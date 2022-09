Por Álvaro Peralta Sáinz, cronista gastronómico

Hace un rato ya que La Popular abrió su sucursal de calle Infante para poder así ofrecer una carta más amplia -con panes, pizzas, masas dulces y saladas y varias cosas más- y a su vez mayor comodidad para lo clientes que los visitan. En lo personal retrasé mi visita ya que anteriormente tuve muy malas experiencias en su local original de calle Bilbao con sus panes (básicamente, los encontraba ácidos). Sin embargo, durante el primer semestre de este año me tocó pasar varias veces por el local de Bilbao y lo cierto es que nunca más me salió una masa ácida. Así las cosas, partí a conocer el local de Infante.

Como tienen sistema de autoservicio (aunque igual cobran propina) hice una breve fila para llegar al mesón y ordenar. Me tenté con trozo de pizza con mozzarella, tocino y cebolla ($3.350), un sartén de hummus con verduras asadas ($7.150) y una cerveza Tamango Humboldt Lager en lata ($4.500). Luego vino una espera ligeramente prolongada hasta que el aparato que me pasaron para que estuviese atento comenzó a vibrar e iluminarse. Así que me paré, agarré mi bandeja y me instalé en una mesa en el -a esa hora- solitario salón.

Vamos por parte. La pizza, cuadrada y alta, muy a la romana, estaba muy bien. Con la dosis justa de cada uno de sus ingredientes, los que combinaban muy bien, y una masa que a pesar de su volumen era suave al paladar. Luego vino el hummus, servido en una pailita. Se trataba de un hummus muy bien trabajado, de una textura en extremo suave y con un muy buen balance de los aliños ácido, salado y levemente ahumado que jugaban de gran manera. Las verduras, levemente quemaditas, muy bien. El único pero es que se habría agradecido algo más que solo cebollas y pimientos. Aún así, funcionaba bien, y aún mejor con el rico pan de molde de la panera. ¿Y la cerveza? Buena como todo lo de Tamango.

En resumen, comida simple y muy rica puesta en un local igual de simple y -muy importante- cómodo. La verdad es que da gusto ver una propuesta nueva concentrada en la calidad y sabor de su carta y no es challas y humos accesorios. Es que el local que alberga a esta nueva La Popular es un simple galpón con mesas y sillas de estilo liceo fiscal, con un comedor separado de los hornos y cocina por un mesón de chapa. Es decir, aquí se concentraron las energías y preocupaciones en hacer buena comida y nada más. Lo que se agradece e invita a volver para probar el resto de su carta que de verdad promete.

CONSUMO TOTAL:

$15.000

DIRECCIÓN:

J. M. Infante 1232, teléfono 233392109, Providencia

HORARIO:

Lunes a viernes 8 a 22 hrs. Sábado 9 a 22hrs. Domingo 9 a 16:30 hrs.

ESTACIONAMIENTO:

En calles aledañas.

PÚBLICO:

Todas las edades.

EVALUACIÓN:

✮✮✮✮

Calificaciones:

✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver