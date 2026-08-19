SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Finde

    Pan Comido: regresa el gran encuentro panadero en el MUT

    Se hacen ferias de vinos, cervezas y café, pero este es el único encuentro que gira alrededor del principal alimento de Chile. Un evento para aprender, conversar y comer mucho pan.

    Cristóbal BleyPor 
    Cristóbal Bley
    Foto: MUT

    Hay muchas teorías respecto a qué significa cada uno de los colores de la bandera chilena, algunas más aceptadas que otras, pero a estas alturas debería estar completamente zanjado que el blanco no es por la nieve de la cordillera ni por la autoridad del pueblo sino que por la esponjosa y tibia miga del pan que nos alimenta.

    Casi ningún país es tan bueno para el pan como Chile, donde el día se organiza alrededor de las marraquetas o hallullas que quedan en la cocina. El batido, el francés, las colizas y dobladas son el combustible de nuestro pueblo, infaltables en ninguna mesa, pero misteriosamente poco reconocidos culturalmente.

    Sobran las ferias de vinos, abundan los festivales de cerveza, pero del pan apenas hay noticias. Excepto por Pan Comido, un encuentro donde la masa fermentada es la estrella y que, tras un exitoso debut el año pasado, regresa nuevamente al MUT con dos días llenos de sabor y gluten.

    Pan Comido: el orgullo por comer

    El pan muchas veces lo vivimos como un placer culpable, algo que comemos a escondidas y en soledad, con mantequilla en un desvelo nocturno o con manjar para eludir el estrés de mediatarde, de acompañamiento en un almuerzo o como colación matinal, antojos que van siempre contra las recomendaciones del nutricionista y la influencer de moda.

    Por eso es un agrado que existan eventos como Pan Comido, donde la que sería nuestra gran debilidad alimenticia, aquello que constantemente nos dicen que debemos comer menos, se transforma en fortaleza.

    Que comer y hacer pan pueda sentirse como un orgullo es su principal misión, y para eso reunirá a unos 50 expositores, entre panaderos y pasteleros, además de todo lo que rodea a una rebanada de masa horneada: queserías, charcuterías, aceites, conservas, vinos, cafés y mucho más.

    Desde sofisticadas hogazas de masa madre hasta tentadoras piezas de pan amasado, pasando por marraquetas, moldes, baguettes, brioches, pizzas, focaccias, berlines, medialunas y panes de chocolate, convivirán en Pan Comido, al que conviene llegar en ayunas y con la mandíbula descansada.

    Estarán reconocidos productores como La Popular Pizza y Pan, Pan León, Mirlo, Madeleine, Gaia, Soho Extra Virgen Store, The Coffee, La Chica de Humo, La Cooka, By María, Quesería Cucumides, Herencia de Campo, Café Altura y Destilados Quintal, además de decenas de otros emprendimientos.

    Pero no será solo comprar y comer: en el corazón de Pan Comido está conversar, enseñar y aprender sobre este oficio y de todo el ecosistema que rodea al pan.

    Programación de Pan Comido: fechas, horarios y lugar

    Todo esto ocurrirá el sábado 29 y el domingo 30 de agosto en el cuarto piso del Mercado Urbano Tobalaba (MUT), entre las 11 de la mañana y las 8 de la tarde. La entrada es completamente gratuita, como también lo son las charlas y talleres que se darán durante ambos días.

    Algunos tienen cupos limitados, así que conviene llegar con tiempo y reservar el lugar. Esta es la programación de cada jornada:

    Sábado 29 de agosto

    11:30

    Conversatorio: Panadería francesa en Chile

    Participan: Christian Beaujanot (Eric Kayser) / Sabrina Resca + Laure Guerrilot (Madeleine)

    Capacidad: 25 cupos

    12:30

    Conversatorio: Bakeries y Brunch

    Participan: Benjamín Bravo (Puelo Café) / Gabriela Medina (Mirlo) / Claudia Valdés (La Mom)

    Capacidad: 25 cupos

    13:00–15:00

    Degustación y maridaje: Aceite de oliva y complementos novedosos del pan

    Participan: Tadeo Castelvero (La Popular) / Juan Carlos Fabres (Extravirgen.store)

    15:00–16:30

    Taller de sánguche colectivo

    Organiza: Matria MEG · Matria MEG / Feria del Sánguche

    17:00

    Conversatorio: Sánguches y patrimonio

    Participan: Carlos Reyes (Viaje al sabor) / Máximo Picallo (Elkika) / Rolando Ortega (Chancho Nº1)

    18:00–20:00

    Aperitivos vespertinos y música para maridar: PAN / COCKTAILS / VINOS

    Participan: Tadeo Castelvero (La Popular) / Matías Arteaga (Toni Lautaro) / Camila Aguirre (bartender) / Guillermo Soto (vinos Gamero728) / Francisco Martínez (Needle) / Pablo Gutiverdi (Garage vinilos)

    Música x Needle, Garage & Camila Aguirre · DJ SET FlakoDiablo

    Domingo 30 de agosto

    11:15–12:00

    Masterclass para panaderos: ¿Masa madre, esponja o biga para el pan tradicional chileno?

