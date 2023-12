Cara a cara: los encontronazos más polémicos al interior del Consejo Constitucional

Desde un inicio, las negociaciones para redactar una nueva propuesta de Constitución para Chile estuvieron marcadas por distintos conflictos entre quienes componían el Consejo Constitucional.

Y es que la mayoría de los escaños del órgano redactor quedó en manos del Partido Republicano, algo que se vio en la elección de presidentes de las cuatro comisiones -que quedaron conformadas exclusivamente por integrantes de la oposición- y, más adelante, en la aprobación o rechazo de distintas enmiendas. Con 33 consejeros de centroderecha, de un total de 50, la oposición contó al menos en números con los 3/5 requeridos para hacer cambios a la nueva Carta Fundamental.

Si bien, durante la elaboración del anteproyecto, la Comisión Experta no tuvo mayores rivalidades entre los comisionados de ambos sectores, alcanzando un acuerdo transversal, todo cambió en el momento en que la propuesta pasó a manos de los consejeros. Los mayores enfrentamientos se dieron entre el oficialismo y la oposición.

Suárez versus Eluchans: “Debería retirar lo que acaba de decir”

El primer día de septiembre, durante una sesión de la comisión de Sistema Político, hubo una intensa discusión entre el presidente de esa instancia, Edmundo Eluchans (UDI), y el consejero Christian Suárez (Ind.-PS). Este último interpeló a los representantes de derecha por las enmiendas que buscaban aumentar el quórum necesario para hacer reformas constitucionales.

“Nosotros entendemos que a ustedes les gusta subir los quórum”, acusó el abogado en cupo PS, a lo que Eluchans respondió: “no es eso lo que estamos hablando”. Mientras Suárez continuaba deliberando respecto a ese punto, el presidente de la comisión le llamó la atención reiteradas veces. Ofuscado, el independiente le contestó: “Usted me dio la palabra, ¿puedo terminar? ¿O usted me va a interrumpir cada vez que yo hable?”.

“Sí, si habla cosas que no corresponden...”, le respondió el gremialista. Con un tono cada vez más fuerte, Suárez le pidió de vuelta que lo respetara y le permitiera hablar “como usted permite a todo el mundo hablar”, a lo que Eluchans proclamó casi gritando: “Déjeme decirle una cosa, ¡usted ha sido el señor que ha sido más escuchado en esta comisión!”.

Al terminar la intervención de Suárez, el presidente de la instancia le agradeció por entregar su perspectiva -en donde llamó a “acercar posiciones para tener una Constitución que nos aúne a todos”-, pero de todos modos le rayó la cancha: “Usted no ha tenido ninguna actitud, en los dos meses que llevamos en este Consejo, para demostrar esa disposición”.

“Por favor, presidente, eso es un juicio (...). Usted tiene el deber de tener un comportamiento ecuánime con todos, y yo creo que debería retirar lo que acaba de decir”, le devolvió Suárez. Sin embargo, Eluchans se negó a rectificar sus palabras y le dio la palabra a otra comisionada.

“Los que están mintiendo son ustedes”

El lunes 21 de agosto la izquierda y la derecha del Consejo protagonizaron un round ad portas de que se iniciara el proceso de votaciones de las enmiendas al anteproyecto de la Comisión Experta.

“¿De dónde sacaron que el Partido Comunista iba a votar rechazo? (...). Seamos serios, yo hice una pregunta y me gustaría que respondieran, porque yo dije oficialmente que esa no es la postura del Partido Comunista (...) ¿De dónde sacaron eso? porque eso no es verdad”, lanzó la consejera PC Karen Araya, quien ese día se acercó rauda a increpar duramente a sus pares republicanos Luis Silva y Antonio Barchiesi.

Minutos antes, ambos consejeros habían realizado un punto de prensa en donde Barchiesi -como ya lo había hecho antes- apuntó sus dardos principalmente al PC: “En este proceso constitucional todavía no se ha votado nada y a pesar de eso, la ultraizquierda, es decir, el Partido Comunista y el Frente Amplio, ya anunciaron que se están bajando del proceso constitucional y han comenzado la campaña para votar en contra del plebiscito del 17 de diciembre”.

“Todo lo que nosotros vemos es que va en la línea de que tomaron la decisión de rechazar y el fin de semana lanzaron la campaña”, dijo el consejero apuntando a los dichos del exconvencional Hugo Gutiérrez (PC), quien fue parte de una asamblea denominada “Chile vota en contra”.

