Panoramas Día de la Madre 2025: comidas, shows y paseos para celebrarla

El Día de la Madre es una imposición social de la que cuesta escapar. Podemos querer mucho a nuestras mamás, ir a verlas seguido, conversar permanentemente con ellas, ayudarlas e incluso atenderlas durante todo el año. Pero si ese día, si ese maldito día se te ocurre olvidarte de saludarla, para qué decir de comprarle un regalo, entonces que Dios te acompañe. Fuiste bueno.

Como eludir este festejo requiere de mucha voluntad y disciplina, creemos que es mejor adaptarse a él. Aprovecharlo para hacer algo distinto, pasar un momento diferente junto a tu mamá y tener una experiencia nueva. Mejor que regalarle otra freidora de aire o unos chocolates que le subirán la glicemia, invitarla a salir será un obsequio que no acumulará polvo en su memoria.

A continuación recopilamos algunos panoramas para distintos bolsillos y gustos. Los precios y horarios, eso sí, podrían cambiar.

Pimpinela en Gran Arena Monticello

Pimpinela OK la-tercera

El dúo de Lucía y Joaquín Galán sigue vigente tras más de 40 años de carrete. Que un par de hermanos se cante canciones tan románticas y apasionadas nunca pareció espantar a nadie, más bien al contrario: el éxito de sus dramáticos temas fue casi inmediato en los ochentas y todavía siguen circulando en las radios de toda Latinoamérica.

Muchas madres crecieron escuchando a Pimpinela, y por ende también sus hijos, por lo que es una nostálgica excusa para reconectarse y revivir momentos pasados, que casi siempre recordamos como mejores.

Este sábado 10 y domingo 11 de mayo —justo en el Día de la Madre—, el dúo se presentará en el Gran Arena Monticello, con un show especialmente diseñado para las mamás.

El show del sábado 10 es a las 9 PM y el del domingo 11 a las 5 PM. Los precios empiezan desde los $29.990 y se pueden adquirir a través de Top Ticket.

Dónde : Gran Arena Monticello (Ruta 5 Sur, KM 57, San Francisco de Mostazal)

Cuándo: sábado 10 y domingo 11 de mayo.

Feria de Artesanía UC

Foto: Centro Extensión UC.

Aunque estamos en pleno otoño, este fin de semana se realizará la Feria de Invierno Artesanía UC. A diferencia de la mayoría de estas ferias, que tras la fachada de “artesanía” esconden a un montón de puestos de plásticos chinos y poleras estampadas, esta realmente reúne a artistas y artesanos nacionales, la mayoría de ellos con Sellos de Excelencia o de Artesanía Indígena.

Se abre este viernes 9 al mediodía y se prolongará hasta el mismo domingo 11, a las 7 PM. La entrada es gratuita y, además de poder adquirir piezas únicas hechas con oficio y materiales nobles, resulta una excelente oportunidad para conocer y admirar el trabajo manual, que en tiempos de automatización y cultura desechable, se vuelve todavía más valioso.

Habrá participantes de todo Chile, la orfebre Claudia Jara, de Temuco, quien se inspira en la naturaleza y la tradición huasa para sus diseños. O la platería mapuche del retrafe (platero en mapuzugun) Marco Paillamilla. Y de Rapa Nui llega Lenky Atan, con sus collares, aros y pulseras elaborados con conchitas y corales de la isla.

Dónde : Campus Oriente PUC (Av. Jaime Guzmán Errázuriz 3300, Providencia)

Cuándo: viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de mayo.

Un brunch en Eggy

Eggy-7-listo-.jpg la-tercera

Si la noche del sábado estuvo intensa o tu mamá es relajada con los horarios, y no te interesa andar corriendo para tener el almuerzo listo, tienes suerte de que exista el brunch. Una mezcla de desayuno con almuerzo, que ganó mala fama de hipster cuando llegó como concepto, quizá muy rebuscado en un comienzo, pero que hoy puede disfrutarse con total libertad.

La regla del brunch es que no hay ninguna regla: entra lo salado y lo dulce, lo sano y lo chancho, platos calientes y fríos, jugos y alcohol.

Puedes preparárselo tú mismo a tu mamá, aunque hacer tanta comida tan diferente —café y salchichas, frutas y mimosas, hummus y galletas— quizá significar mucho trabajo en un día de por sí intenso. Para ahorrarse ese estrés, mejor ir a Eggy, donde tienen uno de los mejores brunch de Providencia.

Como su nombre lo dice, acá la especialidad es el huevo. Pero no cualquiera sino que los de La Castellana, que son de gallinas libres de jaulas y alimentadas orgánicamente.

