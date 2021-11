Buscando el voto de Parisi: los incipientes contactos de los comandos presidenciales

La primera señal la dio el propio José Antonio Kast en su discurso del domingo pasado. Ahí, dijo que “quiero también mencionar, a los cientos de miles de chilenos que optaron por otros candidatos como Marco Enríquez, Yasna Provoste o Franco Parisi. Ustedes también tienen las puertas abiertas para sumarse a este proyecto”.

Luego le siguió Gabriel Boric, el abanderado de Apruebo Dignidad, quien esa misma noche dijo que “a los votantes de Franco Parisi, queremos hablar con ustedes”.

En medio de la carrera de ambos candidatos por buscar los votos de la ahora excarta presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, ambos comandos han intensificado los gestos públicos y acelerado tratativas para tomar contacto con sus adherentes.

Todo con el objetivo de capturar los votos del economista, quien sin pisar el país ni hacer campaña en terreno, obtuvo el 12,8% de los sufragios (899.403 apoyos) quedando en la tercera posición y superando a candidatos de los bloques tradicionales como Sebastián Sichel (Chile Podemos Más) y Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social).

Los contactos de Kast

En su discurso del domingo, el líder del Partido Republicano dio cuenta de que Parisi será uno de los factores clave de cara al balotaje y, por lo mismo, en su comando salieron a buscar el apoyo de los adherentes de esa candidatura. Ya el lunes, tras la victoria, la vocera de su comando, Macarena Santelices, dijo en la radio que “hay muchas partes de nuestro mensaje que son muy similares a otros universos electorales que son los chilenos que confiaron en Parisi”.

Y agregó: “El candidato Parisi apunta a similitudes con nosotros”, graficando con temas como “mayor eficiencia en el Estado, terminar con el nepotismo y promover una inmigración legal”.

En medio de estas intenciones, es que por estos días en su comando han iniciado un incipiente contacto con el “mundo Parisi”.

Fue así que el coordinador político de Kast, Arturo Squella, llamó por teléfono a Gaspar Rivas, uno de los seis diputados electos del Partido De la Gente (PDG); ambos fueron compañeros en la Cámara baja hace unos años. A él le pidió el número del presidente de su colectividad, Luis Antonio Moreno.

Así lo cuenta él mismo Rivas, quien dice que “hace un par de días atrás se contactó conmigo por WhatsApp Arturo Squella, quien luego me llamó. Me dijo que estaba trabajando para la candidatura de José Antonio Kast y, como no conocía a nadie del Partido de la Gente y que solo me conocía a mí, me llamó para ver si podía darle el contacto con gente del partido. Y yo encantado le di el teléfono de Luis Moreno”.

Sobre si le pidió su apoyo, agregó que “no lo recuerdo, pero me parece que no” y que, en todo caso, “soy lejano a las posturas de Boric y de Kast. No son lo que yo quiero para Chile”.

De todas formas, agregó que si lo contactan del equipo de Boric también les compartiría el número del timonel de su partido.

En medio de estas tratativas, fue que el propio Kast mencionó el lunes en una cena con su bancada electa que estaba haciendo contactos con la gente del PDG, y que había hablado “con todos los que hay que hablar”, según cuenta un presente al encuentro.

Como sea, en el comando de Kast aseguran que son “respetuosos” de los procesos internos del partido y que están a la espera de lo que resuelva la consulta ciudadana.

De todas formas, algunos diputados electos del PDG dicen que han recibido gestos de diferentes sectores políticos. Tal es el caso del electo diputado Rubén Oyarzo, quien cuenta que cuando ganó “me mandó saludos Tomás Vodanovic (RD), Joaquín Lavín León (UDI), Agustín Romero (Partido Republicano) y me contactó Tatiana Urrutia (RD) que es constituyente del Frente Amplio”. Todos ellos del mismo distrito, el 8.

De todas maneras, Oyarzo reconoce que “en este minuto estoy en reflexión. No me representa ninguno de los candidatos. Estoy viendo qué es lo que nos van a presentar porque tienen que venir a conquistar el mundo del centro. Los extremos no son buenos. En este minuto votaría nulo o no iría a votar”.

Por otro lado, otros dos parlamentarios electos comentan que no han recibido ningún tipo de gesto, ni de llamado telefónico.

En el comando de Kast dicen que si bien los votantes de Parisi podrían tener diferencias con su proyecto, se apuntaría a temas como la libertad de emprender, el mérito y la necesidad de orden público para captarlos. También se identifican en los Republicanos a algunos que podrían hacer nexos con el PDG, como el concejal de Las Condes, Sergio Melnick, de quien se dice que habla con Parisi.

Otros gestos a ese mundo, que se mencionan en el sector, es que Kast realice una gira a la zona norte del país, lugar donde Parisi tuvo sus mejores cifras de apoyo. En Arica obtuvo el 28,65% , en Tarapacá 27,36% y en Antofagasta un 33,93%. En esa región, de hecho, superó a todos los presidenciables.

Asimismo, está pendiente si Kast participará o no del streaming “Bad Boys”, de los adherentes de Parisi. Consultados en el comando, no confirmaron si participaría o no, pero ayer los presentadores del show insistieron en “Mentiras Verdaderas” en invitar a Kast y Boric al programa.

El diputado electo del PDG, Víctor Pino, dijo que “la invitación que les hicimos es que ellos presenten sus propuestas y las personas puedan tomar una decisión, la idea es que ellos lo hagan en nuestras plataformas digitales”.

En el oficialismo también se han hecho guiños a este sector. De hecho, el presidente de RN, el senador Francisco Chahuán hizo un llamado a crear una “confederación de partidos” que incluya al PDG. “Yo al PDG lo ubico en el centro y la centro derecha. Espero convocarlos a ellos”, dijo Chahuán cuando hizo el anuncio.

Los “antiprivilegios”

“Hay una oportunidad para crecer porque el votante de Parisi es bien antiprivilegios, bien antiabuso”. Así describen al interior del comando de Gabriel Boric, las líneas generales del diseño que han estado trazando para capturar al votante de Franco Parisi.

Tras las elecciones del domingo, el equipo estratégico del abanderado de Apruebo Dignidad se volcó a hacer una revisión de los datos con una premisa fundamental: que el espacio más importante para lograr remontar la carrera a La Moneda era el del candidato que quedó en tercer lugar.

Así, aseguran las mismas fuentes, en el comando tomaron los datos de las encuestas de opinión y elaboraron un perfil de ese votante. Y la conclusión más factible para Boric, dicen, es apelar al discurso de “abolir” los privilegios para atraer a ese electorado.

“La demanda contra los privilegios está mucho más cerca de Boric que de Kast”, sostienen en el equipo.

Asimismo, aseguran que con ese mundo no sería tan funcional hablar de derechos sociales, tema que ha sido uno de los principales ejes de la campaña. La idea, en cambio, sería hablar, por ejemplo, en contra de la colusión, endeudamiento, entre otros. “Es un tema de calidad de vida”, comentan.

Por todo eso, Boric ya ha hecho guiños a ese mundo y en el comando sostienen que también se está evaluando una gira al norte, zona en la que Parisi obtuvo sus mejores resultados. Asimismo, en el comando sostienen que se está definiendo si participar en el programa Bad Boys.

De todas formas, en Apruebo Dignidad sienten que el votante de Parisi podría estar más inclinado a votar por Kast, pero creen que de igual manera Boric puede llevarse un buen bolsón de esos votos.