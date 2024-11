A solo mil pesos: el lobby del INDH para evitar el abismo presupuestario

En la cafetería del Senado se instalaron este lunes dos funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para intentar conversar con senadores que, esta semana, están votando la Ley de Presupuesto del 2025.

En el INDH hay extrema preocupación, porque del organismo solo tiene $1.000 aprobados, luego de que en la Comisión Mixta -instancia técnica conformada por diputados y senadores, que constituye el primer paso de la tramitación del erario fiscal- los legisladores recortaron severamente el aporte a esta esta institución en señal de molestia.

Este monto, que es el mínimo que se permite en la discusión, fue también ratificado en la tramitación del Presupuesto en la Cámara de Diputados, la semana pasada.

En ese contexto, es que el jefe de gabinete de la directora del INDH, Boris Bezama y el asesor legislativo del organismo, Nicolás del Fierro se desplegaron en la Cámara Alta para tratar de persuadir a senadores y revertir el escenario. Este lunes, por ejemplo, pudieron conversar con los senadores Manuel José Ossandón (jefe de bancada de RN), Kenneth Pugh (ind -RN), Claudia Pascual (PC) y asesores legislativos de la bancada de la UDI.

Según confirman desde el INDH, el presupuesto de $1.000 no afecta el funcionamiento interno como las dietas de los consejeros, el pago de sueldos de los funcionarios o los viáticos por concepto de viajes, ya que ello corresponde a gasto permanente garantizado por ley y derechos laborales. Sin embargo, con ese ínfimo presupuesto lo que se afecta son todos los proyectos, como los convenios que suscriben con casas de estudio.

En el gobierno, sin embargo, que está apoyando las gestiones del INDH, aún no tiene completa claridad del impacto que tendría el Presupuesto de solo mil pesos para el instituto, que es una corporación de Derecho Público, pero que tiene patrimonio propio y goza de cierta autonomía respecto de la administración central.

El problema es que algunos senadores ya han fijado postura respecto de cómo se van a enfrentar a esa votación que, según los cálculos se podría dar el jueves en la noche o el viernes en la madrugada, puesto que el INDH está contenido en la partida del Tesoro Público, uno de los últimos ítems del proyecto de Ley del Presupuesto de la Nación.

Uno de ellos fue el senador de la UDI, Iván Moreira, quien señaló que votará en contra de la reposición del monto del INDH, “porque hay que dar una señal potente contra los abusos y la discriminación de la izquierda en el INDH”.

“Mientras el gobierno no salga de su inamovilidad, mantendremos nuestro rechazo. Esto implica que deben comprometerse con una indicación clara para rebajar sustantivamente este presupuesto sobreevaluado”, complementó el legislador gremialista.

Fuentes de la bancada de la UDI, sin embargo, aseguran que Moreira “corrió con colores propios”, pero que el escenario más probable es que el bloque del partido en el Senado reafirme la postura del legislador.

Pese a ello, su compañero de bancada, José Miguel Durana aseguró que “tengo una mirada distinta, en la región de Arica y Parinacota han estado preocupados de las familias que sufren con los socavones. Esperamos la propuesta del Ejecutivo de tal manera de ver con sentido de responsabilidad cuál es la acción que vamos a determinar como sector político”.

El senador e integrante de la comisión de Derechos Humanos, Francisco Chahuán (RN), dijo que el tema fue analizado a nivel de Chile Vamos y aseguró que la mayoría de la oposición está por no reponer los recursos del INDH.

“Hay que ser firmes y categóricos desde el punto de vista del nuevo entendimiento que vamos a tener con el INDH”, afirmó Chahuán. Junto con ello, aseguró que ante un eventual protocolo de acuerdo “es parte de lo que tendrá discutirse más adelante, pero en este trámite legislativo no vamos a reponer estos recursos”.

Si bien las distintas bancadas de derecha actuando unidas (RN, UDI, Evópoli, Republicanos y Socialcristianos) pueden derribar el presupuesto del INDH, en la Cámara Alta hay otros dos votos claves que requiere el oficialismo y el INDH para al menos aspirar a dar vuelta un resultado adverso. Se trata de los senadores y directivos del Partido Demócratas: su presidenta, Ximena Rincón, y su vicepresidente, Matías Walker.

Mientras desde el entorno de Rincón aseguran que aún no ha fijado postura, Walker, consultado por La Tercera, sostuvo: “Si bien el INDH es claro que tiene que mejorar su gobernanza, darle garantías a todos los sectores y no estar abanderizado con un sector político, tengo claro que no se puede quedar sin presupuesto”.

Y añadió: “Respecto de mejorar la gestión, espero que sea parte de un protocolo de acuerdo en el Senado”.

Este eventual protocolo de acuerdo al que podrían arribar en el Senado, es confirmado por el jefe de la bancada del PS, Gastón Saavedra. “Seguramente va a haber un protocolo de acuerdo que permita que su organización esté más acorde en su tarea principal que es la difusión de derechos humanos en todos los rincones del país, a todos los ciudadanos del país sin distinción alguna, por ahí va a ir el acuerdo”.

Y es que la preocupación que existe entre los senadores, según han transmitido, es una inclinación del INDH por la protección de los derechos humanos de las personas de un solo sector político, por lo que exigirán garantías -como dijo Walker- para el resguardo de todas las personas.

Cómo se llegó con $1.000

La primera etapa de discusión del Presupuesto, que es la Comisión Mixta conformada por senadores y diputados, los parlamentarios de oposición lograron rebajar el monto del INDH dejándolo en $1.000.

Por lo mismo, es que tanto desde el organismo como del gobierno se levantaron las alertas para reponer el presupuesto total del organismo.

Comisión mixta de Presupuesto. Foto: Dedvi Missene.

En ese contexto, es que en medio de la votación en la Cámara de Diputados el viernes pasado, los diputados oficialistas se percataron de que el gobierno no había repuesto los fondos para el instituto en dicho trámite, lo que causó sorpresa entre los legisladores de gobierno.

Fuentes de La Moneda confirmaron en ese momento a este medio que la decisión fue premeditada, pues veían más factible que la reposición se diera en el Senado y no en la Cámara.

Una vez finalizada la votación, cerca de las 23.00 horas de esa jornada, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, confirmó el diseño legislativo del Ejecutivo. “Es una materia que va a ser materializada en una indicación en el trámite siguiente”, señaló en un punto de prensa en la Cámara.