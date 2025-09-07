Empresa a cargo de la producción de harina Pan en Chile comenzó retiro de lote afectado con fumonisina

Tras la alerta alimentaria emitida por el Ministerio de Salud (Minsal) luego de encontrar cantidades superiores a la norma de fumonisina en un lote de harina Pan, desde la empresa a cargo de la producción del producto entregaron sus descargos.

A través de un comunicado publico, Alimentos Polar Chile SpA comenzó señalando que "la calidad e inocuidad de nuestros productos es nuestra prioridad".

“En ese sentido, desde que iniciamos operaciones en Chile hace cuatro años, hemos sido muy rigurosos en garantizar que, a lo largo de toda la cadena, desde la compra y recepción de la materia prima, el procesamiento, el empacado y el transporte de nuestros productos finales, se cumplan con los estándares más altos de calidad e inocuidad”, agregaron al respecto.

Tras ello, detallaron que mantienen un proceso de control interno para asegurar la inocuidad de los productos, y que realizan diversas pruebas toxicológicas en los lotes de producción.

Respecto al lote de harina Pan Nº 22610790, que habría sido señalado por el Minsal, enfatizaron que se encuentran “colaborando con las autoridades, poniendo siempre en primer lugar la salud de nuestros consumidores, por lo que hemos procedido con el retiro preventivo de dicho lote, para lo cual solicitamos evitar su consumo”.

“Es importante destacar que la medida aplica únicamente a un lote específico de producto. El resto de lotes de Harina P.A.N blanca, están siendo comercializados sin ningún inconveniente, cumpliendo con la normativa vigente y con todos los procesos internos que avalan su calidad e inocuidad”, concluyeron al respecto.

Por otro lado, también compartieron el correo alimentospolarchile@empresaspolar.com para que los clientes puedan realizar consultas sobre los productos.