“Hugo Gutiérrez llamó a anular (...) yo te pregunto de dónde sacaron eso, porque eso no es el partido. Nosotros no somos los que estamos mintiendo, los que están mintiendo son ustedes”, les respondió Araya. Pese a la postura de Gutiérrez, el PC continuaba siendo parte del proceso, de las conversaciones y no había llamado a votar en contra.

Karen Araya.

Cierre de votaciones: “Me parece una burla su intervención”

El último pleno de la primera etapa del Consejo Constitucional, que se desarrolló el miércoles 4 de octubre, rompió la lógica de calma y convivencia que había marcado la mayoría de los cuatro meses de funcionamiento del órgano redactor.

Las intervenciones de los consejeros y comisionados subieron de tono. Tanto así que en reiteradas ocasiones la presidenta del órgano redactor, Beatriz Hevia (republicana), tuvo que poner orden en la sala y llamarles la atención a todos los presentes -de lado y lado- que aprovecharon sus palabras para hacer intervenciones de cierre y no abocarse exclusivamente a debatir sobre las normas del último capítulo del borrador.

“Usted en ningún momento se refirió a las normas que correspondía votar hoy día, por tanto, me parece una burla a este pleno su intervención, y espero que los demás consejeros no sigan esa línea porque me voy a ver en la obligación de limitar las palabras”, le dijo Hevia a la delegada de RD Paloma Zúñiga. La presidenta tuvo el mismo trato para los consejeros de su propia bancada que quisieron ampliar sus palabras.

Los enfrentamientos también se produjeron entre miembros de la Comisión Experta. El punto más alto del debate se dio en un enfrentamiento entre Bettina Horst (Ind.-UDI) y Alexis Cortés (PC). “Veintitrés comisionados expertos votamos a favor y el único que votó en contra está acá en la sala, Alexis Cortés, representante del Partido Comunista”, comenzó diciendo la economista, quien agregó una crítica al sector respecto de que “para ellos la única vía válida para un reemplazo constitucional era y será una asamblea constituyente”.

A su turno, Cortés le respondió. “Debo lamentar profundamente la intervención de la comisionada Bettina Horst, señalando que prácticamente yo haya votado de un modo, esa definición es intrínsecamente perversa o negativa, y que el hecho que haya consejeros que puedan votar del mismo modo que yo, lo hace moralmente lamentablemente”, contestó el sociólogo.

Beatriz Hevia, entonces presidenta del Consejo Constitucional, en la última sesión del Pleno Consejo Constitucional. Foto: Víctor Huenante / AgenciaUno.

“Yo escucho como si fueran niños...”

El 16 de agosto, en la comisión de Derechos del Consejo -una de las más relevantes del órgano redactor-, se produjo un áspero debate entre consejeros oficialistas y representantes de republicanos. La indicación que encendió la discusión -presentada por la colectividad fundada por José Antonio Kast- señalaba: “La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de la vida”, eliminando la expresión “en el contexto de una sociedad democrática”.

En medio de las críticas de la izquierda contra las enmiendas republicanas, el vicepresidente del Consejo, Aldo Valle (Ind.-PS) dijo que “la ciudadanía democrática se forma también en el proceso educativo, si sólo dejamos eso a la decisión de la familia, si sólo dejamos la formación de virtudes y de valores en manos de las oportunidades que las personas tengan individualmente, a mí me parece que arriesgamos la no comprensión y la no valoración de las tradiciones que identifican nuestra cultura”.

Desde republicanos, Ninoska Payauna esgrimió que “el punto 5 de los 12 bordes constitucionales establecidos dice expresamente que Chile es un Estado social y democrático de derecho, por lo tanto, el artículo 1 y 4 ya recogen ese valor, por ende, nadie se opone a una sociedad democrática”. Otros también comenzaron a enarbolar sus argumentos.

Con los ánimos ya un poco acalorados, el presidente interino de la instancia, Miguel Littin (PS), lanzó una dura crítica a los consejeros involucrados en ese debate: “Yo escucho como si fueran niños, me suena exactamente igual. Están consagrando dos derechos que todo ser humano quiere, necesita y por la cual nosotros también luchamos. Si hay realmente condiciones para un consenso, ¿por qué no lo buscamos?”.