Eggy funciona de lunes a domingo, hasta las 2 PM, horario ideal para luego bajar la comida con un paseo por la costanera antes de que haga frío.

Shakshuka preparada por la cocinera Betania Álvarez, dueña de la cafetería Eggy. Alejandra González Guillén

¿Cuáles son nuestros favoritos? La Shakshuka ($8.600), dos huevos pochados en salsa de tomate natural, con pimentones, cebolla y especies, palta y queso feta. Todo en una paila, con tostadas para untar. También el Eggy pochado ($7.900), que llega sobre una tostada con palta, mix de hojas verdes y tomates cherry salteados.

O el crosaneggy ($6.800), un croissant relleno con dos huevos batidos, ciboulette, palta o queso, si es que prefieres los sánguches.

Dónde : Eggy (Almirante Pastene 31, local 48, Metro Manuel Montt, Providencia)

Cuándo: domingo 11 de mayo, de 8:30 AM a 2:30 PM

La experiencia inmersiva de Light Cycles

Light Cycles Santiago se realizará durante junio en el Parque Metropolitano. Foto: Moment Factory. @bruno_destombes

Si el ánimo es más aventurero y hay salud para salir durante las frías noches de otoño, entonces no conviene perderse esta instalación internacional, diseñada por el prestigioso estudio canadiense Moment Factory.

Artífices de proyectos como The Messi Experience y también a cargo de visuales de artistas del nivel de Billie Eilish, esta productora trajo a Santiago una experiencia llamada Light Cycles, que antes pasó por Kyoto, Milán, Adelaida y St. Louis, entre otras ciudades.

Se trata de un recorrido inmersivo y nocturno en uno de los bosques del cerro San Cristóbal, iluminado y musicalizado, dicen ellos, como si los árboles hablaran entre ellos. El circuito se compone de cinco “instalaciones multisensoriales”, donde uno no solo observa sino que además interactúa con las esculturas. Porque aparte de luces, también hay sonidos y proyecciones que reaccionan a nuestros movimientos.

Las entradas se compran con día y horario definido, y ya están disponibles en Fever. Sus precios son los siguientes: Adulto (13+) cuesta $14.900; Niño (4-12), $10.900; y Senior (65+) o estudiante, $12.900.

Dónde : Acceso Estacionamientos Parque Metropolitano (Av. El Cerro 1901, Providencia)

Cuándo: jueves a domingo, de 6 PM a 9 PM

Comedia para madres

Foto: Zas.

Aunque a muchos no les suene aún, Marcelo Alcázar es un popular creador de contenido chileno, cuyo canal de Youtube ya cuenta con más de siete millones de seguidores. Gran parte de ellos, eso sí, se reparten entre México, Centroamérica y otros países del continente.

Uno de sus sketches más exitosos es uno donde se disfraza de la que sería su madre, representando de paso a casi todas las mamás latinas: amorosas, intensas, sobreprotectoras pero también tiernas.

Alcázar, que ahora busca traspasar esta inmensa popularidad en redes a los escenarios, llevará ese personaje al Teatro San Ginés, en su la que es su primera rutina como comediante. Ser mamá no es fácil, se llama, y su única función es, justamente, el domingo 11 de mayo, Día de la Madre. Las entradas están desde los $15 mil en Ticketmaster.

Dónde : Teatro San Ginés (Malinkdrot 112, Providencia)

Cuándo: domingo 11 de mayo, 7 PM

Una vuelta por el Mercado París-Londres

Desde fines del año pasado, el pintoresco Barrio París-Londres (que en realidad son solo un par de cuadras en el centro de Santiago) agregó otro atractivo a su sinuosa cartografía: una feria abierta que se realiza un fin de semana al mes.

Impulsado por el Gobierno Metropolitano, la Municipalidad de Santiago y Espacio Londres, este mercado intenta ser mucho más que una simple compra-venta de emprendedores: es una propuesta cultural para darle vida a una zona que hasta hace poco era bellísima pero algo inerte.

Anticuarios, libros, discos, moda, artesanía y productos gourmet es la oferta para comprar, pero además hay música en vivo, djs, exposiciones artísticas, tours por lugares patrimoniales, zona de niños (con talleres y presentaciones teatrales) y mucho más.

La entrada es gratis, queda a dos minutos del metro Universidad de Chile pero, si alguien comete el error de ir en auto, también puede estacionarse a $5.000 en el edificio Alto San Francisco.

Dónde : Barrio París-Londres (París 854, Metro U. de Chile, Santiago)

Cuándo: sábado 10 y domingo 11 de mayo, de 12 PM a 8 PM

Darse un festín en Albba Trattoria y Pizzeria

Albba-Trattoria-1-listo-.jpg la-tercera

¿Qué vino antes, el huevo o la gallina? ¿Ser o no ser? ¿Dónde vamos a almorzar para el Día de la Madre? Hay preguntas que tienen una muy difícil respuesta, pero después de mucho filosofar creo que tenemos una solución para el tercero de esos dilemas.

