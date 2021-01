Beñat San José arremete en la lucha por ser el nuevo técnico de la Roja

La búsqueda del nuevo entrenador de la Roja ha resultado más difícil de lo que esperaban en la ANFP. Por distintos factores, la lista inicial de 10 técnicos que habían elaborado el director deportivo, Francis Cagigao, en conjunto con el presidente de la ANFP, Pablo Milad, se ha ido reduciendo con el paso del tiempo.

Un español era el primero de la lista: Rafael Benítez. Sin embargo, el contrato y la cláusula de salida que tiene el prestigioso DT con el club chino Dalian Yifang hacían imposible su llegada, según declaró el propio timonel de Quilín hace unas semanas.

Durante este período, otro técnico hispano, que no figuraba entre los favoritos iniciales, ha ganado muchos puntos. No es que esté liderando el listado, pero sí está en la pelea. Es un viejo conocido del fútbol chileno, donde fue campeón contra todos los pronósticos, pese a no ser el favorito. Se trata de Beñat San José.

El actual técnico del K.A.S. Eupen de la primera división de Bélgica cumple con el perfil que buscan en la federación. Es joven (41 años); conoce muy bien el fútbol chileno y la liga local, ya que dirigió a Deportes Antofagasta (2015 y 2016) y Universidad Católica (2018); y además es accesible económica y contractualmente.

“Es una muy buena carta, que cumple con los requisitos que se están buscando. Se trata de una gran persona y un gran profesional, a lo que se suma que conoce a la perfección el fútbol chileno”, confiesan en la ANFP.

San José dejó una buena imagen en el país, ya que, en primer lugar, logró salvar del descenso al equipo puma, pese a que el cuadro nortino estaba prácticamente sentenciado; y, luego, tras obtener la estrella 13 de los cruzados, con un plantel mucho más limitado que el que ostentaban el Colo Colo de Pablo Guede y la Universidad de Chile de Ángel Guillermo Hoyos, en ese entonces.

En San Carlos de Apoquindo tuvo que echar mano a lo que había y, aunque se le criticó por la propuesta futbolística, terminó coronando una campaña que tuvo un éxito insospechado, en la que lideró de principio a fin, prácticamente de forma ininterrumpida.

Aparte de ser campeón con el equipo de la franja, el español fue bicampeón con Bolívar de la Primera División del fútbol altiplánico (Apertura 2017 y Clausura 2017). Completa su palmarés una Copa del Rey con el Al-Ittihad de Arabia Saudita, en 2013, cuando comenzaba su carrera profesional.

Actualmente, en la liga de Bélgica, Beñat lucha por clasificar al modesto K.A.S. Eupen a la próxima edición de la UEFA Europa League. Está a cuatro puntos del Standard Lieja, octavo en la tabla y, por ahora, último clasificado al segundo certamen de clubes más importante del Viejo Continente. De hecho, el último fin de semana su escuadra se impuso por 2-0 al Anderlecht, que marcha tercero.

La ANFP ya está al tanto de la situación contractual del nacido en San Sebastián. Su vínculo expira en julio de 2021 y no posee cláusula de salida para selecciones, sino que solo para clubes. Un detalle importante, si se considera que la mayor traba para fichar a Benítez fue su elevada cláusula de salida.

Incluso, en su momento, el expresidente de la ANFP, Sebastián Moreno, sondeó a San José para el puesto de Jefe de Selecciones Menores, con la idea de que desarrollara un proyecto revolucionario de formación de nuevos talentos para la Roja, pero los graves problemas políticos y de contingencia que enfrentó el abogado impidieron que ese plan viera la luz.

Las declaraciones de Cagigao, quien fue presentado en su cargo el viernes de la semana pasada, entregaron varias pistas acerca del sucesor de Reinaldo Rueda en la selección chilena. “Si bien no puedo dar nombres, sí puedo decir que buscamos un entrenador que se adapte a la situación actual y que conozca el fútbol sudamericano. Eso no quiere decir que sea sudamericano. Nosotros no miramos nacionalidades ni razas. Tiene que ser alguien que tenga un conocimiento del fútbol chileno y de la liga chilena”, sostuvo.

“Más importante es el hombre que el nombre en este caso. Lo que buscamos es un entrenador que se ajuste a la situación actual y al grupo de jugadores. Aquí hay que dejarse un poco la ideología personal, la realidad es buscar a un técnico que se ajuste al perfil de la realidad que tenemos. No hay dos años para trabajar, hoy dos meses”, agregó el ex secretario técnico del Arsenal.

Los otros candidatos

En Quilín admiten que la búsqueda ha sido más compleja y que, por el momento, continúan trabajando en definir a un candidato prioritario, el que esperan tener pronto listo. Sobre la mesa se han puesto muchos nombres, algunos muy importantes como el de Eduardo Berizzo, técnico de Paraguay, o el de Ricardo Gareca, DT de Perú, pero de los que se asume como “difícil” que puedan concretarse. Los sondeos no fueron esperanzadores.

José Néstor Pekerman no convence totalmente al directorio, principalmente, por sus 71 años de edad y por su alto costo. Además, la idea es darle un nuevo aire a la Selección y, en ese sentido, su perfil es muy similar al de Rueda. Eso sí, a su favor tiene varios puntos: conoce el fútbol chileno y sudamericano, y su experiencia en selecciones ha sido destacada. Por otra parte, su ayudante sería Esteban Cambiasso, un elemento que atrae bastante.

Matías Almeyda (47) no es considerada una mala opción, pero también hay trabas económicas de por medio que alejan cualquier posibilidad, a la vez que tampoco convencen del todo al directorio de la asociación. Eso sí, ambos se han mostrado interesados en poder asumir las riendas de Chile, al igual que Hernán Crespo, DT de Defensa y Justicia (45). De ahí que el nombre de Beñat San José surgiera con fuerza en las últimas horas, como una carta buena y barata, ya que la federación pasa por un delicado momento financiero.

Al mismo tiempo, currículos de entrenadores afamados como Juande Ramos, ex DT del Real Madrid, y Quique Sánchez Flores, exadiestrador del Valencia, siguen llegando hasta las oficinas de Quilín.