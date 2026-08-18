Desde cordero patagónico hasta cheesecake de huesillo: así es la carta de invierno de Estró en The Ritz-Carlton

Estró, el restaurante insignia de The Ritz-Carlton en Santiago, presentó su nueva carta de invierno. A través de esta, invita a descubrir Chile a través de sus ingredientes, paisajes y tradiciones culinarias.

La propuesta, liderada por el chef ejecutivo Ramón Menéndez-Azcárraga, mantiene la identidad de Estró y su mirada sobre la nueva cocina chilena: incorpora productos provenientes de distintas zonas del país y técnicas gastronómicas contemporáneas .

De esta manera, crea platos reconfortantes, pensados especialmente para disfrutar durante esta temporada.

“Esta carta nace de los sabores que asociamos al invierno y de la riqueza de los productos chilenos. Buscamos que cada preparación tenga una conexión con el territorio, pero también con esos recuerdos que se construyen alrededor de una mesa compartida” , comenta el chef.

Desde cordero patagónico hasta cheesecake de huesillo: así es la carta de invierno de Estró en The Ritz-Carlton Cortesía

Cómo es la carta de invierno de Estró en The Ritz-Carlton

Los comensales pueden iniciar la experiencia gastronómica con preparaciones como el ceviche de pesca del día con limón sutil, palta y chochoca de papa bruja; las croquetas de prieta artesanal con cremoso de pera, queso azul y relish de manzana verde; el mariscal chileno con vinagreta de erizos norteños; las ostras gratinadas con Chardonnay, mantequilla de espinacas y sal de Traiguén; o los locos de Valdivia, acompañados de mayonesa de ají verde, pepino y caviar de limón.

Entre los platos principales destacan la pesca del día acompañada de tortellini rellenos de chupe de centolla, choritos ahumados y salsa de azafrán; el cordero patagónico en costra de hierbas; el caldillo de congrio frito; el rabo de ternera braseado en reducción de cerveza valdiviana; y los fazzoletti artesanales con ragú de hongos sureños, avellanas tostadas y trufa de Ñuble.

Desde cordero patagónico hasta cheesecake de huesillo: así es la carta de invierno de Estró en The Ritz-Carlton Cortesía

La carta también incluye alternativas vegetarianas, veganas y sin gluten.

Cada una de estas preparaciones puede acompañarse con una cuidada selección de vinos de reconocidas viñas chilenas, elegidos para complementar los sabores de los platos y enriquecer la experiencia.

Desde cordero patagónico hasta cheesecake de huesillo: así es la carta de invierno de Estró en The Ritz-Carlton Cortesía

La sección de postres considera creaciones como Lúcuma de Cordillera, Manzanos del Sur, y Bosque de Avellanos y Cacao.

El Verano en invierno es uno de los predilectos de la casa: un cheesecake de huesillo con corazón de huesillo, bizcocho de zapallo, namelaka de maracuyá y salsa de chancaca.

Además de las preparaciones mencionadas, Estró cuenta con su propuesta Ritz-Kids, la cual ofrece alternativas para los más pequeños, en un formato que incluye jugo natural, plato principal y postre.

Desde cordero patagónico hasta cheesecake de huesillo: así es la carta de invierno de Estró en The Ritz-Carlton Cortesía

Desde el restaurante aseguran que, en línea con su compromiso, desarrollan una gastronomía consciente, en la que los pescados y mariscos utilizados son obtenidos mediante prácticas responsables, orientadas a proteger los ecosistemas marinos y evitando técnicas de arrastre que impacten el lecho oceánico.

La nueva carta de invierno ya está disponible en el recinto, ubicado en el primer piso de The Ritz-Carlton. La dirección es El Alcalde 15, Las Condes.

Los valores de los platos van desde $15.000 hasta $29.000, mientras que el menú Ritz-Kids tiene un precio de $29.000. Se pueden hacer reservas y consultas al teléfono +56 2 2470 8585.