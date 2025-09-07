SUSCRÍBETE
Koychi, la cadena de comida coreana, inauguró su local más grande en Chile: ¿dónde queda?

La nueva sucursal, ubicada en el Mallplaza Los Dominicos, tiene 300 metros cuadrados, capacidad para 120 comensales.

Antonio Alburquerque 
Antonio Alburquerque
Koychi, la cadena de comida coreana, inauguró su local más grande en Chile: ¿dónde queda?

Ya van varios años en que la cultura asiática –y en especial la de Corea– ha entrado fuerte a Chile a través de la música, series y la comida.

Ese interés creciente explica la expansión de Koychi, la cadena de comida coreana que este 3 de septiembre celebró la inauguración de su sucursal más grande en Mallplaza Los Dominicos.

El local, de más de 300 metros cuadrados (m2) y con capacidad para 120 comensales, marca una evolución en el modelo de la cadena de comida.

En ese sentido, esta nueva propuesta incluye proyecciones audiovisuales de música coreana, bebidas típicas, platos tradicionales adaptados al gusto local, y la posibilidad de realizar distintas actividades culturales, lanzamientos y encuentros de comunidades.

Koychi, la cadena de comida coreana, inauguró su local más grande en Chile: ¿dónde queda?

“Koychi nació con la idea de acercar la cocina coreana al público chileno de una manera amigable, y hoy damos un paso más al abrir un espacio pensado no solo para comer, sino también para vivir experiencias entretenidas”, señala Robert Poblador, fundador y socio de Koychi.

En apenas diez días desde su apertura, la sucursal ya se convirtió en la más exitosa en ventas de toda la cadena, dando cuenta del interés creciente del público chileno por la cultura y la gastronomía coreana.

Auténtica comida coreana

La cocina de Koychi se caracteriza por la autenticidad de sus recetas y la elaboración propia de sus preparaciones.

Se cocina con insumos coreanos, los que son elaborados en su propio centro de desarrollo que abastece a las seis sucursales.

Desde sus salsas y marinados hasta el kimchi y el batido especial para el pollo frito, todo es de producción propia, lo que garantiza estandarización, calidad y un sabor coreano fiel pero adaptado al paladar chileno”, declaró la cadena en un comunicado.

Koychi, la cadena de comida coreana, inauguró su local más grande en Chile: ¿dónde queda? CAROLINA VARGAS

Asimismo, Koychi mantiene un vínculo con la comunidad coreana local, con el fin de resguardar la autenticidad de su propuesta gastronómica y ser un aporte a la transmisión de la cultura de ese país.

“En este camino hemos incorporado a nuevos socios coreanos en nuestro proyectos, fortaleciendo lazos con una comunidad reconocida por su trabajo y hospitalidad, y generando espacios de colaboración y apoyo mutuo”, afirma Poblador.

Callejón Asiático en Mallplaza Los Dominicos

La apertura de esta sucursal es parte de un plan más amplio que incluye nuevas marcas asociadas al “Callejón Asiático”, una experiencia desarrollada por Mallplaza Los Dominicos.

Con el apoyo del Holic Group –propietario de Koychi–, la propuesta busca ofrecer un espacio donde las personas puedan empaparse de la cultura asiática, teniendo en un mismo lugar comida, música y productos para sus hogares.

Koychi, la cadena de comida coreana, inauguró su local más grande en Chile: ¿dónde queda? CAROLINA VARGAS

El “Callejón Asiático” estará abierto en su totalidad para diciembre de este año y además de Koychi incluirá la apertura de las marcas K-Box, con 10 salas privadas de karaoke, y Gangnam Market, un minimarket asiático de snacks y productos para cocinar, cuya inauguración está prevista para septiembre.

“Chile es quizás el país de Latinoamérica donde más fuerte ha penetrado la cultura asiática, desde el animé japonés hasta el fenómeno del k-pop”, comentó Poblador.

“Eso abrió el camino para que muchas personas, además de los fanáticos de la cultura coreana, se hicieran adeptos a esta gastronomía” agregó el fundador de Koychi.

