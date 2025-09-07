SUSCRÍBETE
Nacional

Aguas Andinas informa restablecimiento total del servicio tras cortes por trabajos en el teleférico del Parque Metropolitano

El servicio de agua potable estuvo cortado en la totalidad de la comuna de Independencia y en sectores de Santiago, Conchalí, Renca, Providencia y Recoleta desde el viernes a las 20:00 horas.

Joaquín Barrientos 
Joaquín Barrientos


Pasadas las 9 de la mañana del domingo, desde Aguas Andinas informaron que se logró la reposición total del agua potable en las comunas de Santiago donde la empresa se vio forzada durante parte de la jornada del viernes y el sábado a cortar el servicio.

Los trabajos tenían como principal objetivo el traslado del acueducto El Carmen para la construcción de la estación Pío Nono del Teleférico del Parque Metropolitano.

“Hace algunas horas, y gracias a un importante esfuerzo dada la complejidad de la obra, pudimos culminar con éxito las maniobras necesarias para la construcción de la nueva estación del Teleférico. Estas implicaron importantes intervenciones en nuestra red de distribución de agua potable. Una vez finalizadas, logramos restablecer completamente el servicio en las comunas que se vieron afectadas por el perímetro del corte, las que desde las 07:30 horas de este domingo cuentan nuevamente con el suministro operando en condiciones normales”, señaló Eugenio Rodríguez, director de Clientes y Desarrollo Comercial de Aguas Andinas.

A través de sus redes sociales, Aguas Andinas detalló: "Les informamos que el servicio de agua potable ya fue repuesto con éxito en las comunas de Independencia, Santiago, Conchalí, Renca y Providencia“.

Además de agradecer la disposición de los usuarios durante el período, señalaron que “estas acciones fueron parte de las mejoras necesarias para la construcción de una nueva estación del Teleférico del Parque Metropolitano”.

En un comunicado también detallaron que el servicio podría tardar “algunas horas adicionales” en volver en algunos de los hogares afectados, esto “debido al tiempo que requieren sus propios estanques de acumulación de agua potable para recargarse completamente”.

Por otro lado, el delegado presidencial de la RM, Gonzalo Durán, informó que “ya se ha comenzado el retiro de los estanques dispuestos precisamente por Aguas Andinas y monitoreados por la Superintendencia de Servicio Sanitarios. De esta manera hemos terminado una obra muy importante para la ciudad que nos permite seguir avanzando con el teleférico y al mismo tiempo restablecer la tranquilidad de las comunidades que requerían del agua potable”.

