Cambio de gabinete, episodio XII: la inquietud del Socialismo Democrático por falta de relato del gobierno y la apuesta por reforzar el Segundo Piso

—¿Y los partidos estamos convocados?

—No. Es una jornada de consejo de gabinete, con los ministros y subsecretarios.

La pregunta la extendió la timonel del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, a la jefa política del gobierno Carolina Tohá, durante el pasado comité político del lunes. Y es que en ese bloque, hay inquietud respecto del rumbo que se delineará para el segundo año de gobierno. La jornada de trabajo de este sábado ya debería contar con el nuevo elenco de autoridades ministeriales y de las subsecretarías ya instalado: algunos partidos de Apruebo Dignidad -como RD- han advertido al gobierno que sería un contrasentido convocar a esa jornada sin concretar previamente el demorado ajuste.

Así las cosas, los partidos del Socialismo Democrático tienen en mente que el 11 de marzo se marcará un punto de inflexión para el gobierno, al cumplirse su primer aniversario en el Ejecutivo. Con ese día en la mira, el equipo del Presidente Boric ha trabajado para que, a partir de esa fecha, La Moneda elabore un nuevo relato. En esos partidos, las críticas no son pocas y han sido parte de los diálogos privados entre las directivas del sector: expresan que no hay un “paraguas” bajo el cual el gobierno aúne su acción política en términos comunicacionales. “Hay logros, avances, pero la comunicación es débil”, expresan.

El déficit también se refleja en las carteras: a diferencia de administraciones anteriores, dirigentes del bloque apuntan a que no hay proyectos “emblema” en cada ministerio. Y lo mismo se replica a nivel central: además de las reformas “habilitantes” -como la tributaria, hoy rechazada por la Cámara de Diputados, o de pensiones-, reclaman que la administración Boric no ha escogido un proyecto en particular como sí ocurrió con el segundo período de Michelle Bachelet, donde el “destino” era la gratuidad universitaria y la reforma a la educación.

Algunos, de hecho, han hecho notar que el gobierno carece de un slogan que unifique los anuncios y avances de cada cartera.

En parte, varios dirigentes argumentan que tras el plebiscito, el Ejecutivo se vio en shock de inmovilismo luego de que el trazado original de gobierno -que implicaba que el proyecto de nueva Constitución fuese aprobado- virara hacia una ruta inesperada.

“Buena parte de las reformas que planteamos tienen como principal obstáculo la actual Constitución. El tener una nueva Constitución es una condición sine qua non para llevar a cabo estas agendas”, constataba el propio ministro Giorgio Jackson hace un año atrás, antes de asumir -inicialmente- en la Segpres.

Uno de los énfasis que tendrá la jornada será revisar la estrategia comunicacional y política para el nuevo ciclo. En concreto, se quiere dar respuesta a la pregunta “¿Qué gobierno queremos ser?”, para así retomar el control que se perdió debido a hechos como la victoria del Rechazo y la crisis de los indultos. Entre quienes han conocido los ejes del nuevo relato, aseguran que buscará poner énfasis en un gabinete con más gestión, que sea capaz de trazar objetivos y cumplirlos, además de mostrar que los distintos colaboradores están en terreno.

La presidenta del PPD, Natalia Piergentili, señala que “recojo las palabras de la ministra Tohá de hace algunas semanas: que hay que hacer un nuevo contrato con la ciudadanía, con puntos de llegada claros, énfasis en las cosas viables, en lo que se va a postergar y en lo que se va a poner acento”.

Mientras que el jefe del PR, Leonardo Cubillos expresa que “el primer año del gobierno hubo un discurso o un relato que creo, personalmente, luego del proceso de la acción de gobernar, tiene sus cosas buenas, y otras que deben irse ajustándose conforme a la realidad del país. Claramente el segundo año debe tener un relato y tengo la certeza de que Presidencia está trabajando en ello (...). Si los Boric, los Jackson, las Vallejo, como lo dijo el Presidente en la inauguración de la estatua del ex Presidente Aylwin, quieren permanecer en la historia, hoy es la oportunidad de dejar el sello que todos y todas los chilenos esperamos. Los partidos de la alianza tenemos una gran responsabilidad en ello, para lo cual debemos tener los espacios para incidir y colaborar”.

A mayor incidencia, mayor pertenencia

La frase la ha dicho en más de una ocasión el timonel radical: “El Socialismo Democrático para tener pertenencia con el gobierno debe tener mayor incidencia”. El bloque, que ha abogado continuamente durante la antesala del ajuste por mayor “balance” entre los subsecretarios, no se ha replegado tras el llamado del Mandatario a no “presionar” al gobierno. Ayer martes, en diálogo con Cooperativa, Vodanovic señaló que “la visión del Socialismo Democrático está menguada a nivel de subsecretarías y perdemos incidencia”.

Lo propio hizo Piergentili en conversación con el mismo medio. La líder aseguró que sería “positivo” si Boric “aprovecha de reequilibrar las fuerzas” de gobierno en el próximo ajuste.

Sin embargo, y con el pasar de los días, en el bloque las expectativas han ido a la baja. Y si bien se ha hablado de ajustes favorables a dicha coalición en alrededor de 15 carteras, podría ser más reducido y en áreas que algunos partidos califican de baja incidencia o de baja notoriedad. En ese escenario, Piergentili a su llegada al comité político dio luces de una solicitud que los partidos de ese sector han realizado hace meses: aterrizar en el Segundo Piso.

“Nosotros (Socialismo Democrático) hemos pedido ser parte de las decisiones estratégicas del gobierno”, comentó al arribar a la cita. Al salir, ahondó en que “estar dentro de la toma de decisiones del gobierno no necesariamente pasa por tener ministerios o subsecretarías, sino que por ser parte incidente de discusiones que son importantes para el país (...)”.

Tanto el PPD como el PS han puesto nombres sobre la mesa. Perfiles que van desde académicos, hasta antropólogos y cientistas políticos. En esa nómina, ha primado la reserva pues en las dirigencias hablan de no “quemar” los nombres. Fuera de eso, a nivel de partido, en el PPD aseguran que una carta ajustada a ese perfil podría ser la del exsecretario general, René Jofré.

De todas formas, en el mismo PS (y también entre los liberales) hay un reclamo más de fondo, que sobrepasa la idea de asesorar en Palacio: contar con una instancia formal de incidencia en la toma de decisiones. La debilidad del comité político ampliado -aunque de mayor sustancia política que cuando era presidido por la exministra Izkia Siches- se ha convertido en una piedra en el zapato para el Socialismo Democrático que no ve incidencia en su participación semana a semana. Las críticas, en privado, apuntan directamente a las instancias informales y distendidas del Presidente Boric con sus cercanos que habitan el gabinete y La Moneda en general.