¿Buscando refuerzos para la recta final? Los contactos de Sichel con Lavín, Desbordes y Briones

“Tomó una decisión rara, se fue de Chile”. Esas fueron hoy las palabras del abanderado de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, respecto del excandidato presidencial de la UDI Joaquín Lavín, quien, tras perder las primarias del pasado 18 de julio, se fue a España a ejercer como investigador docente.

En entrevista en conjunto con radio Duna y La Tercera, el abanderado oficialista lamentó la partida de Lavín y dijo que “me hubiera gustado que se quedara, no es lo que yo hubiera hecho”.

Asimismo, reveló que se enteró de su decisión cuando ya se había ido de Chile y que le transmitió su malestar en una conversación entre los dos. “Lo hablé con él (...), siento que hubiese sido bueno que estuviera”, aseguró Sichel.

En momentos en que, de acuerdo a distintos sondeos, el candidato oficialista ha ido cayendo en las preferencias presidenciales, mientras que el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, ha ido ganando terreno, en su comando algunos resienten la ausencia de Lavín. Incluso, lo consideran como “deslealtad”. Pese a eso, Sichel y el exalcalde de Las Condes mantienen vía WhatsApp, dicen en el comando, un diálogo constante.

Según afirman en el entorno del excandidato UDI, el equipo de Sichel le ha pedido que grabe algunos videos de apoyo para reforzar el tramo final de la campaña de cara a la primera vuelta presidencial. Y no descartan que Lavín lo haga, aunque dudan que adquiera un rol activo, así como desestiman que el exjefe comunal vuelva al país a votar en la primera vuelta.

Sichel tambiérn reconoció que ha hablado con el exabanderado RN Mario Desbordes, quien estos días se ha activado. Por ejemplo, en una entrevista a The Clinic reforzó el mensaje que Sichel es “la mejor opción” en contraste con Kast. “Yo no sé con quién va a gobernar Kast si gana la Presidencia, si es que llega a ganar. No veo que su posición en las encuestas esté permeando su lista parlamentaria. Por lo tanto, no lo veo con una mayoría parlamentaria propia ni de cerca ni de lejos (...). Sichel ganó la primaria, se postuló por la centro-derecha y, por lo tanto, se vino a esta casa”, dijo el jueves pasado.

Mientras que ayer en CNN Chile afirmó que “mi candidato es Sichel y yo creo que puede llegar perfectamente a la segunda vuelta”.

Asimismo, Sichel relevó hoy la participación que ha tenido el exabanderado de Evópoli Ignacio Briones en las propuestas económicas.

En el comando reconocen que el diálogo con Desbordes ha sido constante en las últimas semanas y que ahí el nexo ha sido la exsubsecretaria y coordinadora de las vocerías, Katherine Martorell. En el entorno del extimonel RN, en tanto, transmiten que el exministro de Defensa se ha puesto a disposición de la campaña y que el comando ha pedido a que colabore en ayudar a hacer “bajadas de mensajes” y que, por lo mismo, irá retomando las apariciones públicas.

Las mismas fuentes agregan, de hecho, que el propio Sichel le ha ido enviando información respecto a qué temas reforzar.

Actividades con los exabanderados

“Tenemos un diseño de campaña y que está concentrado en el equipo que nosotros hemos ido definiendo, que es Pedro Browne, la Kathy Martorell, Victoria Paz. Para nosotros los roles que han jugado los otros candidatos son en lo sectorial y en las vocerías distintas”, agregó Sichel hoy respecto a la ausencia de Lavín, Briones y Desbordes en la primera línea de su candidatura.

Pese a las palabras de Sichel, en el comando reconocen que se está pensando que los exabanderados, principalmente Desbordes y Briones -porque se encuentran en Chile- tengan un rol más protagónico y participen con el candidato en algunas de sus actividades. Según comenta una fuente del comando, la idea es que el exministro de Hacienda participe de alguna actividad relacionada a la economía y Desbordes en algo enfocado en el área social. Ambos descritos como “temas fuertes” para el núcleo del presidenciable.

En RN, de hecho, hace semanas atrás, durante una reunión de la comisión política del partido, se pidió por algunos dirigentes que el exministro de Defensa se incorporara al comando de manera más activa.

En el equipo de Sichel no descartan que pueda haber una actividad en conjunto más adelante.

“Sichel debiera verse acompañado de todos los que se comprometieron en su minuto a apoyarlo frente a una derrota o a un éxito de parte de él en la primaria. Y debiéramos estar todos más comprometidos de lo que estamos. Eso es una realidad”, sostuvo el presidente de Evópoli, Andrés Molina. El diputado agregó que le hubiese gustado que Lavín “se hubiese quedado. Que hubiese estado acá hasta el término de este proceso. Eso es verdad. Uno quisiera que justamente la persona, el segundo, y que tiene toda la experiencia comunicacional y todo, estoy seguro que hubiese ayudado mucho a tener un mejor resultado probablemente que el que tenemos hasta ahora, si Lavín hubiese estado acá”.

Como sea, en el oficialismo sostienen que la participación de los expresidenciales responde a los últimos esfuerzos de Sichel para integrar a los partidos ad portas de los comicios. De hecho, en la reunión de coordinación de esta mañana entre el comando y las colectividades del sector se acordó que los partidos se instalen de manera permanente en la sede de campaña para que exista una coordinación más efectiva.