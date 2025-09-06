Obras en teleférico: autoridades proyectan que suministro de agua se restablecerá antes de las 36 horas en seis comunas de la RM

En la mañana de este sábado, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán (FA), anunció que el suministro de agua que permanece suspendido en seis comunas se restablecerá antes de las 36 horas que estaban consideradas inicialmente.

La interrupción del servicio regirá entre las 20.00 horas del viernes, 5 de septiembre y las 09.00 horas del domingo 7 de septiembre en la totalidad de la comuna de Independencia y en sectores de Conchalí, Recoleta, Renca, Providencia y Santiago. Para garantizar el acceso al agua potable se instalaron 62 puntos de suministro en las citadas comunas.

De acuerdo con lo informado por Aguas Andinas, el corte fue programado para realizar trabajos relacionados a la construcción de la nueva estación del teleférico del Parque Metropolitano de Santiago.

Santiago 1 de septiembre 2025. El delegado presidencial de la RM Gonzalo Durán. Fiscalización de la Superintendencia de Servicios Sanitarios por el estado del agua en los estanques habilitados como puntos de abastecimiento, en el marco del corte programado de suministro que afecta a seis comunas este fin de semana. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Desde Recoleta, el delegado metropolitano informó que “está completamente garantizado el suministro” y que camiones aljibe están reponiendo el suministro hídrico cuando es necesario. “Adicionalmente, hay una medición de la calidad del agua con el propósito de garantizar que ésta esté en condiciones de adquirirse, de tomarse para el consumo de agua potable”, aseguró.

“Las obras que se están desarrollando en el marco de la construcción del teleférico están avanzando muy adecuadamente, está completamente de acuerdo a lo previsto y esto significa que efectivamente tal como se comprometió, antes de las 36 horas vamos a tener repuesto el suministro de agua, de manera que llamamos a la población a planificarse, a estar tranquilos porque las obras van bien encaminadas", sostuvo.

Santiago 1 de septiembre 2025. Fiscalizacion de la Superintendencia de Servicios Sanitarios por el estado del agua en los estanques habilitados como puntos de abastecimiento, en el marco del corte programado de suministro que afecta a seis comunas este fin de semana. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El seremi de Salud de la RM, Gonzalo Soto, acotó que están supervisando el funcionamiento de los centros hospitalarios y que hay un plan previo para asegurar el abastecimiento de agua en esos establecimientos. Por otro lado, recalcó que los restaurantes pueden funcionar siempre que cuenten con al menos 30 litros de agua por cada trabajador y que puedan asegurar que el suministro esté disponible tanto para los clientes como para la preparación de alimentos. “Vamos a estar atentos a ese proceso, a estar fiscalizando con la Dirección del trabajo, y la seremi de Trabajo”, añadió.

Por su lado, el director regional de Senapred, Miguel Muñoz, comunicó que están monitoreando la situación para que en caso de haber inconvenientes desplazar los recursos correspondientes en colaboración con Aguas Andinas.