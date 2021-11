Surge una nueva fuerza en la Cámara Baja: el perfil de los diputados del Partido de la Gente

El 26 de julio pasado el Partido de la Gente irrumpió en la escena política chilena al inscribirse con más de 40 mil militantes en el país. Además, anunció la candidatura de 148 aspirantes a la Cámara de Diputados y 36 al Senado, que acompañaban a Franco Parisi. En ese momento, reconocen sus candidatos, apostaron por armar una campaña ambiciosa con la convicción de que llegarían al Congreso. Y lo lograron.

Seis candidatos a diputados del Partido de la Gente -con más del 95% de las mesas escrutadas- fueron electos: Gaspar Rivas, Víctor Pino, Rubén Oyarzo, Roberto Arroyo, Yovana Ahumada y Karen Medina.

El resultado les permitirá ser un bloque con el que las coaliciones más tradicionales tendrán que negociar para aprobar las leyes y reformas.

“Para nosotros no fue inesperada esta votación, sabíamos que a Franco Parisi le iba a ir bien por todo nuestro trabajo en terreno. Hicimos una gran campaña y ahora tenemos que decidir las posturas que vamos a tomar, porque todos se nos van a acercar”, comenta Víctor Pino, candidato a diputado que consiguió un cupo en el distrito 5.

Pino, administrador de empresas de profesión, dice que es de centro, ni de izquierda ni de derecha, pero admite que tiene coincidencias valóricas con el mundo conservador y que incluso votó por el Presidente Sebastián Piñera en la elección pasada.

“Soy evangélico, de la Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero esa no es la prioridad del país hoy en día, lo importante es lo económico. Hace un tiempo mi hijo tuvo una hemorragia cerebral y aquí en la región la atención de salud no dio el ancho. Ahí me decidí por participar”, relata el candidato electo, quien está a favor del cuarto retiro de los fondos de pensiones.

Los candidatos a diputados esperaban que Franco Parisi pasara a segunda Vuelta.

Liberales en lo económico, conservadores en lo moral

Roberto Arroyo es odontólogo, tiene 57 años y también se declara cercano al mundo evangélico. “Soy conservador y cristiano, pero estoy a favor de la despenalización del aborto en tres causales. De la eutanasia, con algunos límites, también”, admite el candidato.

Aunque no quiere decir su preferencia para la segunda vuelta, Arroyo dice que el haber participado de la Vicaría de la Solidaridad lo aleja de la candidatura de José Antonio Kast en algunos aspectos. De todas formas, también votó por el Presidente Piñera en la última elección y va a esperar a la decisión que tomen como partido.

Rubén Oyarzo, electo en el distrito 8, coincide con su compañero de militancia y no quiere manifestar una preferencia entre los dos candidatos presidenciales. “Yo soy de centro y el partido tiene que decidir”, confiesa.

Pero también adelanta sus posturas antes de llegar a la Cámara Baja. “Soy católico y conservador en lo religioso, pero liberal en lo económico. Estoy a favor de los retiros del 10% y mi convicción principal es que perseguiré la corrupción y los actos irregulares de los políticos chilenos. Sea del partido que sea”, dice Oyarzo.

Al igual que la mayoría de sus compañeros de partido, Oyarzo cuenta que nunca había postulado a un cargo de elección popular. De hecho, de los seis, solo uno tiene una carrera política conocida: Gaspar Rivas.

Gaspar Rivas enfrentó un juicio contra el empresario Andrónico Luksic.

La revancha de Gaspar Rivas

Gaspar Rivas es conocido en la Cámara Baja, debido a que fue parlamentario de Renovación Nacional en dos procesos (2010-2014 y 2014-2018). En 2014 renunció a RN y en julio de este año se comunicó con el Partido de la Gente para evaluar ser candidato presidencial.

“Analicé sus planteamientos, y me parecieron bastante interesantes… se aleja de los ejes binarios tradicionales de la política tradicional chilena que se divide en izquierda y derecha, muy ideologizados y muy atrincherados”, dijo a La Tercera en septiembre.

Hasta el cierre de esta edición, a Rivas, quien enfrentó un juicio por insultar al empresario Andrónico Luksic en el Congreso, le alcanzaban los votos para ser diputado por el distrito 6.

Rivas tampoco manifestó su postura para la segunda vuelta y dentro del partido lo justifican. “Vamos a esperar que se acerquen, pero nosotros como partido no vamos a decirle a nadie por quién tiene que votar. Hay que ver qué ofrecen los dos bloques. Vemos que ambos se pintan como extrema derecha y extrema izquierda y nosotros estamos justo en el medio”, declara Jorge Passadore, vicepresidente del partido.

El dirigente asegura que la postura de sus diputados en la Cámara dependerá del tema que se discuta y también de la opinión de la gente. “Vamos a tener una plataforma de consulta ciudadana para representar de verdad a quienes nos eligieron. Así que muchas veces no se podrán adelantar nuestras votaciones”, promete Passadore.