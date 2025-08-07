El fundador de Chicken Love You y su nueva apuesta con Pizzería 7 Hermanos: “Hay estilos de pizza que en Chile no existen”

Desde el 1 de junio, Felipe Sánchez –creador de la sanguchería Chicken Love You– publica sagradamente en sus redes sociales un video diario donde muestra, desde cero, cómo está levantando su nuevo negocio de comida: Pizzería 7 Hermanos .

7 Hermanos estará ubicado en una casa grande y antigua en Orrego Luco 130, Providencia, en “la calle más bonita de todo Santiago”, en la opinión de Sánchez.

En el primer piso se está construyendo el restaurante mientras que en los pisos de arriba se van a remodelar las piezas para arrendarlas al turismo.

7 Hermanos: la nueva apuesta del fundador de Chicken Love You con sabores de pizza que “en Chile no existen”

Después de instalar el sándwich pollo frito en el país y abrir la taquería Sánchez Tacos, Felipe Sánchez –@sanchezpipe en sus redes sociales– decidió meterse en lo que muchos le dijeron que era territorio saturado en Chile: la pizza.

“Todo el mundo me decía, ‘claro, para ti fue muy fácil porque inventaste algo nuevo’. “Entonces dije: ‘¿sabís qué? Te apuesto que en todo se puede’. Y elegí la categoría más saturada que hay en Chile”, comentó en entrevista con La Tercera.

@pizzeria7hermanos.cl Y PARTIMOS!! Faltan 365 días para abrir mi pizzería. Hoy, 01 de junio del 2025 parte oficialmente el proyecto “365 pizzas” donde durante un año me dedicaré a leer, aprender, cocinar, reseñar, viajar, trabajar, hacer eventos, tomar cursos, entrevistar y obsesionarme a full con la pizza. El objetivo? En un año más, abrir una pizzería con mis hermanos. ¿Cómo? Aplicando el “método 365” que usé para lanzar 365 Sánguchez, Chicken Love You y Sánchez Tacos. Iré mostrándoles TODO el proceso. Desde el diseño del logo hasta el evento de lanzamiento, pasando por el registro de marca, obtención de patentes, miles de pruebas y recetas, construcción y decoración del local, viajes… TODO. Lo bueno y lo malo. Será un reality show de emprendimiento y gastronomía de un año completo. Desde ya los invito a estar atentos a esta cuenta, que la sigan y la compartan, para que juntos construyamos la mejor pizzería de Chile. VAMOS CON TODO!!! 🍕 ♬ sonido original - Pizzería 7 hermanos

Lo distintivo de 7 Hermanos

Sánchez no quiere repetir fórmulas. Su idea es traer estilos de pizza que no se conocen en el país: “Fui a Nueva York, a Buenos Aires, vamos a ir a Roma, quiero ir a Tokio y me di cuenta que hay muchos estilos que no existen en Chile”, mencionó.

En Chile, además de las pizzas clásicas de grandes cadenas, últimamente ha crecido mucho –especialmente en el sector oriente– el estilo napolitano, que se hace en con una masa delgada en grandes hornos con forma de cúpula.

Sin embargo, Sánchez tiene en mente estilos provenientes de Nueva York o Detroit, que no están popularizadas en el país.

“A priori la Detroit es la que más me ha gustado hasta ahora” , confesó a este medio. Sin embargo, dijo que aún no se casa con un tipo de pizza, pero que es algo que tiene que resolver en las próximas semanas.

Además de innovar con un estilo, ‘Pipe’ Sánchez promete experimentar con combinaciones inusuales. “¿Qué pasa si en vez de salsa de tomate tiene salsa de curry o tikka masala? Con ingredientes que la gente diga: ‘Nunca pensé que esto iba bien en una pizza’”, mencionó.

La obsesión de 365 días

Para Sánchez, cada nuevo negocio es una obsesión de un año, el famoso modelo 365 que incluso fue parte de una charla Ted. “Durante todo este año me transformo y me obsesiono por un producto. En este caso, la pizza”, comentó.

Esta obsesión llevó a Pipe Sánchez a un cambio en su entorno e intereses. Tiene una frazada de pizza pepperoni en su cama, los cuadros de su casa también son de esta comida, e incluso, está buscando un auto característico de 7 Hermanos: “Como el ratón de Truly Nolen”, dijo.

Asimismo, el fundador de Chicken Love You tiene una polera para todo el año con el número de días que quedan para la apertura.

En su espalda, la polera tiene ilustraciones de pizzas creadas por artistas chilenos que van cambiando cada mes. Por ejemplo, el dibujante Ingesman hizo la imagen de julio.

7 Hermanos: la nueva apuesta del fundador de Chicken Love You con sabores de pizza que “en Chile no existen”

Desde que comenzó este proyecto, se propuso documentar todo el proceso en 365 días. Pero eso no significa solo aprender recetas:

“Yo me dedico a investigar, a aprender, a cocinar, a viajar, a trabajar, a entrevistar. Y estar full pizza. Estoy seguro que voy a encontrar algo” , aseguró.

Esa búsqueda lo ha llevado a probar entre tres y cuatro pizzas al día, experimentar con fermentaciones de 96 horas y planear eventos semanales donde testea nuevas recetas con el público.

Este miércoles se realizó el primer evento de 7 Hermanos. En esta oportunidad, dieron de probar una pizza al estilo napolitano con ingredientes del taco más famoso de Sánchez Tacos.

La pizza lleva salsa de tomate, mix de quesos, carne de birria, cebolla con cilantro, mayo chipotle y un toque de ralladura de limón.

¿7 Hermanos a la pantalla?

Todo ese proceso está siendo grabado. Cada paso, cada error, cada idea, se convierte en un video diario que Sánchez sube a redes. Y no descarta que todo esto llegue más lejos.

“Mi gran sueño es llegar a una plataforma de streaming. Imagínate hablar con Prime, con HBO o con Netflix y hacer una miniserie de seis capítulos mostrando esto”, señaló.

“Yo iría a trabajar con Sergio Nakasone. Nakasone, si estás leyendo esto, trabajemos juntos”, agregó.

Sánchez está convencido de que mostrar el proceso es parte de su sello: “Yo soy un reality show andante, cuento absolutamente todo”, dijo. “Y entre más cuento, más cosas buenas me pasan”.

Documentando su proceso, es que ha podido resolver problemas gracias a su comunidad. Asimismo, dice que los videos han tenido buen recibimiento por parte del emprendedor chileno.

“Siento que estoy inspirando a muchos a emprender. Ya varios lo han hecho. Siento que estoy ayudando”, mencionó.