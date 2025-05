El MOP anuncia avances del proyecto del tren entre Valparaíso y Santiago

El consorcio WSP–INECO presentó la mejor oferta para adjudicarse el desarrollo del “Estudio Integral del Proyecto Tren Valparaíso-Santiago”, según anunció el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Desde la cartera también añadieron que el objetivo del estudio es permitir licitar el proyecto durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

“Este proyecto, que llamaremos a licitación en 2026, será efectivamente una realidad en el mediano plazo, permitiendo mejorar la conectividad entre las regiones de Valparaíso y Metropolitana”, comentó el director general de concesiones, Juan Manuel Sánchez.

El MOP también explicó que el estudio a realizar “ busca analizar y definir aspectos clave para las bases de licitación del proyecto ferroviario , entre los que se cuentan ingeniería, demanda y evaluación social, expropiaciones, participación ciudadana, impacto ambiental, modelo de negocio y riesgos, además del marco jurídico que regulará su implementación, entre otros aspectos”.

El proyecto de tren en una primera etapa contempla un presupuesto de US$1.320 millones, por el tramo entre Quinta Normal – El Salto, “permitiendo la reactivación del servicio ferroviario de pasajeros con un enfoque gradual, que responda a la consolidación de la demanda y la integración con el sistema ferroviario nacional”.

Las otras empresas participantes de la licitación del estudio fueron Consorcio Consultrans – PINI –Sustentable; Consorcio Idom-Systra; Consorcio Meta-WBI–Quadrante; China Railway Siyuan Survey and Design Group CO. LTD.; Técnica y Proyectos S.A. Agencia en Chile, y Peyco Agencia Chile.

Sobre el proceso de la licitación, el MOP comentó que, “el pasado 14 de noviembre de 2024 se realizó el llamado a licitación de este estudio integral y, posteriormente, el 13 de febrero de este año se efectuó la Apertura Pública de las Ofertas Técnicas. Continuando con el proceso, el 30 de abril se abrieron las propuestas económicas y tras la publicación del acta de adjudicación se procederá a los trámites administrativos para concretar la adjudicación de la Consultoría “Proyecto Ferroviario Tren Valparaíso Santiago”.

Respecto a la sociedad ganadora, la cartera dijo que WSP es “una de las principales firmas de consultoría del mundo, ocupando desde 2021 la primera posición en la lista de las 225 principales empresas de diseño internacionales del Engineering News-Record (ENR)”.

“La empresa cuenta con más de 60.000 profesionales expertos y está presente en 600 oficinas en más de 50 países”, agregó.

Mientras que, sobre la española INECO, comentó que es “líder en el ámbito de la consultoría e ingeniería del transporte a nivel global (...) forma parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de España”.