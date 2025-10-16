Día mundial del pan: ¿Cuánto gastan las familias al mes y cuál es el consumo per cápita?

El pan es un alimento clave en la alimentación de las personas en Chile y este año la inflación no le ha dado tregua.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en la variación a doce meses del Índice de precios de consumo (IPC), el pan subió 4,4% en septiembre pasado y registró nueve meses consecutivos de alza. En lo que va de año sube 4,9%.

Un escenario que se da pese a que la harina, el ingrediente clave del pan, a doce meses, bajó 4,2% y registró nueve meses seguidos de baja. En el acumulado del año cae 3%.

El aumento de precio en el pan importa en el contexto de que este jueves se celebra el Día Mundial del Pan y que, según el estudio “Radiografía del consumo de pan” de Walmart Chile, la matriz del supermercado Lider, el gasto promedio mensual de las familias en esta categoría está cerca de los $28 mil mensuales, mientras su consumo alcanza los 90 kilos per cápita anuales.

8 de cada 10 personas comen pan en el desayuno y la once, resalta el sondeo.

El sondeo también concluye que la frecuencia de compra es entre 6 y 7 veces al mes, y hasta 10 veces si consideran tanto la compra granel como el envasado.

¿Qué pan es el favorito y cuánto cuesta?

Entre las preferencias resaltadas por el sondeo está el pan hallulla y la marraqueta.

Según datos de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), el precio promedio del kilo de hallulla corriente a minoristas llegó a $2.307,63 en octubre y el precio promedio del año alcanzó los $2.318,36.

Mientras que, el precio promedio del kilo de marraqueta a minoristas alcanzó los $2.332,81 este mes y el valor promedio del año es $2.340,48.

Por su parte, el precio promedio del kilo de pan amasado a minoristas llegó a $2.559,16. En el promedio de lo que va de año, el valor alcanza los $2.580,56, según los datos de Odepa.

Cuánto es el consumo de pan

En tendencias, el sondeo de Walmart Chile destaca a la ciabatta. “Sigue aumentando sus adherentes cada año y – durante 2025 – ascienden al 13% de las preferencias de compra", resalta.

Sin embargo, la firma también estima “que se suma una nueva competencia de la mano del pan Kornspitz , el cual está compuesto de masa madre, granos triturados de trigo y centeno – y es rico en proteína y fibra, bajo en sodio e índice glicémico".