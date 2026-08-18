Desde cordero patagónico hasta cheesecake de huesillo: así es la carta de invierno de Estró en The Ritz-Carlton
La propuesta, liderada por el chef ejecutivo Ramón Menéndez-Azcárraga, invita a descubrir Chile a través de la riqueza de sus productos. “Buscamos que cada preparación tenga una conexión con el territorio, pero también con esos recuerdos que se construyen alrededor de una mesa compartida”, comenta.
Estró, el restaurante insignia de The Ritz-Carlton en Santiago, presentó su nueva carta de invierno. A través de esta, invita a descubrir Chile a través de sus ingredientes, paisajes y tradiciones culinarias.
La propuesta, liderada por el chef ejecutivo Ramón Menéndez-Azcárraga, mantiene la identidad de Estró y su mirada sobre la nueva cocina chilena: incorpora productos provenientes de distintas zonas del país y técnicas gastronómicas contemporáneas.
De esta manera, crea platos reconfortantes, pensados especialmente para disfrutar durante esta temporada.
“Esta carta nace de los sabores que asociamos al invierno y de la riqueza de los productos chilenos. Buscamos que cada preparación tenga una conexión con el territorio, pero también con esos recuerdos que se construyen alrededor de una mesa compartida”, comenta el chef.
Cómo es la carta de invierno de Estró en The Ritz-Carlton
Los comensales pueden iniciar la experiencia gastronómica con preparaciones como el ceviche de pesca del día con limón sutil, palta y chochoca de papa bruja; las croquetas de prieta artesanal con cremoso de pera, queso azul y relish de manzana verde; el mariscal chileno con vinagreta de erizos norteños; las ostras gratinadas con Chardonnay, mantequilla de espinacas y sal de Traiguén; o los locos de Valdivia, acompañados de mayonesa de ají verde, pepino y caviar de limón.
Entre los platos principales destacan la pesca del día acompañada de tortellini rellenos de chupe de centolla, choritos ahumados y salsa de azafrán; el cordero patagónico en costra de hierbas; el caldillo de congrio frito; el rabo de ternera braseado en reducción de cerveza valdiviana; y los fazzoletti artesanales con ragú de hongos sureños, avellanas tostadas y trufa de Ñuble.
La carta también incluye alternativas vegetarianas, veganas y sin gluten.
Cada una de estas preparaciones puede acompañarse con una cuidada selección de vinos de reconocidas viñas chilenas, elegidos para complementar los sabores de los platos y enriquecer la experiencia.
La sección de postres considera creaciones como Lúcuma de Cordillera, Manzanos del Sur, y Bosque de Avellanos y Cacao.
El Verano en invierno es uno de los predilectos de la casa: un cheesecake de huesillo con corazón de huesillo, bizcocho de zapallo, namelaka de maracuyá y salsa de chancaca.
Además de las preparaciones mencionadas, Estró cuenta con su propuesta Ritz-Kids, la cual ofrece alternativas para los más pequeños, en un formato que incluye jugo natural, plato principal y postre.
Desde el restaurante aseguran que, en línea con su compromiso, desarrollan una gastronomía consciente, en la que los pescados y mariscos utilizados son obtenidos mediante prácticas responsables, orientadas a proteger los ecosistemas marinos y evitando técnicas de arrastre que impacten el lecho oceánico.
La nueva carta de invierno ya está disponible en el recinto, ubicado en el primer piso de The Ritz-Carlton. La dirección es El Alcalde 15, Las Condes.
Los valores de los platos van desde $15.000 hasta $29.000, mientras que el menú Ritz-Kids tiene un precio de $29.000. Se pueden hacer reservas y consultas al teléfono +56 2 2470 8585.
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