliga Turca, se mostró con ganas para afrontar este nuevo desafío.

En la presentación, el futbolista declaró que “vengo con muchísima motivación por el proyecto, el objetivo y la gente. Dispuesto a entregarme al 100% dentro y fuera de la cancha, esa es mi mentalidad, y estoy feliz de estar acá”, aseveró.

Durante la estadía en el club turco, el portero alcanzó a disputar un total de 11 partidos, recibiendo un total de 13 goles y dejando la vaya intacta en por lo menos tres ocasiones.

Junto al golero, fue también presentado el delantero español de 25 años, Manu Nieto, quien llega en calidad de préstamo proveniente del F. C. Andorra, también de la segunda división española. El atacante viene de completar una temporada con regularidad, afianzándose en la titularidad de su ex equipo, anotando nueve goles y entregando cinco asistencias en un total de 41 partidos jugados.

Matías Dituro ahora será dirigido por un viejo conocido en Chile, Sebastián Beccacece, el argentino que en 24 partidos dirigidos, lleva diez partidos ganados, seis empates y ocho derrotas.

Matías Dituro jugando por Copa Chile. (Foto: AGENCIAUNO)

Su salida de la UC

Una de las novelas del fútbol chileno fue su resonada salida del tetracampeón el Torneo Nacional. Tras partir a préstamo al Celta de Vigo de España y cumplir una temporada con buenas actuaciones, el golero debió volver a los cruzados, quienes le negaron la salida del equipo. “Me veo en la obligación de expresarme y contar mi versión. Cuando termino el torneo en el Celta de Vigo, se comunicaron conmigo del Club Universidad Católica para preguntarme cuáles eran mis intenciones, a lo cual les conteste que mi ilusión y mi deseo era continuar mi carrera en Europa”, declaraba Dituro una vez anunciada su salida de católica para partir al Fatih Karagümrük turco.

En dicha ocasión, aseguro haber recibido una oferta por parte del Girona, la cual a pesar de reunir todas las condiciones, fue rechazada a pesar de la insistencia del arquero. “Se la presentamos al club, y fue rechazada, sobre todo por los tiempos en la cual llego, yo insistí para que aceptaran la propuesta que era mi deseo y que al club le entraría más de 1 millón de dólares por un jugador de 35 años, aun así fue rechazada”.

Finalmente, el 14 de julio el año pasado, partió rumbo a Turquía, eso sí, sin dejarle ningún peso al club del que en ese entonces era capitán, pues si bien, debía pagar un millón de dólares como cláusula de salida, desde la dirigencia cruzada decidieron no validarla para así cumplir el deseo del portero.

A pesar de la forma en que se dió su salida, utilizó sus redes sociales para agradecer y despedirse de la hinchada que lo vió levantar el trofeo de campeón en cuatro ocasiones. “Uso este medio para agradecerles por todo el cariño que me brindaron durante todo este tiempo, por el amor que me entregaron a mí y a toda mi familia. No me lo voy a olvidar nunca en mi vida, Católica estará siempre en una gran parte de mi corazón y el de mi familia”, concluyó.