    Participa: Tadeo Castelvero (La Popular Pizza y Pan)

    12:30–13:30

    Conversatorio: Pastelería chilena con ingredientes nativos

    Participan: Cecilia Loncomilla Quintul (Wiilimapu) / Camila Astudillo (Free The Donut) / Alejandro Espinoza (Gaia)

    15:30

    Charla popular y degustación de pan patrimonial: Pan chileno, pan familiar

    Participa: María José Herranz (Pan Leon) · Invitado: Alberto Ferran (Panadería San Camilo)

    Más sobre:PanPan comidoMUTGastronomíaPanaderíaPasteleríaFin de semanaPanoramas gratisPanoramasLa Popular Pizza y PanTadeo Castelvero

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Una lectura que está siendo sobresensible”: Libertarios respaldan informe de la CEI por el estallido social tras críticas de Chile Vamos

    Retiran cartel publicitario instalado en medio de la ciclovía de la Alameda en Estación Central: GORE apunta al Serviu

    El Parque Tricao a través del lente de Josefina Rodríguez

    Parisi uno de ellos: los 11 sujetos investigados por la Fiscalía en causa por lavado de activos ligada al PDG

    Chile Vamos en alerta: partidos buscan diseño para contener la reforma de seguridad de Kast y no ceder a una “agenda más dura”

    El problema de las tres comisiones: reforma de seguridad de Kast se entrampa en el Senado

    Lo más leído

    1.
    Con más de 20 panoramas gratuitos: lo que debes saber de la Semana Cultural del Barrio San Carlos de Apoquindo

    Con más de 20 panoramas gratuitos: lo que debes saber de la Semana Cultural del Barrio San Carlos de Apoquindo

    2.
    Cómo será Art Stgo 2026, la feria de artes visuales más grande de Chile

    Cómo será Art Stgo 2026, la feria de artes visuales más grande de Chile

    3.
    Así será la primera fonda en un mall de Santiago

    Así será la primera fonda en un mall de Santiago

    4.
    Experiencias íntimas llevadas al arte textil: las nuevas exposiciones del Centro Cultural Estación Mapocho

    Experiencias íntimas llevadas al arte textil: las nuevas exposiciones del Centro Cultural Estación Mapocho

    5.
    Chuck E. Fest: el festival del mes del niño continúa durante todo agosto

    Chuck E. Fest: el festival del mes del niño continúa durante todo agosto

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales

    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso

    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso

    Se instala una gran alta presión en Chile por varios días: qué significa y qué efectos tendrá

    Se instala una gran alta presión en Chile por varios días: qué significa y qué efectos tendrá

    Qué se sabe de la vacuna contra el cáncer que pudo combatir la reaparición del melanoma, según un estudio

    Qué se sabe de la vacuna contra el cáncer que pudo combatir la reaparición del melanoma, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Platense en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Platense en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Columbus Crew vs. Montreal con el debut de Alexis Sánchez

    Dónde y a qué hora ver a Columbus Crew vs. Montreal con el debut de Alexis Sánchez

    ¿Dónde aplica el feriado del jueves 20 de agosto en Chile y qué se conmemora?

    ¿Dónde aplica el feriado del jueves 20 de agosto en Chile y qué se conmemora?

    Gremios del transporte de carga exigen al gobierno aplicar el Mepco ante nueva alza del diésel
    Chile

    Gremios del transporte de carga exigen al gobierno aplicar el Mepco ante nueva alza del diésel

    “Una lectura que está siendo sobresensible”: Libertarios respaldan informe de la CEI por el estallido social tras críticas de Chile Vamos

    Retiran cartel publicitario instalado en medio de la ciclovía de la Alameda en Estación Central: GORE apunta al Serviu

    Caso Wom: Subtel aclara los siguientes pasos y posibles sanciones ante nuevos incumplimientos
    Negocios

    Caso Wom: Subtel aclara los siguientes pasos y posibles sanciones ante nuevos incumplimientos

    Dreams afirma que postulará a nueva licitación de casino en Puerto Varas tras fallido proceso

    El llamado de Paula Benavides, presidenta del CFA: “Cumplir la meta fiscal es esencial”

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales
    Tendencias

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico

    Qué se sabe de la vacuna contra el cáncer que pudo combatir la reaparición del melanoma, según un estudio

    Liquidador de Sartor se reúne con la prorrectora de la Universidad de Chile tras la prisión preventiva de Michael Clark
    El Deportivo

    Liquidador de Sartor se reúne con la prorrectora de la Universidad de Chile tras la prisión preventiva de Michael Clark

    Un plantel más amplio y reforzar la gerencia técnica: las lecciones que saca la UC tras su eliminación de la Libertadores

    “Sería un retroceso”: Colo Colo se resiste a la ausencia de público visitante en el Superclásico

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día
    Tecnología

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba

    Nothing llega a Chile: cómo son los celulares transparentes que buscan reducir la adicción a las pantallas

    La carrera por el Premio Nacional de Historia 2026: quiénes son los candidatos que disputan el galardón
    Cultura y entretención

    La carrera por el Premio Nacional de Historia 2026: quiénes son los candidatos que disputan el galardón

    El youtuber y estrella de internet Fede Vigevani anota un hito en Chile: se presentará en el Claro Arena

    Teatro del Puente estrena “La noche de las espaldas” de Larissa Contreras y Marcelo Leonart

    ¿Ruptura de aliados?: Por qué Trump convierte a Corea del Sur en otra pieza de su personal diplomacia exterior
    Mundo

    ¿Ruptura de aliados?: Por qué Trump convierte a Corea del Sur en otra pieza de su personal diplomacia exterior

    Irán asegura que Estados Unidos busca una “salida digna” de la región

    Críticas a Natalie Harp, “la impresora humana” que susurra al oído a Trump, desatan la ira de la Casa Blanca

    El Parque Tricao a través del lente de Josefina Rodríguez
    Paula

    El Parque Tricao a través del lente de Josefina Rodríguez

    Hablemos de amor: incluso en la muerte, la amistad sobrevive

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella