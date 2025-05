Light Cycles Santiago: una experiencia inmersiva y nocturna en el San Cristóbal

Para combatir la idea de que en otoño se acaban los panoramas en Santiago, y que en las tardes frías y oscuras no hay nada que hacer, llega Light Cycles.

Esta instalación, creada por el estudio canadiense Moment Factory, utilizará la naturaleza del Cerro San Cristóbal para contar una historia a partir de luces, sonido y arte digital. De noche, cuando el Parque Metropolitano queda vacío de visitantes, se encenderá este recorrido inmersivo. Son cinco instalaciones multisensoriales y un sendero iluminado que te hará descubrir una faceta desconocida de este tradicional punto de Santiago.

Foto: Moment Factory.

Light Cycles se abrirá al público este 8 de mayo, y estará abierta de jueves a domingo durante todo mayo y también junio. Las entradas ya se pueden comprar a través de Fever.

Más que un show de luces

A diferencia de otras experiencias lumínicas, Light Fever no es solo un show de luces ni una serie de esculturas iluminadas con LED de colores. Este es un relato diseñado por Moment Factory, un estudio con sede en Quebec y de reconocimiento mundial, creadores de proyectos que han dado la vuelta al planeta, como The Messi Experience o Lumina Night Walks. También se hicieron cargo de las visuales en el último tour de Billie Eilish y han intervenido aeropuertos de Singapur, Catar y Hong Kong.

Por lo tanto, se trata realmente de una experiencia inmersiva, donde la naturaleza del Parque Metropolitano se potencia mediante la tecnología audiovisual de vanguardia.

Foto: Momento Factory.

El circuito, como decíamos, se compone de cinco “instalaciones multisensoriales”, donde uno no solo observa sino que además interactúa con las esculturas. Porque aparte de luces, también hay sonidos y proyecciones que reaccionan a nuestros movimientos.

La intención, como lo ha dicho Marie Belzil, directora creativa de Moment Factory, es imaginar cómo se escucharía si los árboles hablaran entre sí, si las plantas cantaran. “Un diálogo entre ellos a través de luces”.

La primera parada se llama “Invisible” y se trata de un santuario de bambú en el que se proyectan distintos patrones y ritmos, pensado para sumergirse en él. Luego viene “Forest Frequences”, una parada sinfónica en la que el bosque es la orquesta.

Después “The Hearth”, el corazón, el punto central de la experiencia. Se trata de una especie de sol a escala, una gran y cálida luz naranja que resulta hipnótica a la vista. Más allá está "Crystal Grove", algo así como un jardín de luces que se activa bajo la armonía de la música. Y para el final, "Into the Sunset", una instalación inspirada en elatardecer, con cientos de rayos dorados que rodean a los espectadores.

Foto: Moment Factory.

Entradas y horarios de Light Cycles Santiago

Light Cycles Santiago estará abierto todos los jueves, viernes, sábados y domingos de mayo y junio, desde las 6 PM hasta las 9 PM (hora de la última función).

Las entradas se compran con día y horario definido, y ya están disponibles en Fever. Sus precios son los siguientes:

Adulto (13+): $14.900

(13+): $14.900 Niño (4-12): $10.900

(4-12): $10.900 Senior (65+)/ Estudiante: $12.900

También hay una, que permite comprar una entrada para usarla en cualquier horario. Esa tiene un costo depara adultos y $14.900 para niños.

Los grupos familiares o de más de 15 personas también tienen precios especiales. Y para no tener problemas con el estacionamiento, puedes reservar uno por $2.900 adicionales. La entrada es por Av. El Cerro con Monseñor Carlos Casanueva.