Pan Comido: regresa el gran encuentro panadero en el MUT

Hay muchas teorías respecto a qué significa cada uno de los colores de la bandera chilena, algunas más aceptadas que otras, pero a estas alturas debería estar completamente zanjado que el blanco no es por la nieve de la cordillera ni por la autoridad del pueblo sino que por la esponjosa y tibia miga del pan que nos alimenta.

Casi ningún país es tan bueno para el pan como Chile, donde el día se organiza alrededor de las marraquetas o hallullas que quedan en la cocina. El batido, el francés, las colizas y dobladas son el combustible de nuestro pueblo, infaltables en ninguna mesa, pero misteriosamente poco reconocidos culturalmente.

Sobran las ferias de vinos, abundan los festivales de cerveza, pero del pan apenas hay noticias. Excepto por Pan Comido, un encuentro donde la masa fermentada es la estrella y que, tras un exitoso debut el año pasado, regresa nuevamente al MUT con dos días llenos de sabor y gluten.

Pan Comido: el orgullo por comer

El pan muchas veces lo vivimos como un placer culpable, algo que comemos a escondidas y en soledad, con mantequilla en un desvelo nocturno o con manjar para eludir el estrés de mediatarde, de acompañamiento en un almuerzo o como colación matinal, antojos que van siempre contra las recomendaciones del nutricionista y la influencer de moda.

Por eso es un agrado que existan eventos como Pan Comido, donde la que sería nuestra gran debilidad alimenticia, aquello que constantemente nos dicen que debemos comer menos, se transforma en fortaleza.

Que comer y hacer pan pueda sentirse como un orgullo es su principal misión, y para eso reunirá a unos 50 expositores, entre panaderos y pasteleros, además de todo lo que rodea a una rebanada de masa horneada: queserías, charcuterías, aceites, conservas, vinos, cafés y mucho más.

Desde sofisticadas hogazas de masa madre hasta tentadoras piezas de pan amasado, pasando por marraquetas, moldes, baguettes, brioches, pizzas, focaccias, berlines, medialunas y panes de chocolate, convivirán en Pan Comido, al que conviene llegar en ayunas y con la mandíbula descansada.

Estarán reconocidos productores como La Popular Pizza y Pan, Pan León, Mirlo, Madeleine, Gaia, Soho Extra Virgen Store, The Coffee, La Chica de Humo, La Cooka, By María, Quesería Cucumides, Herencia de Campo, Café Altura y Destilados Quintal, además de decenas de otros emprendimientos.

Pero no será solo comprar y comer: en el corazón de Pan Comido está conversar, enseñar y aprender sobre este oficio y de todo el ecosistema que rodea al pan.

Programación de Pan Comido: fechas, horarios y lugar

Todo esto ocurrirá el sábado 29 y el domingo 30 de agosto en el cuarto piso del Mercado Urbano Tobalaba (MUT), entre las 11 de la mañana y las 8 de la tarde. La entrada es completamente gratuita, como también lo son las charlas y talleres que se darán durante ambos días.

Algunos tienen cupos limitados, así que conviene llegar con tiempo y reservar el lugar. Esta es la programación de cada jornada:

Sábado 29 de agosto

11:30

Conversatorio: Panadería francesa en Chile

Participan: Christian Beaujanot (Eric Kayser) / Sabrina Resca + Laure Guerrilot (Madeleine)

Capacidad: 25 cupos

12:30

Conversatorio: Bakeries y Brunch

Participan: Benjamín Bravo (Puelo Café) / Gabriela Medina (Mirlo) / Claudia Valdés (La Mom)

Capacidad: 25 cupos

13:00–15:00

Degustación y maridaje: Aceite de oliva y complementos novedosos del pan

Participan: Tadeo Castelvero (La Popular) / Juan Carlos Fabres (Extravirgen.store)

15:00–16:30

Taller de sánguche colectivo

Organiza: Matria MEG · Matria MEG / Feria del Sánguche

17:00

Conversatorio: Sánguches y patrimonio

Participan: Carlos Reyes (Viaje al sabor) / Máximo Picallo (Elkika) / Rolando Ortega (Chancho Nº1)

18:00–20:00

Aperitivos vespertinos y música para maridar: PAN / COCKTAILS / VINOS

Participan: Tadeo Castelvero (La Popular) / Matías Arteaga (Toni Lautaro) / Camila Aguirre (bartender) / Guillermo Soto (vinos Gamero728) / Francisco Martínez (Needle) / Pablo Gutiverdi (Garage vinilos)

Música x Needle, Garage & Camila Aguirre · DJ SET FlakoDiablo

Domingo 30 de agosto

11:15–12:00

Masterclass para panaderos: ¿Masa madre, esponja o biga para el pan tradicional chileno?

Participa: Tadeo Castelvero (La Popular Pizza y Pan)

12:30–13:30

Conversatorio: Pastelería chilena con ingredientes nativos

Participan: Cecilia Loncomilla Quintul (Wiilimapu) / Camila Astudillo (Free The Donut) / Alejandro Espinoza (Gaia)

15:30

Charla popular y degustación de pan patrimonial: Pan chileno, pan familiar

Participa: María José Herranz (Pan Leon) · Invitado: Alberto Ferran (Panadería San Camilo)