Como muchos restoranes de la ciudad estarán repletos, sin estacionamientos, reservas agotadas y mucho tráfico, una gran idea es salir hacia el sur, específicamente a Paine, y sentarse en Albba Trattoria & Pizzeria.

Son algo así como 45 minutos en auto desde el centro de Santiago, viaje que queda completamente justificado una vez que pruebas las deliciosas pizzas de estilo napolitano, hechas en horno a leña, o sus pastas frescas fabricadas ahí mismo.

Para el Día de la Madre solo funcionarán con reserva. Ese día, entre las 12:30 PM y las 7 PM, habrá música en vivo, una copa de espumante de regalo para las madres y platos fuera de carta.

Los imperdibles acá, aparte de las pizzas, son las pastas hechas en casa. Como la lasagna de mamá ($13.900), una delicia de masa delgadita, con ragú casero, mucho queso, salsa blanca y bordes gratinados. O la pasta frutti di mare ($13.900), con mariscos surtidos al vino blanco, tomatitos cherry de la temporada, perejil, ajo y aceite de oliva.

Tren del recuerdo a Limache

Tren-del-Recuerdo-5-ok.jpg la-tercera

En unos años, se supone, el tren entre Santiago y Viña será una realidad. Mientras tanto, es posible apaciguar la espera con estos viajes del recuerdo, organizados por EFE, que permiten recorrer antiguas rutas en restauradas máquinas, tal como lo hicieron nuestros padres o abuelos.

Este fin de semana, por ejemplo, salen cuatro viajes desde la Estación Central, todos, eso sí, el día sábado 10 de mayo.

Hay dos viajes a Limache: ambos salen a las 8:30 de la mañana, pasan por Lampa, Batuco y Tiltil, luego descienden por la Cuesta El Tabón y atraviesan el valle de Llay Llay. Pero una vez en Limache, un grupo de pasajeros hará un tour por el caso histórico de la ciudad, que incluye almuerzo y una visita por museos, parques y los guardianes del tomate limachino, para luego estar de vuelta en Santiago a las 10:30 PM.

El otro grupo, en cambio, hará un tour por el lado cervecero de Limache: visitarán la ex fábrica de la CCU y conocerán las cervecerías artesanales Pajaromomo (donde almorzarán), Tauss Bräu y del Brujo, todas con schop de cortesía. El retorno a Santiago será también a las 10:30 PM.

Ambos viajes incluyen desayuno y snack vespertino a bordo del tren. Y el costo es de $60.900 por pasajero. Tickets a la venta acá.

Dónde : Estación Central : Estación Central (Alameda 3570, Estación Central)

Cuándo: sábado 10 de mayo, 8:30 AM.

Chocolates con diseño en La Fête

Foto: La Fête.

Sí, sabemos que los chocolates son un lugar demasiado común como regalo del Día de la Madre. Son el comodín para quienes no pensaron, no se preocuparon o no se acordaron a tiempo de sus mamitas. Pero ese descuido se perdona si el chocolate es de la máxima calidad y además viene en un empaque único.

Este año, incluso, no es mala idea ir junto a tu mamá a comprar los chocolates. Aunque es un poco arriesgado —¿le vas a regalar chocolates y más encima le pedirás que te acompañe?—, si lo haces en La Fête podrá transformarse en una interesante experiencia.

Porque para esta fecha lanzaron una nueva edición, con empaques inspirados en el patrón de porcelana Willow Pattern, originado en el siglo XVIII, muy popular en el diecinueve y que alcanzó a permanecer en tantos hogares durante el siglo pasado.

Diseñada por la ilustradora chilena Catalina Cumsille, la colección se llama Reine des reines (Reina de reinas) y se compone de algunos chocolates, galletas y productos hasta ahora inéditos.

Como los bombones de edición limitada, que tienen forma de corona de reina y rellenos de pasta de avellana, crema de maracuyá y lúcuma. También regresan las crocantes galletas Mélange, con sabores de naranja, almendra y pistacho. Pero estrella es la Fiorentina Blanco Frambuesa, una crocante galleta acaramelada, bañada en chocolate blanco 31% cacao y decorada con crocantes de frambuesa.

Los empaques, que pueden ser cajas metálicas o forradas reutilizables, también pueden tener en su interior bastones de mazapán y barras de chocolate. Muchos de ellos, además, vienen con una libreta incluida, que sigue la misma línea de diseño. Y los puedes encontrar en todas las tiendas La Fête de Arica a Punta Arenas.