A qué hora empieza el corte de agua en 6 comunas de la RM y cuáles son los sectores afectados
La interrupción es requerida por Aguas Andinas para la realización de obras de construcción en la nueva estación del teleférico del Parque Metropolitano.
En las próximas horas se desarrollará el corte de agua programado para parte de la Región Metropolitana, el que afectará a seis comunas durante 36 horas.
Según informó Aguas Andinas, la interrupción del servicio es necesaria para la realización de trabajos relacionados a la construcción de la nueva estación del teleférico del Parque Metropolitano de Santiago.
Horario del corte de agua
El corte de agua en la RM comenzará el viernes, 5 de septiembre, a las 20:00 horas, y se extenderá hasta el domingo 7 de septiembre a las 09:00 horas.
La interrupción programada del suministro afectará a la comuna de Independencia, además de sectores de Conchalí, Recoleta, Renca, Providencia y Santiago.
El área comprometida tendrá un perímetro que estará limitado al norte en Avenida Dorsal (Conchalí); Santa Isabel (Santiago) por el sur; Eliodoro Yáñez (Providencia) en sentido oriente; y Caupolicán (Renca) por el poniente.
Desde Aguas Andinas se realizó un llamado a las familias afectadas a almacenar agua para las horas sin servicio y privilegiar el uso doméstico esencial.
Adicionalmente, se informó sobre los 62 puntos de abastecimiento alternativo que se habilitarán en:
Independencia
- Rivera esquina Adolfo Ibáñez
- Rivera esquina Teniente Bisson
- Baldomero Flores esquina El Pino
- Estadio Juan Antonio Ríos
- Vivaceta esquina San Luis
- Alcalde German Domínguez esquina Salomón Sack
- Fermín Vivaceta esquina Venecia
- Huasco esquina Plaza Fidel Muñoz
- Nueva Uno esquina Nueva de Matte10. Reina María esquina Angol
- Coronel Alvarado esquina Isidora Errazuriz
- Padre Faustino Gazziero esquina Alfredo Guillermo Bravo
- Fermín Vivaceta esquina Marcos Macuada
- Pablo Urzúa esquina Adolfo Ossa
- Carrión esquina Fermín Vivaceta
- Guanaco esquina General Saavedra
- Maruri esquina Plaza Central
- Retiro esquina Escanilla
- Barnechea esquina Pinto
- Doctor Carlos Lorca Tobar frente N°920
- Av. La Paz frente al N°482
Renca
- Juana Átala de Hirmas (Callejón)
- Pedro Nolasco esquina Vidal José Manuel Borgoña
- Juan Marín esquina Los Maquis (Plaza)
- Los Aromos esquina Las Morenas (Sapu)
- Enrique Campos esquina Victoria (Plaza)
- Los Helechos esquina Las Siemprevivas
- Las Margaritas esquina Punta del Este (Consultorio)
- Las Margaritas Entre Los Clarines y Los Lirios (Colegio)
- Balmaceda esquina Diagonal Poniente
- Los Aromos esquina Pje. 12
Santiago
- Estados Unidos esquina Coronel Santiago Bueras
- Victoria Subercaseaux esquina Rosal
- Av. Vicuña Mackenna N° 97 (Frente a tercera Cía. de Bomberos)
- Santa Isabel esquina Raulí
- Lira esquina Curicó
- Angamos esquina Santa Victoria
Recoleta
- Dorsal con Diagonal José María Caro
- El Manzano con Buenos Aires
- Gávila N°1980
- Justicia Social N°255
- Las Brisas N°680
- Las Galaxias N°1210
- Recoleta N°2774
- Reina de Chile con Vicuña
- Einstein con La Conquista
- Av. Recoleta con México
- Francisco Silva con Esteban Merello
- Colo Colo con Unión Española
- Bellavista con Av. Recoleta
- Antonia López de Bello con Purísima
- Camino el Carmen (Cancha el Indio)
Providencia
- El Arzobispo con Bellavista
- Antonia López de Bello con Constitución
- Bellavista con Carlos Walker Martínez
Conchalí
- Av. Independencia 3499
- Teniente Yavar con Barón de Juras Reales
- Av. Dorsal N°1495
- Guanaco con Dorsal
- Santa Inés con Barón de Juras Reales
- Vivaceta con El Olivo
- Nueva Monterrey con Nueva Monterrey
Lo Último
Lo más leído
2.
3.
4.
Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.